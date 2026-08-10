Op X - voorheen bekend als Twitter - gaat het systeem om geld te verdienen met populaire posts veranderen. Dit omdat veel gebruikers dit systeem zouden manipuleren.

In 2023 werd het Creator Revenue Sharing-programma geïntroduceerd. Dit stelde mensen die een betaald X-abonnement hadden in staat om geld te verdienen met hun populairste posts. Daarbij werd het verdiende bedrag hoger naarmate meer betalende X-abonnees de posts van de persoon bekeken.

Er zaten wel wat voorwaarden aan het programma. Zo moest men minstens 5 miljoen 'impressies' hebben in de afgelopen drie maanden en minstens 500 volgers hebben om mee te kunnen doen aan het Creator Revenue Sharing-programma. Qua betaling leverde het daarbij vrij weinig op: naar schatting 10 dollar voor een post die een miljoen keer is bekeken door betalende gebruikers.

Oude systeem verdwijnt

X heeft nu aangekondigd dat dit systeem wordt vervangen, en het is al niet meer mogelijk om je aan te melden voor het Creator Revenue Sharing-programma. Mensen die al aangemeld waren kunnen wel nog tot 7 september geld verdienen.

Volgens het bedrijf probeerde teveel mensen het systeem te manipuleren, bijvoorbeeld door veel posts van lage kwaliteit te plaatsen of content van anderen te stelen om zo veel geld te verdienen. Ondanks het doorvoeren van diverse regels kreeg X het niet voor elkaar dit tegen te gaan, waarom het programma nu helemaal verdwijnt.

Nieuw systeem

Er komt echter wel een nieuw systeem voor X-gebruikers om geld mee te verdienen. Het gaat om het Original Content Rewards-programma. Hierin wordt er door X gekeken naar welke posts compleet nieuwe informatie delen, of wanneer X-gebruikers daadwerkelijk interessante verhalen vertellen of hun expertise inzetten om kwalitatief hoogstaande posts te plaatsen.