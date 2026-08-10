Door een datalek bij CEVA Logistics zijn de persoonlijke gegevens van sommige Steam-klanten in Europa mogelijk gelekt.

Steam-bedrijf Valve waarschuwt daarvoor in een e-mail naar klanten. CEGA Logistics verzendt Steam-hardware naar Europese klanten, en dus gaat het om data van mensen die hardware bij Steam hebben besteld.

Gegevens die zijn gelekt

Valve heeft laten weten dat mensen die hardware bij het bedrijf hebben besteld, kans hebben dat hun persoonlijke gegevens mogelijk zijn gelekt. Het gaat om naam, adres, telefoonnummer, het e-mailadres dat gekoppeld is aan het Steam-account en de producten die zijn besteld.

Valve verduidelijkt dat CEVA deze gegevens heeft omdat die nodig zijn om producten naar hen te kunnen versturen. Daarbij bewaart CEVA blijkbaar tot 90 dagen na de bestelling de gegevens van mensen.

Wees alert voor phishing

Het bedrijf laat weten dat er geen gegevens zoals wachtwoorden of betaalgegevens zijn gelekt. Het is dan ook niet nodig om het wachtwoord voor Steam te veranderen. Wel waarschuwt Valve voor mogelijke phishingmails en raadt klanten dan ook aan alert te zijn. Ook via telefoontjes of sms kan er geprobeerd worden mensen op te lichten.

Foto: PXimport

"Ze kunnen mogelijk je adres vertellen om te proberen te bewijzen dat ze oprecht zijn", zo legt Valve uit. "Ze vragen je misschien om een levering te bevestigen, of je lage verzendkosten kunt betalen, of ergens kunt inloggen om je bestelling te bevestigen. Het is allemaal nep."

Datalek bij CEVA Logistics

Het datalek bij CEVA Logistics dat tussen 29 juli en 1 augustus plaatsvond door een cyberaanval heeft al meer mensen getroffen. Zo werd bekend dat onder andere IGN, Bol.com, de Bijenkorf en Ajax hier ook mee te maken hebben, omdat zij ook samenwerken met het logistiekbedrijf.

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