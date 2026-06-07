Deze week heeft Playtonic, de ontwikkelaar van de Yooka-Laylee-platformers, de kartracer Super Yooka-Laylee Kart aangekondigd.

Daarmee verruilen het platformduo Yooka en Laylee en andere personages uit de games hun avonturen te voeot in voor een kartracer. Net zoals andere kartracers gebaseerd op platformhelden, zoals Mario Kart en Team Crash Racing, scheuren spelers in dit spel rond in karts in kleurrijke omgevingen, waarbij een pixelachtig uiterlijk de boventoon voert.

Ontwikkelaar Playtonic hintte de dagen voor de aankondiging al naar de onthulling van een nieuwe game, en een vermelding van de titel van het spel werd al in de Steam-database gevonden. Vooralsnog is het spel alleen voor pc (via Steam) aangekondigd, maar gezien het verleden van de studio is het niet ondenkbaar dat het spel uiteindelijk ook naar consoles komt.

Playtonic bestaat deels uit mensen die bij Rare hebben gewerkt. Dat betekent dat de kartracer mede wordt ontwikkeld door mensen die eerder ook aan klassieke kartgames als Diddy Kong Racing en Mickey's Speedway USA hebben gewerkt.