Gisteren was het precies tien jaar geleden dat de game No Man's Sky uitkwam. Sean Murray, de oprichter van ontwikkelaar Hello Games, wijdde er een emotioneel bericht aan. In de afgelopen tien jaar is het spel enorm veranderd, en heeft de ontwikkelaar het tij gekeerd.

No Man's Sky kwam in de Verenigde Staten op 9 augustus 2016 uit voor PlayStation 4, en een dag later in Europa. Sindsdien is de game ook op andere platforms verschenen, waaronder Xbox-consoles, Switch en Switch 2 en pc.

De game wist voor release veel mensen enthousiast te maken met het concept: een compleet universum dat vrij verkend kon worden, zowel in een ruimteschip als door over de oppervlakte van de talloze planeten te lopen.

Toch werd de game op release met veel kritiek ontvangen. Veel features die mensen op voorhand verwachten, zaten niet in de game. Het grootste probleem daarbij was dat er ondanks de gigantische open spelwereld niet zo gek veel in de game te doen was.

Ontwikkelaar Hello Games is in de afgelopen tien jaar echter nooit gestopt met werken aan het spel. Het bedrijf heeft in die tijd zo'n veertig gratis updates uitgebracht, waaronder tientallen grote uitbreidingen waarmee allerlei content aan No Man's Sky is toegevoegd. Daardoor is het spel tien jaar later geheel anders en vooral veel uitgebreider, en zijn de meningen over de game inmiddels veel positiever.

Nog meer No Man's Sky op komst

Murray deelde een open brief waarin hij de fans en het team dat aan de game heeft gewerkt bedankt. "Sinds release hebben miljoenen spelers van No Man's Sky hun thuis gemaakt, geschifte basissen gebouwd, complete communities gecreëerd, vrienden gemaakt en aan erg creatieve ruimteschepen gewerkt."

Murray vervolgde: "Het is voor elke game indrukwekkend om de mijlpaal van tien jaar te bereiken, en dat is zeker waar voor No Man's Sky. Het is het bewijs van de passie van het team en de spelers van de game, dat we dit jaar onze hoogste spelersaantallen sinds release hebben gezien. We hebben daarbij ook The Game Awards- en BAFTA-prijzen gewonnen voor beste evoluerende game."