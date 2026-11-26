Soms wil je een screenshot van een volledige webpagina opslaan, maar past die pagina niet op je scherm. In plaats van meerdere losse screenshots te maken, kun je op je iPhone in één keer de hele pagina vastleggen. Die functie zit standaard in iOS, maar is een beetje verstopt.

Met een scrollbaar screenshot leg je een volledige pagina vast, inclusief alles wat je normaal pas ziet als je naar beneden scrolt. Open in Safari de webpagina die je wilt bewaren en maak een screenshot zoals je gewend bent, met de zijknop en de volume-omhoogknop. Gebruik je een iPhone met een thuisknop, dan druk je tegelijk op de thuisknop en de aan-uitknop. Je hoort het geluid van een camerasluiter en dan verschijnt een miniatuur van het screenshot. Die heb je meteen nodig voor de volgende stap, dus wacht niet te lang.

Maak om te beginnen een gewoon screenshot.

Hele pagina

Tik op de miniatuur om het screenshot-menu te openen. Je komt nu in de bewerkingsmodus terecht, waar je ook kunt bijsnijden of annotaties toevoegen. Bovenaan zie je twee opties: Scherm en Hele pagina. Standaard staat Scherm geselecteerd. Kies Hele pagina om de volledige webpagina vast te leggen. Je ziet nu een lange, doorlopende weergave. Met de scrollbalk aan de rechterkant navigeer je door de pagina.

De functie werkt in Safari, maar ook in apps zoals Mail en Notities. In apps van sociale media is deze optie doorgaans niet beschikbaar.

Lees ook · Partnerbijdrage Terug van vakantie? Pas op voor valse verkeersboetes In samenwerking met Bitdefender

Met het scrollbalkje kun je door de lange afbeelding navigeren.

Opslaan op twee manieren

In deze weergave kun je door de volledige pagina scrollen en eventueel aanpassingen doen. Het is ook mogelijk om een deel te selecteren dat je wilt vastleggen. Wanneer je tevreden bent, tik je op Gereed en kies je hoe je het bestand wilt opslaan. Er zijn twee opties. Met Bewaar in Foto's sla je het volledige screenshot op in de Filmrol van de app Foto's. Als je Bewaar pdf in Bestanden kiest, dan opent de app Bestanden en bepaal je in welke map je dit scrollbare screenshot opslaat. Daarna kun je deze pdf openen, doorsturen of bewerken zoals iedere pdf. Zo heb je een volledige webpagina netjes in één bestand, zonder knip- en plakwerk.

Bewaar het screenshot in Foto's of in Bestanden.