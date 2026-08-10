Apple zou het ontwerp van de Apple Watch in de toekomst wel eens compleet om kunnen gooien. Het bedrijf zou intern experimenteren, onder andere met een Apple Watch zonder scherm.

Dat claimt Apple-expert en Bloomberg-journalist Mark Gurman, die dit van anonieme bronnen heeft vernomen. Apple zou daarbij verschillende soorten schermen met diverse afmetingen overwegen voor toekomstige Apple Watches. Ook een rond scherm behoort tot de mogelijke opties, al acht Gurmans de kans zeer gering dat dit uiteindelijk gebeurt.

Zoals gezegd zou een Apple Watch zonder scherm ook tot de opties behoren. Denk bijvoorbeeld aan de FitBit Air van Google, waarbij ook geen scherm aanwezig is, maar waar data naar een app op de smartphone wordt toegestuurd.

Duurdere en goedkopere modellen

Verder zou Apple ook overwegen om zowel goedkopere als duurdere Apple Watches uit te brengen. Dit om consumenten meer opties te geven. Precieze prijzen zijn niet bekend - dat is ook niet zo vreemd, aangezien Apple zelf ook nog niet uit lijkt te zijn over de toekomst van de Apple Watch.

Nog geen grote wijzigingen in de eerstvolgende nieuwe modellen