De streamingdiensten staan deze week weer bol van de nieuwe releases. Maak je geen zorgen als je soms door de bomen het bos niet meer ziet; wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod al voor je op een rij gezet.

Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes | Netflix | 12 augustus

Het vierde en tegelijkertijd laatste deel van de documentairereeks Conversations with a Killer verschijnt deze woensdag op Netflix. Ditmaal krijgen we unieke audio-opnames te horen van gesprekken met cultleider Charles Manson in de gevangenis. De driedelige serie vertelt het verhaal van de Manson Family, de sekte die in de jaren zestig van de vorige eeuw een aantal gruwelijke moorden pleegde onder opdracht van Charles Manson, en de rechtszaak die daarop volgde.

Reacher (seizoen 4) | Amazon Prime Video | 12 augustus

Het vierde seizoen van Reacher is vanaf deze woensdag te zien op Amazon Prime Video. De serie is gebaseerd op de boekenreeks van Lee Child en het vierde seizoen verfilmt het dertiende boek, Gone Tomorrow. Ex-militair Jack Reacher (Alan Ritchson) reist deze keer af naar Philadelphia en mengt zich in een mysterie dat te maken blijkt te hebben met politieke corruptie en de Afghaanse Oorlog. De eerste drie afleveringen verschijnen deze week, de overige vijf worden daarna wekelijks toegevoegd.

Women in Blue (seizoen 2) | Apple TV | 12 augustus

De misdaadserie Women in Blue speelt zich af in Mexico in 1971 en volgt vier vrouwen, María (Bárbara Mori), Ángeles (Ximena Sariñana), Gabina (Amorita Rasgado) en Valentina (Natalia Téllez). Ze sluiten zich, ondanks de ultraconservatieve normen van het land, aan bij het eerste vrouwelijke politiekorps. Ze komen er echter al snel achter dat het korps met name bedoeld is om media-aandacht te trekken en mensen af te leiden van een loslopende seriemoordenaar. De kersverse politieagenten sluiten zich aan bij de zoektocht en doen er alles aan om de moordenaar te pakken te krijgen.

My Brilliant Career (seizoen 1) | Netflix | 13 augustus

Het zesdelige Australische kostuumdrama My Brilliant Career is gebaseerd op het boek van Miles Franklin. De serie volgt Sybylla Melvin (Philippa Northeast), een meisje dat opgroeit op het Australische platteland aan het begin van de twintigste eeuw en ervan droomt om schrijver te worden. My Brilliant Career is een minder serieus historisch drama dan je misschien gewend bent. Het verhaal wordt verteld vanuit het oogpunt van een tiener en bevat alle humor en jeugdigheid die je daarbij mag verwachten.

The Housemaid | HBO Max | 14 augustus

De psychologische thriller The Housemaid is gebaseerd op het gelijknamige boek van Freida McFadden en volgt Millie Calloway (Sydney Sweeney). Millie is sinds kort voorwaardelijk vrij en wordt aangenomen als huishoudster door Andrew (Brandon Sklenar) en Nina Winchester (Amanda Seyfried). Ze trekt in hun grote huis in Long Island en alles lijkt perfect, totdat Nina’s ware aard naar boven komt. The Housemaid is niet de meest bloedstollende thriller die je ooit zal zien, maar is met name vanwege het sterke staaltje acteerwerk van Seyfried toch het kijken waard.