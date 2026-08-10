Op 31 augustus komt Serious Sam: Shatterverse uit, waarmee spelers zoals past bij de langlopende gamefranchise ouderwets kunnen knallen.

De Serious Sam-games staan bekend om hun bikkelharde schietactie zonder al te rare foefjes of ingewikkelde gameplaysegmenten. De games draaien vooral om één ding: talloze vijanden met allerlei soorten wapens naar het hiernamaals sturen.

De franchise begon met de eerste game in 2001, en sindsdien zijn er gestaag nieuwe delen uitgekomen, zowel officiële hoofddelen als spin-offs. Onder de laatste noemer valt het nieuwste spel in de reeks, Serious Sam: Shatterverse. Die game werd eerder dit jaar al tijdens een Xbox Partner Preview-livestream aangekondigd.

Meerdere dimensies

Shatterverse heeft een unieke insteek: er zijn meerdere Sams uit verschillende dimensies, die samen moeten leren te werken om de Shatterverse te helen. Zoals spelers van de reeks gewend zijn staan er allerlei wapens en modifiers te wachten. Wel nieuw is dat deze shooter een roguelite voor één tot en met vijf spelers is.