De eerste beelden van de aankomende nieuwe The Witcher 3: Wild Hunt-uitbreiding Songs of the Past worden op 25 augustus getoond, tijdens de Gamescom Opening Night Live-show.

Dat heeft ontwikkelaar CD Projekt Red bevestigd. Het was al bekend dat de afgelopen mei aangekondigde uitbreiding op Gamescom aanwezig zou zijn, maar nu is duidelijk dat er beelden - waarschijnlijk middels een eerste trailer - op de liveshow de dag voor de beurs getoond worden. Of er ook een (speelbare) demo op de beursvloer zelf aanwezig is, weten we nog niet.

Over Gamescom en de Opening Night Live-presentatie

Al een aantal jaar wordt op de vooravond van de Gamescom-gamebeurs een liveshow gehouden door Geoff Keighley, die ook The Game Awards en Summer Game Fest presenteert. Tijdens Gamescom Opening Night Live worden net als in zijn andere shows trailers getoond van aankomende games en nieuwe spellen onthuld. De show wordt dus op 25 augustus gehouden, en begint om 20:00 uur Nederlandse tijd.

Gamescom zelf is de grootste gamebeurs ter wereld. Die beurs gaat op 26 augustus van start. Elk jaar reizen vele duizenden mensen naar Keulen, Duitsland om de beurs te bezoeken en demo's van aankomende games te spelen.

Nieuwe The Witcher 3-uitbreiding verschijnt in 2027

Songs of the Past werd zoals gezegd afgelopen mei aangekondigd. Hoewel er daarvoor al geruchten gingen over de dlc, kwam de aankondiging alsnog als schok. The Witcher 3 verscheen namelijk in 2015, en na twee uitbreidingen is er geen noemenswaardige nieuwe content van die game meer uitgekomen. Dat dit meer dan tien jaar later alsnog gebeurt, is opvallend.

Songs of the Past wordt in samenwerking met de studio Fool’s Theory ontwikkeld. Dit is tevens het bedrijf dat werkt aan de eerder aangekondigde remake van de eerste The Witcher-game, en bestaat uit CDPR-veteranen die eerder nog aan The Witcher 3: Wild Hunt hebben gewerkt.