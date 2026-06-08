Bloober Team - onder andere bekend van de Silent Hill 2-remake - werkt aan een psychologische thriller rondom de Star Trek-franchise, genaamd Star Trek: Shadow Frontier.

Dat heeft de Poolse studio afgelopen weekend aangekondigd. Het bedrijf maakt deze game voor het pas opgerichte Paramount Games Studio. De game draait om het personage Ro Laren, dat al in diverse Star Trek-media is verschenen. Net als in de series zal de rol in de game vertolkt worden door Michelle Forbes.

Wanneer ze reageert op een noodoproep, bezoekt Ro vervolgens een onontdekte planeet waar allerlei kapotte ruimtevaartschepen liggen. Ze zal daar oog in oog komen te staan met gevaarlijke wezens, een gewelddadig ecosysteem, andere overlevenden en een entiteit dat haar lichaam en geest wil overnemen.

Bloober Team claimt een zwak voor sciencefiction en Star Trek in het bijzonder te hebben. Daarbij combineren ze deze liefde met het genre waar ze in uitblinken - horror.