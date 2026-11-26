Soms wil je een screenshot van een volledige webpagina opslaan, maar past die pagina niet op je scherm. In plaats van meerdere losse screenshots te maken, kun je op je iPhone in één keer de hele pagina vastleggen. Die functie zit standaard in iOS, maar is een beetje verstopt.
Met een scrollbaar screenshot leg je een volledige pagina vast, inclusief alles wat je normaal pas ziet als je naar beneden scrolt. Open in Safari de webpagina die je wilt bewaren en maak een screenshot zoals je gewend bent, met de zijknop en de volume-omhoogknop. Gebruik je een iPhone met een thuisknop, dan druk je tegelijk op de thuisknop en de aan-uitknop. Je hoort het geluid van een camerasluiter en dan verschijnt een miniatuur van het screenshot. Die heb je meteen nodig voor de volgende stap, dus wacht niet te lang.
Hele pagina
Tik op de miniatuur om het screenshot-menu te openen. Je komt nu in de bewerkingsmodus terecht, waar je ook kunt bijsnijden of annotaties toevoegen. Bovenaan zie je twee opties: Scherm en Hele pagina. Standaard staat Scherm geselecteerd. Kies Hele pagina om de volledige webpagina vast te leggen. Je ziet nu een lange, doorlopende weergave. Met de scrollbalk aan de rechterkant navigeer je door de pagina.
De functie werkt in Safari, maar ook in apps zoals Mail en Notities. In apps van sociale media is deze optie doorgaans niet beschikbaar.
Opslaan op twee manieren
In deze weergave kun je door de volledige pagina scrollen en eventueel aanpassingen doen. Het is ook mogelijk om een deel te selecteren dat je wilt vastleggen. Wanneer je tevreden bent, tik je op Gereed en kies je hoe je het bestand wilt opslaan. Er zijn twee opties. Met Bewaar in Foto's sla je het volledige screenshot op in de Filmrol van de app Foto's. Als je Bewaar pdf in Bestanden kiest, dan opent de app Bestanden en bepaal je in welke map je dit scrollbare screenshot opslaat. Daarna kun je deze pdf openen, doorsturen of bewerken zoals iedere pdf. Zo heb je een volledige webpagina netjes in één bestand, zonder knip- en plakwerk.
Wat is het verschil tussen een gewoon en een volledig screenshot op iPhone?
Een gewoon iPhone-screenshot bewaart alleen wat op dat moment zichtbaar is op het scherm. Een volledig screenshot legt ook het deel vast dat onder de zichtbare rand valt, bijvoorbeeld de rest van een webpagina. Daardoor krijg je 1 doorlopend bestand in plaats van meerdere losse schermafbeeldingen. Dat is vooral handig bij lange artikelen, bevestigingspagina's, notities of e-mails die je later compleet wilt teruglezen.
Waarom zie ik Hele pagina niet bij een iPhone-screenshot?
De optie Hele pagina verschijnt alleen wanneer de app en de inhoud een langere, vastlegbare pagina ondersteunen. In Safari werkt dit doorgaans bij webpagina's, en ook Mail en Notities kunnen de functie tonen. Bij veel sociale media, chats en apps met dynamische tijdlijnen ontbreekt de optie meestal. Zie je alleen Scherm, dan kan iOS op die plek waarschijnlijk geen scrollbare screenshot maken.
Hoe deel je een volledig iPhone-screenshot als pdf?
Een volledig iPhone-screenshot kun je als pdf bewaren in de app Bestanden en daarna delen via het deelmenu van iOS. Open het opgeslagen bestand, tik op de deelknop en kies bijvoorbeeld Mail, Berichten, AirDrop of een cloudopslag-app. Een pdf is handig wanneer je de pagina als document wilt bewaren, doorsturen of later op een computer wilt openen zonder kwaliteitsverlies.
Welke apps ondersteunen lange screenshots op een iPhone?
Op de iPhone werkt een lang screenshot vooral in apps die tekst of pagina's als één doorlopend document kunnen weergeven. Safari is het bekendste voorbeeld, maar Mail en Notities ondersteunen de functie ook in geschikte situaties. Apps met eindeloze feeds of interactieve inhoud, zoals veel sociale media, bieden deze optie vaak niet. De zichtbaarheid van Hele pagina is daarom de beste indicatie.
Hoe voorkom je dat iPhone-screenshots te veel opslagruimte innemen?
Controleer regelmatig de map met screenshots in Foto's en verwijder dubbele of tijdelijke beelden die je niet meer nodig hebt. Lange screenshots als pdf kun je beter bewaren in Bestanden of iCloud Drive wanneer ze vooral als document dienen. Grote verzamelingen screenshots nemen na verloop van tijd merkbaar opslagruimte in, zeker als je ook schermafbeeldingen via berichtenapps ontvangt of automatisch synchroniseert.