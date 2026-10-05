Adventure Time: Side Quests (seizoen 1) | HBO Max | 5 oktober

De Adventure Time-spin off Adventure Time: Side Quests is vanaf nu in Nederland te zien op HBO Max. Finn (Sasha Knight) en Jake (John DiMaggio) keren terug voor een reeks nieuwe avonturen in het kleurrijke Land van Ooo. De twee vrienden krijgen opnieuw te maken met bijzondere wezens, magische werelden en onverwachte problemen, terwijl ze samen op allerlei queesten gaan. Ze nemen het op tegen klassieke Adventure Time-schurken zoals de Ice King en komen ook een aantal bekende vrienden tegen.

Bass X Machina (seizoen 1) | Netflix | 6 oktober

De gloednieuwe animatieserie Bass X Machina speelt zich af in een steampunkversie van het Wilde Westen, waar brute bandieten en machines de dienst uitmaken. De serie volgt Bass (Brian Tyree Henry), een cyborg en vader, die zijn gezin moet zien te beschermen. Zijn acties hebben echter consequenties en brengen een hoge prijs met zich mee.  Terwijl hij het opneemt tegen de gevaren die zijn familie bedreigen, ontdekt hij dat zijn zelfopgelegde rol van ‘rechter, jury en beul’ niet altijd hun veiligheid garandeert.

Carrie (seizoen 1) | Amazon Prime Video | 7 oktober

Vijftig jaar na de verfilming van de cultklassieker Carrie van Stephen King, heeft showrunner Mike Flanagan zijn eigen draai aan het verhaal gegeven via deze nieuwe serie. Carrie White (Summer H. Howell) leeft al haar hele leven onder de strenge invloed van haar moeder Margaret (Samantha Sloyan). Na de plotselinge dood van haar vader gaat ze voor het eerst naar een openbare middelbare school, waar ze al snel te maken krijgt met pesterijen van haar klasgenoten. Terwijl de spanningen om haar heen steeds verder oplopen, ontdekt ze dat ze over mysterieuze telekinetische krachten beschikt, wat haar leven nog verder op zijn kop zet.

Gremlins | HBO Max | 9 oktober

In de uit de jaren tachtig afkomstige klassieker Gremlins krijgt de jonge Billy Peltzer (Zach Galligan) van zijn vader een bijzonder huisdier cadeau: een schattig wezentje genaamd Gizmo. Al snel ontdekt Billy dat hij zich aan drie belangrijke regels moet houden: Gizmo mag niet nat worden, niet worden blootgesteld aan fel licht en nooit na middernacht worden gevoerd. Wanneer het toch misgaat, ontstaan er kwaadaardige Gremlins die het stadje Kingston Falls op stelten zetten. Billy moet samen met Gizmo en zijn vriendin Kate (Phoebe Cates) alles op alles zetten om de chaos te stoppen.

Animals | Netflix | 9 oktober

In de misdaadthriller Animals wordt het rustige leven van Matt (Ben Affleck) en Neve (Gillian Anderson) ruw verstoord wanneer hun tienerzoon Luke wordt ontvoerd. Terwijl de politie een onderzoek start, besluiten de wanhopige ouders het heft in eigen handen te nemen en zelf op zoek te gaan naar hun zoon. Naarmate de tijd verstrijkt komt hun huwelijk steeds verder onder druk te staan en moeten ze hun moralen en idealen aan de kant zetten om hun kind te redden.

Veelgestelde vragen

Welke streamingdienst is het goedkoopst in Nederland?

Amazon Prime is vaak de goedkoopste brede optie, met een prijs van €4,99 per maand via Nederlandse aanbieders zoals KPN. HBO Max begint bij €5,99 per maand met reclame en Netflix begint bij €9,99 per maand. De beste keuze hangt niet alleen van de prijs af, maar ook van de catalogus, reclame, beeldkwaliteit en hoeveel mensen tegelijk willen kijken.

Hoe kies je tussen Netflix, HBO Max en Prime Video?

Kies op basis van wat je het meest kijkt. Netflix is sterk in een constante stroom nieuwe series, films, documentaires en internationale titels. HBO Max is interessant als je graag HBO-series, Warner-films en bekende catalogustitels kijkt. Prime Video is aantrekkelijk als je ook Amazon Prime-voordelen gebruikt, zoals bezorging en andere Prime-diensten. Wisselen per maand kan goedkoper zijn dan alles tegelijk houden.

Wat heb je nodig om films en series in 4K te streamen?

Voor 4K heb je meestal een duurder abonnement, een 4K-tv of geschikte monitor, een ondersteund streamingapparaat en een stabiele internetverbinding nodig. Bij HBO Max is 4K gekoppeld aan Premium en alleen beschikbaar bij geselecteerde titels. Netflix biedt 4K en HDR via Premium. Controleer altijd de titelpagina, want niet elke film of serie is in de hoogste beeldkwaliteit beschikbaar.

Hoe werkt offline kijken bij streamingdiensten?

Offline kijken kan bij veel diensten, maar de regels verschillen per abonnement en apparaat. Netflix laat downloads toe via de mobiele apps. HBO Max biedt downloads bij Standaard en Premium, met hogere limieten bij Premium. Prime Video ondersteunt downloads via apps voor onder meer iOS, Android, macOS en Windows. Niet elke titel is downloadbaar en downloads kunnen na een bepaalde periode verlopen.

Waarom verdwijnen films en series soms van streamingdiensten?

Films en series verdwijnen meestal door aflopende licenties. Een streamingdienst koopt vaak tijdelijk het recht om een titel aan te bieden, waarna die titel kan terugkeren naar de eigenaar, naar een andere dienst verhuist of tijdelijk nergens beschikbaar is. Originals blijven doorgaans langer staan, maar ook daar kunnen uitzonderingen gelden. Daarom is het slim om titels op je kijklijst niet eindeloos uit te stellen.