Sneller glad haar klinkt aantrekkelijk, maar merk je ook iets van de koeling? 10 testers probeerden de Dyson Corrale CoolShine-stijltang en geven hem gemiddeld een 8. Het resultaat en de handzaamheid bevallen vaak. Over de koelopzetstukken en de meerprijs zijn de meningen verdeeld.

Testresultaten In samenwerking met Sentimentanalyse De toon is overwegend positief. Het lof concentreert zich op het stijlresultaat, de snelheid, het lage gewicht en het design. De kritiek is gespreid over de prijs, de werking van de koelplaten en opzetstukken en het smalle stijloppervlak. Eén tester is duidelijk ontevreden en zou de tang niet aanraden. Testpanel cijfer 8 Testperiode 09-11-2026 t/m 23-11-2026 Aantal testers 10 Plus- en minpunten Mooi glad, glanzend en verzorgd resultaat

Snel klaar met stijlen, ook bij dik haar

Warmt snel op

Licht, compact en prettig in de hand

Mooi design en fraaie kleuren Koelplaten weinig effect, haren haken achter opzetstukken

Prijs hoog voor wat de tang extra biedt

Resultaat bij sommigen niet beter dan gewone tang

Stijloppervlak is aan de smalle kant Dit product is getest door 10 leden van het testpanel van Review.nl. Zij gebruikten de Dyson Corrale CoolShine-stijltang thuis en beoordeelden hem daarna. Bekijk de volledige testresultaten

De Dyson Corrale CoolShine-stijltang is bedoeld om je haar steil te maken, te krullen of golven te geven. Het opvallendste onderdeel is het koelopzetstuk: volgens Dyson voeren koperen buisjes warmte uit het haar af, voor een gladder en glanzender resultaat met minder hitteschade.

De temperatuur is instelbaar van 145 tot 210 °C en je bedient de tang met knoppen. De platen zijn niet breed, iets wat bij dikke plukken verschil kan maken. Het panel van 10 testers gebruikte de stijltang gedurende 14 dagen.

De Dyson Corrale CoolShine geeft vaak glad en glanzend haar

Glad haar dat nog soepel valt: dat is het resultaat waar meerdere testers enthousiast over zijn. Het panel telt 7 positieve ervaringen met het stijlresultaat. Iris beschrijft het zo: "Mijn haar werd snel glad en kreeg een mooie glans." Ze pakte de tang ook om alleen de plukken rond haar gezicht bij te werken, zonder meteen haar hele kapsel opnieuw te doen.

Bij dik, golvend haar dat snel pluist, zag Elise een verzorgd resultaat dat lang in model bleef. Een andere tester gebruikte de tang om haar natuurlijke krullen af en toe voor een gladde coupe te verruilen. Niet iedereen hield hetzelfde effect: bij Twinkle kwam de pluis ongeveer aan het einde van dag 2 terug. Kirsten zag bovendien nauwelijks verschil met haar eigen, goedkopere stijltang.

Snel stylen lukt, maar dikke plukken passen minder goed

Snel beginnen scheelt geduld voor de spiegel. Romy viel het opwarmen meteen op: "Wat mij als eerste opvalt is dat hij echt ontzettend snel op temperatuur is!" Ook andere testers vonden de tang snel warm. Dat enthousiasme deelt Twinkle niet helemaal: zij vond hem niet extreem snel op temperatuur komen, al ging het stijlen zelf vervolgens vlot.

Bij Ikrame zat de tijdwinst vooral in het behandelen van de lokken. Ze kreeg een pluk direct steil zonder er eerst met een haarborstel overheen te gaan. Wel moest ze de plukken beperkt houden, omdat ze het stijloppervlak voor dik haar wat smal vond. Kirsten liep tegen dezelfde beperkte ruimte aan, maar was daardoor juist langer bezig. Over haar volledige styling schrijft Ikrame:

"Ik heb dik, lang én krullend haar, maar in letterlijk 20 min heb ik mijn haar volledig gestijld." Ikrame

De koeling voelt niet voor iedereen als een verbetering

De koelopzetstukken leveren de meest uiteenlopende ervaringen op. Romy merkte dat het stijlen minder warm aanvoelde: het warme hoofd dat ze normaal kreeg, bleef uit. In combinatie met de warmteafvoerende buisjes vond Hatice dat haar haar mooi glad werd. De opzetstukken zaten haar niet in de weg en konden er makkelijk af als ze zonder wilde werken.

Daar staat een heel andere ervaring tegenover. Kirsten merkte weinig tot geen effect van de koeling: "Mijn haar voelt niet merkbaar gladder of zachter aan." Ook de omgang met de onderdelen vraagt soms aandacht. Aan het afkoelen direct na het stijlen moest Elise wennen, terwijl een andere tester eerst moest uitzoeken wat ze met de clips moest doen. Bij Anne-Marie bleven soms haren achter de plastic opzetstukken haken.

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De Corrale CoolShine ligt prettig in de hand

Bij het vasthouden vallen vooral het lage gewicht en het compacte formaat positief op. Romy noemt de tang licht en Lois vindt hem prettig in de hand liggen. Vanuit haar ervaring met verschillende stijl- en krultangen waardeert Twinkle juist de combinatie van gewicht en formaat. De meegeleverde hittebestendige mat vond ze handig om erbij te hebben tijdens het stylen.

De bediening leverde Hatice weinig gepuzzel op. Ze vond de knoppen vanzelfsprekend en schrijft: "Hitte aanpassen gaat snel." Het uiterlijk krijgt eveneens complimenten. De kleuren en het ontwerp vallen in de smaak; Iris waardeert de roze uitvoering met roségouden details. Voor Twinkle draagt de afwerking bij aan het gevoel een luxeproduct vast te hebben:

"Het voelt wel heel erg als een luxe product." Twinkle

Afwisselen tussen steil haar en krullen bevalt

Wil je niet iedere keer hetzelfde kapsel, dan is vooral de ervaring van Anne-Marie interessant. Zij probeerde beide toepassingen: "Zowel stijlen als krullen maken gaat heel makkelijk en het resultaat is bij allebei erg mooi." Ook de glans beviel haar. Maud zocht juist afwisseling in de andere richting en gebruikte de tang om haar natuurlijke krullen glad te maken wanneer ze daar zin in had.

Hoeveel voorbereiding nodig is, verschilt wel. Waar Ikrame direct met de tang aan de slag kon, vond Hatice hem niet prettig om meteen op haar golvende haar te gebruiken. Zij maakte haar haar liever eerst glad met een ronde borstel. Voor haar verving de stijltang die voorbereidende handeling niet.

Voor wie is deze stijltang een goede keuze?

Deze tang past volgens de positieve ervaringen bij wie golvend of krullend haar graag glad draagt en minder tijd aan het stylen wil besteden. Vooral de ervaringen van Elise en Ikrame zijn dan relevant: zij kregen hun dikke haar vlot in model. Wil je daarnaast af en toe krullen maken, dan laat Anne-Marie zien dat ook die toepassing haar goed beviel.

Zoek je vooral een duidelijke verbetering ten opzichte van je huidige tang, dan geven de reviews minder zekerheid. Kirsten merkte geen beter resultaat dan met haar goedkopere exemplaar; andere testers twijfelen aan de meerwaarde en de prijs-kwaliteitverhouding. Daar staat tegenover dat Iris de aanschaf juist ruimschoots de moeite waard vindt.

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Review.nl is net als ID.nl onderdeel van Reshift Digital. Dit testpanel werd mogelijk gemaakt door Dyson.

In het kort Het panel geeft de Dyson Corrale CoolShine-stijltang een 8. Vooral het gladde, glanzende resultaat, het vlotte stylen en de handzaamheid bevallen. De koelopzetstukken overtuigen niet iedereen en kunnen haren laten haken. Bij dikke plukken vragen de smalle platen aandacht; over de meerprijs lopen de meningen uiteen.