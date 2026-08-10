De Serious Sam-games staan bekend om hun bikkelharde schietactie zonder al te rare foefjes of ingewikkelde gameplaysegmenten. De games draaien vooral om één ding: talloze vijanden met allerlei soorten wapens naar het hiernamaals sturen.
De franchise begon met de eerste game in 2001, en sindsdien zijn er gestaag nieuwe delen uitgekomen, zowel officiële hoofddelen als spin-offs. Onder de laatste noemer valt het nieuwste spel in de reeks, Serious Sam: Shatterverse. Die game werd eerder dit jaar al tijdens een Xbox Partner Preview-livestream aangekondigd.
Meerdere dimensies
Shatterverse heeft een unieke insteek: er zijn meerdere Sams uit verschillende dimensies, die samen moeten leren te werken om de Shatterverse te helen. Zoals spelers van de reeks gewend zijn staan er allerlei wapens en modifiers te wachten. Wel nieuw is dat deze shooter een roguelite voor één tot en met vijf spelers is.
Nu is de releasedatum dus bekend: Serious Sam: Shatterverse verschijnt op 31 augustus. De game komt beschikbaar op pc (via Steam en Microsoft Store), Xbox Series-consoles en PlayStation 5.