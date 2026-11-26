Wil je iemand feliciteren met zijn verjaardag, een collega ergens aan herinneren of een bericht versturen zonder iemand 's avonds laat te storen? Met een nieuwe functie van WhatsApp kun je voortaan zelf bepalen wanneer een bericht wordt verstuurd. Het is een van de verschillende functies waarmee WhatsApp de afgelopen maanden zijn mogelijkheden heeft uitgebreid.

Zo plan je een WhatsApp-bericht in

Het automatisch versturen van berichten op een vooraf gekozen tijdstip is volgens WhatsApp een van de meest gevraagde functies. Nadat de mogelijkheid eerder dit jaar al opdook in testversies van de berichten-app, heeft WhatsApp de functie nu officieel aangekondigd.

Zo plan je een WhatsApp-bericht in

Je kunt een bericht minimaal tien minuten en maximaal veertien dagen van tevoren inplannen. Dat kan zowel in een losse chat als in een groepsgesprek. Behalve tekstberichten kun je ook foto's en video's inplannen. Zo doe je dat:

Haal de nieuwste versie van de app op in de App Store of de Play Store.

Open het gewenste WhatsApp-gesprek.

Typ je bericht of selecteer een foto of video.

Houd de verzendknop ingedrukt in plaats van er kort op te tikken.

Kies de gewenste datum en tijd en bevestig je keuze.

Via de informatiepagina van de chat kun je bekijken welke berichten je hebt ingepland. Verander je van gedachten, dan kun je een bericht vóór het geplande verzendmoment verwijderen. De ontvanger krijgt daarvan geen melding en kan ook na ontvangst niet zien dat je het bericht eerder hebt getypt.

Interessant: ook als je telefoon uitstaat

Wat de functie extra handig maakt, is dat je telefoon niet aan hoeft te staan op het aflevermoment, of een actieve internetverbinding hoeft te hebben. Het ingeplande bericht wordt vooraf naar de servers van WhatsApp verstuurd, die vervolgens voor de verzending zorgen. Heel praktisch als je op reis bent en niet altijd online bent, of als je telefoon in die vliegtuigstand staat.

Volgens WhatsApp zijn ook ingeplande berichten beschermd met end-to-end-encryptie. Dat betekent dat WhatsApp zelf de inhoud van deze berichten niet kan lezen.

Wel iets om op te letten: plan je een bericht in voor een groep, en worden er na het inplannen mensen aan de groep toegevoegd, dan krijgen zij het bericht niet.

Hoe zit dat bij andere berichten-apps?

WhatsApp is bepaald niet de eerste berichten-app die deze mogelijkheid biedt. Bij verschillende andere apps kan het al langer, al zijn er belangrijke verschillen in de werking.

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Telegram : ondersteunt het inplannen van berichten al sinds 2019. Je kunt ook berichten aan jezelf inplannen, bijvoorbeeld als herinnering voor een afspraak.

: ondersteunt het inplannen van berichten al sinds 2019. Je kunt ook berichten aan jezelf inplannen, bijvoorbeeld als herinnering voor een afspraak. Signal : op Android kun je berichten, foto's en video's inplannen. Anders dan bij WhatsApp moet je telefoon op het moment van verzending wel aanstaan en verbinding hebben met internet.

: op Android kun je berichten, foto's en video's inplannen. Anders dan bij WhatsApp moet je telefoon op het moment van verzending wel aanstaan en verbinding hebben met internet. Apple Berichten : met de functie Stuur later kun je iMessage-berichten sinds iOS 18 maximaal veertien dagen vooruitplannen. Net als bij WhatsApp werkt de verzending ook wanneer je toestel offline is.

: met de functie Stuur later kun je iMessage-berichten sinds iOS 18 maximaal veertien dagen vooruitplannen. Net als bij WhatsApp werkt de verzending ook wanneer je toestel offline is. Google Berichten : biedt op Android eveneens de mogelijkheid om berichten in te plannen. Is je telefoon offline, dan wordt het bericht verstuurd zodra je weer verbinding hebt.

: biedt op Android eveneens de mogelijkheid om berichten in te plannen. Is je telefoon offline, dan wordt het bericht verstuurd zodra je weer verbinding hebt. Instagram: sinds 2025 kun je ook DM-tekstberichten binnen Instagram op een vooraf gekozen tijdstip laten versturen.

Wereldwijd heeft WhatsApp volgens moederbedrijf Meta meer dan drie miljard gebruikers. Ook in Nederland is de berichten-app veruit de populairste. Uit het Nationale Social Media Onderzoek 2026 van onderzoeksbureau Newcom blijkt dat 13,8 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder WhatsApp gebruiken, van wie 12,1 miljoen dagelijks.

Hoewel Signal volgens Newcom begin 2026 was gegroeid naar 2,3 miljoen Nederlandse gebruikers en Telegram 2,1 miljoen gebruikers telde, gebruikt 93 procent van de Signal-gebruikers daarnaast ook WhatsApp.

WhatsApp wordt steeds veelzijdiger

Het inplannen van berichten staat niet op zichzelf. WhatsApp heeft de afgelopen maanden verschillende functies geïntroduceerd waarmee je onder meer afspraken kunt organiseren en groepsgesprekken overzichtelijker kunt houden.

Sinds half oktober kun je ook mensen zonder WhatsApp-account uitnodigen voor een audio- of videogesprek. Zij nemen via een link in de browser op hun computer deel aan het gesprek, nadat de organisator hen heeft toegelaten.

Eind oktober kwamen daar verbeteringen voor groepsgesprekken bij. Zo kun je belangrijke berichten voor onbepaalde tijd vastzetten, recente chatgeschiedenis delen met nieuwe groepsleden en gemakkelijker gesprekken terugvinden waarin iemand je rechtstreeks heeft aangesproken.

Begin november breidde WhatsApp bovendien de evenementenfunctie uit. Je kunt nu ook mensen zonder WhatsApp-account uitnodigen voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeest of een etentje. Zij kunnen via een link de uitnodiging bekijken en aangeven of ze aanwezig zijn.

Wanneer is de functie beschikbaar?

WhatsApp rolt de mogelijkheid om berichten in te plannen de komende weken wereldwijd uit voor Android en iOS. Zie je de functie nog niet? Controleer dan of je de meest recente versie van WhatsApp gebruikt. Ook met een bijgewerkte app kan het nog even duren voordat de functie voor jouw account beschikbaar is.