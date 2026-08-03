Palworld Online is afgelopen weekend aangekondigd, een multiplayer-survivalgame die ontwikkeld wordt voor iOS- en Android-toestellen.

Palworld bestaat natuurlijk al geruime tijd voor consoles en pc, maar dit gaat om een nieuwe game die wordt ontwikkeld door Garena, waar men een licentie van Palworld-ontwikkelaar Pocketpair afneemt om de game te mogen maken.

Palworld in mmo-vorm

Garena claimt de essentie van Palworld naar mobiele apparaten te willen brengen, met de nadruk op spelers die met elkaar in contact kunnen komen en samen kunnen spelen. Het bedrijf werkt nauw samen met Pocketpair om de "diepgang, immersie en vrijheid die Palworld definiëren intact te houden, terwijl we de ervaring voor mobiele speelsessies optimaliseren".

Palworld Online wordt geen rechtstreekse overzetting van het bestaande Palworld. Volgens de ontwikkelaar kunnen spelers unieke verhalende elementen verwachten en gameplay dat overeenkomsten heeft met mmo's. Het spel gaat een naadloze, verbonden wereld bevatten. De essentie draait nog steeds om Pals, wezentjes die spelers kunnen gebruiken voor materialen en die men tegen elkaar kan laten vechten.

Het mmo-aspect is belangrijk in Palworld Online: spelers kunnen elkaar ontmoeten in de spelwereld, groepen vormen en samen nederzettingen bouwen. De game krijgt diverse coöperatieve en competitieve activiteiten om samen aan mee te doen, waaronder gevechten tussen spelers.

Zoals gezegd ligt er veel focus op het toegankelijk maken van Palworld voor een mobiel publiek. Daar hoort ook een besturing bij die afgestemd is op smartphones, waaronder de mogelijkheid om de game door het scherm aan te raken te besturen.

Meer details zijn er nog niet, maar Palworld Online moet ergens later dit jaar beschikbaar komen voor iOS en Android. Een patent voor Palworld Online werd eerder dit jaar al vastgelegd, maar toen was nog niet bekend waar dit voor bedoeld was.

Over Palworld

Palworld groeide in 2024 uit tot een grote hit met miljoenen spelers. In de game verzamelen spelers Pals, wezentjes die spelers helpen met klusjes, maar ook kunnen vechten. Ze kunnen zelfs neergeschoten worden, wat weer materialen oplevert.

Tot voor kort was Palworld beschikbaar als early access-titel, maar onlangs is de 1.0-versie van de game beschikbaar gekomen. Spelers kunnen onder andere twee compleet nieuwe gebieden verkennen; The World Tree en Sunreach. Bestaande gebieden zijn ook uitgebreid met nieuwe content, waaronder stadjes. Ook kunnen spelers nu een hoger level bereiken, namelijk 80 in plaats van 65.