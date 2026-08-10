Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes | Netflix | 12 augustus

Het vierde en tegelijkertijd laatste deel van de documentairereeks Conversations with a Killer verschijnt deze woensdag op Netflix. Ditmaal krijgen we unieke audio-opnames te horen van gesprekken met cultleider Charles Manson in de gevangenis. De driedelige serie vertelt het verhaal van de Manson Family, de sekte die in de jaren zestig van de vorige eeuw een aantal gruwelijke moorden pleegde onder opdracht van Charles Manson, en de rechtszaak die daarop volgde.

Reacher (seizoen 4) | Amazon Prime Video | 12 augustus

Het vierde seizoen van Reacher is vanaf deze woensdag te zien op Amazon Prime Video. De serie is gebaseerd op de boekenreeks van Lee Child en het vierde seizoen verfilmt het dertiende boek, Gone Tomorrow. Ex-militair Jack Reacher (Alan Ritchson) reist deze keer af naar Philadelphia en mengt zich in een mysterie dat te maken blijkt te hebben met politieke corruptie en de Afghaanse Oorlog. De eerste drie afleveringen verschijnen deze week, de overige vijf worden daarna wekelijks toegevoegd.

Women in Blue (seizoen 2) | Apple TV | 12 augustus

De misdaadserie Women in Blue speelt zich af in Mexico in 1971 en volgt vier vrouwen, María (Bárbara Mori), Ángeles (Ximena Sariñana), Gabina (Amorita Rasgado) en Valentina (Natalia Téllez). Ze sluiten zich, ondanks de ultraconservatieve normen van het land, aan bij het eerste vrouwelijke politiekorps. Ze komen er echter al snel achter dat het korps met name bedoeld is om media-aandacht te trekken en mensen af te leiden van een loslopende seriemoordenaar. De kersverse politieagenten sluiten zich aan bij de zoektocht en doen er alles aan om de moordenaar te pakken te krijgen.

My Brilliant Career (seizoen 1) | Netflix | 13 augustus

Het zesdelige Australische kostuumdrama My Brilliant Career is gebaseerd op het boek van Miles Franklin. De serie volgt Sybylla Melvin (Philippa Northeast), een meisje dat opgroeit op het Australische platteland aan het begin van de twintigste eeuw en ervan droomt om schrijver te worden. My Brilliant Career is een minder serieus historisch drama dan je misschien gewend bent. Het verhaal wordt verteld vanuit het oogpunt van een tiener en bevat alle humor en jeugdigheid die je daarbij mag verwachten.

The Housemaid | HBO Max | 14 augustus

De psychologische thriller The Housemaid is gebaseerd op het gelijknamige boek van Freida McFadden en volgt Millie Calloway (Sydney Sweeney). Millie is sinds kort voorwaardelijk vrij en wordt aangenomen als huishoudster door Andrew (Brandon Sklenar) en Nina Winchester (Amanda Seyfried). Ze trekt in hun grote huis in Long Island en alles lijkt perfect, totdat Nina’s ware aard naar boven komt. The Housemaid is niet de meest bloedstollende thriller die je ooit zal zien, maar is met name vanwege het sterke staaltje acteerwerk van Seyfried toch het kijken waard.

Veelgestelde vragen

Hoe kies je welke streamingdienst deze maand de moeite waard is?

1 maand vooruit kijken helpt het meest: zet per dienst op een rij welke nieuwe films en series je echt wilt zien. Kies daarna de dienst met de meeste titels die je direct gaat kijken, niet de dienst met de grootste catalogus. Voor veel kijkers werkt rouleren beter dan alles tegelijk nemen. Zo betaal je alleen voor aanbod dat je die maand daadwerkelijk gebruikt.

Wat is goedkoper: één vaste streamingdienst of maandelijks wisselen?

1 actieve streamingdienst tegelijk is meestal overzichtelijker dan 3 of 4 abonnementen naast elkaar. Maandelijks wisselen kan voordeliger zijn als je series opspaart en pas abonneert wanneer er genoeg nieuws staat. Let wel op jaarabonnementen, proefperiodes en opzegtermijnen, want die kunnen de rekensom veranderen. Maak daarom elke maand een korte kijklijst voordat je verlengt.

Welke streamingdienst past het best bij thrillers en misdaadseries?

3 factoren bepalen de beste keuze: het soort spanning dat je zoekt, de lengte van de serie en of je liever fictie of true crime kijkt. Netflix is vaak interessant voor documentaires en internationale misdaad, Prime Video voor actiegerichte series, Apple TV voor strakke dramaseries en HBO Max voor films en premiumseries. De beste dienst wisselt daardoor per maand en per release.

Hoe voorkom je dat je nieuwe films en series mist?

2 simpele gewoontes werken goed: gebruik de kijklijst in je streamingapp en controleer wekelijks de nieuwe releases. Veel diensten tonen nieuwe titels niet altijd prominent op de startpagina, zeker niet als je kijkgedrag een andere richting op wijst. Door titels meteen op te slaan, voorkom je dat je ze kwijtraakt tussen aanbevelingen, trailers en tijdelijke toplijsten.

Wat doe je als een film of serie niet in je streamingapp staat?

Controleer eerst 2 dingen: of je in het juiste profiel zit en of de titel in Nederland beschikbaar is. Aanbod kan per land verschillen, ook binnen dezelfde streamingdienst. Staat de titel er nog steeds niet tussen, zoek dan op de originele titel, controleer de releasedatum en kijk of de film of serie misschien pas later op de dag wordt toegevoegd.