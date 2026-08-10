Netflix lijkt het aankomende vijfde en tegelijkertijd laatste seizoen van de serie The Witcher te hebben uitgesteld naar 2027.

Voorheen werd het vijfde seizoen van The Witcher dit jaar verwacht. De opnames zijn vorig jaar immers afgerond. What's On Netflix meldt nu dat ze er achter zijn gekomen dat het vijfde seizoen pas volgend jaar uitkomt, en dat promotie voor het vijfde seizoen van websites van Netflix zijn gehaald.

Netflix heeft zelf nog geen officiële aankondiging gedaan, en het is dan ook niet bekend waarom het vijfde seizoen uitgesteld is. Mogelijk heeft het te maken met visuele effecten die in de serie moeten worden verwerkt die meer tijd vereisen dan verwacht.

Grootschalige franchise

The Witcher is een Netflix-serie die gebaseerd is op de boeken van de Poolse auteur Andrzej Sapkowski en spelen zich af op een fictioneel, middeleeuws-achtig land genaamd Continent. Daar spelen zich de avonturen van Geralt of Rivia, Yennefer of Vengerberg en Ciri af.

De franchise werd vooral bekend dankzij de gamereeks van CD Projekt Red, met The Witcher 3: Wild Hunt dat vorig decennium uitkwam als grote mainstream hit. Inmiddels wordt er aan The Witcher 4 gewerkt.

De The Witcher-serie op Netflix

Netflix besloot de The Witcher-franchise te verfilmen in de vorm van een serie. In de eerste drie seizoenen werd de hoofdrol van Geralt of Rivia gespeeld door Superman-acteur Henry Cavill, die zelf ook groot fan was van de franchise. Hij vertrok echter, waardoor zijn rol in het vierde en het aankomende vijfde seizoen werd vervangen door Liam Hemsworth.