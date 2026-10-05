Ben je verdwaald in het eindeloze aanbod van series en films? Geen stress, wij hebben ook deze week weer het kaf van het koren gescheiden zodat jij zonder keuzestress kunt bingen. Dit zijn de beste nieuwe releases van de streamingdiensten, speciaal voor jou op een rijtje gezet.

Adventure Time: Side Quests (seizoen 1) | HBO Max | 5 oktober

De Adventure Time-spin off Adventure Time: Side Quests is vanaf nu in Nederland te zien op HBO Max. Finn (Sasha Knight) en Jake (John DiMaggio) keren terug voor een reeks nieuwe avonturen in het kleurrijke Land van Ooo. De twee vrienden krijgen opnieuw te maken met bijzondere wezens, magische werelden en onverwachte problemen, terwijl ze samen op allerlei queesten gaan. Ze nemen het op tegen klassieke Adventure Time-schurken zoals de Ice King en komen ook een aantal bekende vrienden tegen.

Bass X Machina (seizoen 1) | Netflix | 6 oktober

De gloednieuwe animatieserie Bass X Machina speelt zich af in een steampunkversie van het Wilde Westen, waar brute bandieten en machines de dienst uitmaken. De serie volgt Bass (Brian Tyree Henry), een cyborg en vader, die zijn gezin moet zien te beschermen. Zijn acties hebben echter consequenties en brengen een hoge prijs met zich mee. Terwijl hij het opneemt tegen de gevaren die zijn familie bedreigen, ontdekt hij dat zijn zelfopgelegde rol van ‘rechter, jury en beul’ niet altijd hun veiligheid garandeert.

Carrie (seizoen 1) | Amazon Prime Video | 7 oktober

Vijftig jaar na de verfilming van de cultklassieker Carrie van Stephen King, heeft showrunner Mike Flanagan zijn eigen draai aan het verhaal gegeven via deze nieuwe serie. Carrie White (Summer H. Howell) leeft al haar hele leven onder de strenge invloed van haar moeder Margaret (Samantha Sloyan). Na de plotselinge dood van haar vader gaat ze voor het eerst naar een openbare middelbare school, waar ze al snel te maken krijgt met pesterijen van haar klasgenoten. Terwijl de spanningen om haar heen steeds verder oplopen, ontdekt ze dat ze over mysterieuze telekinetische krachten beschikt, wat haar leven nog verder op zijn kop zet.

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Gremlins | HBO Max | 9 oktober

In de uit de jaren tachtig afkomstige klassieker Gremlins krijgt de jonge Billy Peltzer (Zach Galligan) van zijn vader een bijzonder huisdier cadeau: een schattig wezentje genaamd Gizmo. Al snel ontdekt Billy dat hij zich aan drie belangrijke regels moet houden: Gizmo mag niet nat worden, niet worden blootgesteld aan fel licht en nooit na middernacht worden gevoerd. Wanneer het toch misgaat, ontstaan er kwaadaardige Gremlins die het stadje Kingston Falls op stelten zetten. Billy moet samen met Gizmo en zijn vriendin Kate (Phoebe Cates) alles op alles zetten om de chaos te stoppen.

Animals | Netflix | 9 oktober

In de misdaadthriller Animals wordt het rustige leven van Matt (Ben Affleck) en Neve (Gillian Anderson) ruw verstoord wanneer hun tienerzoon Luke wordt ontvoerd. Terwijl de politie een onderzoek start, besluiten de wanhopige ouders het heft in eigen handen te nemen en zelf op zoek te gaan naar hun zoon. Naarmate de tijd verstrijkt komt hun huwelijk steeds verder onder druk te staan en moeten ze hun moralen en idealen aan de kant zetten om hun kind te redden.