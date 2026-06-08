Summer Game Fest en de presentaties van diverse bedrijven zijn inmiddels gehouden. Buiten de Summer Game Fest-, Xbox- en PlayStation-livestreams werden er echter ook diverse andere presentaties gehouden. Wij zetten de interessantste aankondigingen voor je op een rij.

Natuurlijk vielen vooral de presentaties van de grote bedrijven de afgelopen dagen op. Sony kondigde tijdens de State of Play vorige week bijvoorbeeld God of War: Laufey aan (bekijk het volledige overzicht hier), terwijl op Summer Game Fest games als Resident Evil Veronica en Final Fantasy 7 Revelation aan bod kwamen (bekijk het complete overzicht hier). Microsoft behandelde gisteren tijdens de Xbox Games Showcase (het volledige overzicht is hier te vinden) games als Gears of War: E-Day, Fable, Halo: Campaign Evolved en Senua. En dan wachten we ook nog op een teken van leven van Nintendo.

Buiten de hierboven genoemde livestreams waren er echter nog veel meer presentaties te zien met interessante game-aankondigingen. Er waren talloze ontwikkelaars die besloten in een van die presentaties hun nieuwe spel uit de doeken te doen, of een update te geven over een eerder aangekondigd spel. Het overzicht hieronder is niet helemaal compleet, maar kan gezien worden als een overzicht van de interessantste game-aankondigingen die verder nog gedaan werden de afgelopen dagen.

Hitman Classic Trilogy Remastered komt naar pc, PS5 en Xbox

Saber Interactive en ontwikkelaar IO Interactive hebben Hitman Classic Trilogy Remastered aangekondigd voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en Steam. Daarin zitten de Hitman-games Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin en Hitman: Contracts. De oorspronkelijke games blijven intact, maar de graphics zijn aangescherpt - al kan met een druk op de knop ook overgeschakeld worden naar het oorspronkelijke uiterlijk. De collectie moet in 2027 uitkomen.

Volledige versie van Valheim arriveert op 9 september

Valheim kwam in 2021 al uit als early access-spel, maar op 9 september komt eindelijk de uiteindelijke versie van de survivalgame uit. Op die dag zal ook de laatste grote update voor het spel verschijnen, The Deep North. Daarin zitten een nieuwe, koude omgeving, nieuwe vijanden, wapens en meer. Op 9 september gaan de pc-, Mac-, Linux- en Xbox-versies over naar versie 1.0, en op die dag komen ook de PlayStation 5- en Switch 2-versies van het spel uit.

The Sinking City 2 komt op 18 augustus uit

Vorig jaar werd The Sinking City 2 al uitgesteld naar dit jaar, en nu is de precieze releasedatum bekend, namelijk 18 augustus. Op die dag verschijnt het spel op pc (via Steam, Epic Games Store en GOG), PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Een demo van een uur is nu ook beschikbaar op Steam, waarmee spelers een voorproefje krijgen van het begin van het spel.

Survival-horrorgame The Sinking City 2 speelt zich af in Arkham in het jaar 1920. Daarbij wordt er net als bij het eerste deel in de reeks veel inspiratie gehaald uit de verhalen van H.P. Lovecraft. Overigens staat het verhaal van dit vervolg op zichzelf, dus mocht je het eerste deel gemist hebben, dan kun je alsnog met The Sinking City 2 aan de slag.

Playtonic kondigt kartracer Super Yooka-Laylee Kart aan

Playtonic, de ontwikkelaar van de Yooka-Laylee-platformers, heeft de kartracer Super Yooka-Laylee Kart aangekondigd. Daarmee verruilen het platformduo Yooka en Laylee en andere personages uit de games hun avonturen te voeot in voor een kartracer. Net zoals andere kartracers gebaseerd op platformhelden, zoals Mario Kart en Team Crash Racing, scheuren spelers in dit spel rond in karts in kleurrijke omgevingen, waarbij een pixelachtig uiterlijk de boventoon voert.

Lees in dit nieuwtje meer over de aankondiging.

N Plus Infinity Times Two is een nieuwe game in de N+-serie

De platformer N was ooit een populaire Flash-game, maar in de afgelopen decennia zijn er diverse vervolgen uitgekomen op consoles en pc. Inmiddels is een nieuwe game in de reeks aangekondigd, N Plus Infinity Times Two. Net zoals in de vorige spellen kunnen gamers weer talloze minimalistisch ogende en uitdagende platformlevels verwachten, die voor de fijnproevers tot de beste binnen het genre behoren. Het is ook mogelijk om de game coöperatief te spelen of het tegen andere spelers op te nemen in competitieve modi. De game komt in 2027 naar Steam, Switch 2, PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Moss: The Forgotten Relic combineert twee vr-games tot één 'plat' spel

het onlangs aangekondigde Moss: The Forgotten Relic is een combinatie van de virtualrealitygames Moss en Moss: Book 2, maar dan speelbaar zonder vr-headset. In dit sfeervolle totaalpakket gaan spelers op avontuur met een muis en verkennen ze de omgeving en worden er puzzels opgelost in een wereld die zich afspeelt in een boek. De game komt op 16 juli naar PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Switch 1 en 2 en pc. Een demo is vanaf vandaag beschikbaar op Steam.

Uitgebreide gameplay van sciencefictiongame Exodus te zien

Ook Exodus, de sciencefictiongame die ooit onthuld werd met acteur Matthew McConaughey in een rol, werd deze Gamezomer getoond. En uitgebreid ook, want er kwam een gameplayvideo van pakweg 20 minuten uit. In Exodus vertrekt de mensheid naar een nieuw universum omdat de aarde het begeeft, maar dit nieuwe universum zit wel vol gewelddadige buitenaardse levensvormen. Als Jun Aslan, een ogenschijnlijk normale man met uitzonderlijke krachten, gebruik je buitenaardse technologie om het gevecht naar jouw hand te zetten. Exodus komt in 2027 naar Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles.

Bloober Team werkt aan psychologische Star Trek-thriller

Bloober Team - onder andere bekend van de Silent Hill 2-remake - werkt aan een psychologische thriller rondom de Star Trek-franchise, genaamd Star Trek: Shadow Frontier. De game komt in 2027 naar PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Nintendo Switch 2 en pc.

Shadow Frontier draait om het personage Ro Laren, dat al in diverse Star Trek-media is verschenen. Net als in de series zal de rol in de game vertolkt worden door Michelle Forbes. Wanneer ze reageert op een noodoproep, bezoekt Ro vervolgens een onontdekte planeet waar allerlei kapotte ruimtevaartschepen liggen. Ze zal daar oog in oog komen te staan met gevaarlijke wezens, een gewelddadig ecosysteem, andere overlevenden en een entiteit dat haar lichaam en geest wil overnemen.

Lees in dit nieuwtje meer over de aankondiging.

Gemini X combineert Mega Man-actie met het metroidvania genre

Komi Games kondigde Gemini X aan, een 2.5D metroidvania gemaakt voor fans van de klassieke 32-bit actieplatformers. Spelers verkennen een menselijke ruimtekolonie die is gekaapt, waarbij er flink wat eindbazen op spelers afgevuurd worden die op zelfbepaalde volgorde kunnen worden bevochten. De game heeft daarbij een soundtrack die geïnspireerd is door games die op de eerste PlayStation uitkwamen. Het spel verschijnt in ieder geval op Steam, maar een releasedatum is er nog niet.

Citizen Sleeper-games komen naar Switch 2

Zowel Citizen Sleeper als Citizen Sleepr 2: Starward Vector verschijnen op 25 juni voor Switch 2. Mensen die de Switch-versies al hebben kunnen gratis upgraden. In deze verhalende games gebruiken spelers dobbelstenen om hun volgende moves te bepalen en leeft de mensheid in ruimtestations en op asteroïden.

Citizen Sleeper-maker onthult Signet City

De maker van Citizen Sleeper heeft daarnaast ook een nieuwe game aangekondigd, genaamd Signet City. In deze rpg wordt het sciencefictionthema aan de kant geschoven en verkennen spelers een duistere Britse stad. Veel meer is nog niet duidelijk over het spel, behalve dat het op een nog onbekend moment naar Steam komt.

Meer beelden van Assassin's Creed Black Flag Resynced getoond

De game kwam al voorbij tijdens Summer Game Fest en was daarvoor al aangekondigd, maar ook in de Future Games Show werd Assassin's Creed Black Flag Resynced weer getoond. De video met uitgebreide gameplay is hieronder te zien. Meer informatie over deze nieuwe versie van de klassieker is hier te vinden. Assassin’s Creed: Black Flag Resynced verschijnt op 9 juli voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc.

Nightdive werkt aan Thief: The Dark Project Remastered

Thief: The Dark Project uit 1998 wordt gezien als een van de beste stealthgames ooit, waarin spelers als een meesterfied rondsluipen. Remaster-expert Nightdive Studios heeft nu aangekondigd dat het met een remaster van deze game komt, die aanstaande winter op pc (Steam, Epic Games Store en GOG), PlayStation 5 en 4, Xbox Series-consoles en Switch-consoles zal verschijnen.

Trine 6: Together in Time aangekondigd

De coöperatieve platformreeks Trine gaat al flink wat jaren mee, en nu blijkt dat Frozenbyte aan het zesde deel werkt. Net als in de voorgaande games kunnen spelers 2D-platform en -puzzelactie verwachten, zowel alleen als met meerdere spelers. De puzzels zijn speciaal op maat gemaakt om door meerdere spelers opgelost te worden, maar worden bij een speelsessie alleen dusdanig aangepast dat ze ook alleen te overkomen zijn. De game verschijnt op 17 september voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Switch 2, Switch, Steam en Epic Games Store.

Gratis Cairn-dlc On the Trail verschijnt op 13 augustus

De klimgame Cairn ontvangt op 13 augustus nieuwe, gratis dlc in de vorm van On the Trail: Deep Water. De uitbreiding heeft drie nieuwe klimgebieden, en stelt spelers ook voor het eerst in staat om over water te klimmen zonder dat ze naar beneden vallen. Daarbij kunnen spelers nu ook Marco als klimmer kiezen.

Company of Heroes: Definitive Edition op komst

De in 2006 verschenen strategiegame Company of Heroes behoeft geen introductie meer, en Relic Entertainment heeft samen met Blackbird Interactive een 'Definitive Edition' van de klassieker aangekondigd, die aankomend najaar op pc zal verschijnen. Het totaalpakket bevat niet alleen het basisspel, maar ook de Opposing Fronts- en Tales of Valor-uitbreidingen.

Skategame Skatesterre onthuld

Met de remakes van de Tony Hawk-games, Session en de nieuwe free-to-play Skate is er aan skatespellen geen gebrek, maar meer is altijd beter. Ontwikkelaar Goon Squad heeft dan ook Skatesterre aangekondigd, dat aankomende zomer op Steam, PS5, Xbox Series-consoles en Switch 2 zal verschijnen. Dit snelle skatespel houdt arcade-achtige gameplay aan dat is geïnspireerd door het 'gouden tijdperk' van de skategames. Daarbij staat de Nederlandse skater Sterre Meijer centraal.

Nog veel meer trailers