Black Friday valt dit jaar op 27 november, maar zoals gebruikelijk zijn verschillende winkels allang live met hun deals. In dit overzicht houden we de hele week de allerbeste aanbiedingen bij.

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Bijgewerkt op 24 november om 16.15 uur

Hoe selecteren we deals?

Aanbiedingen worden onafhankelijk geselecteerd door de redactie van ID.nl met behulp van Kieskeurig-data. Daarmee kunnen we niet alleen de grootste prijsdalers in de afgelopen dagen zien, maar ook zien wat daadwerkelijk een aanbieding is en welke prijs kunstmatig bijgesteld voor Black Friday. Met andere woorden: dit zijn alleen échte aanbiedingen, waarbij je zelf de aanbieders en prijzen kunt vergelijken.

Wil je zelf rondneuzen op de verschillende webshops? De links hieronder brengen je naar pagina's waar de deals op een rij staan.

Dit artikel werken we tot en met Cyber Monday bij met de laatste deals.

📺Beeld

LG OLED65B6ELC

Daar kijk je (van) op: nog nooit was de prijs van deze OLED LG-televisie zo laag als vandaag.

Kieskeurig.nl LG LG OLED65B6ELC / OLED screen / 65 inch / 2026 bol. Beste prijs € 1.199,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product EP.nl € 1.299,00 Bestel vóór 20:00 uur, morgen in huis Bekijk product HelloTV € 1.699,00 Voor 21:00 besteld, morgen in huis Bekijk product

🎧Geluid

JBL Bar 800 Pro Soundbar

Dolby Atmos, een 10-inch subwoofer en 720 watt aan vermogen: de JBL Bar 800 maakt van je woonkamer een thuisbioscoop. En dankzij afneembare surround-luidsprekers op batterijen heb je daar geen extra kabels voor nodig.

Kieskeurig.nl JBL JBL Bar 800 Pro Soundbar MediaMarkt.nl Beste prijs € 479,00 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product JBL € 479,99 Op voorraad. Verwachte levertijd is 1 tot 3 werkdagen. Bekijk product Amazon Marketplace € 525,00 Tijdelijk niet op voorraad. Bekijk product

💻Computer

Lenovo IdeaPad Slim 3

Een 14 inch WUXGA beeldscherm, AMD Ryzen 7 8840HS processor, 16 GB werkgeheugen, 512 GB SSD en een prijs die nog niet eerder zo laag was: de Lenovo IdeaPad Slim 3 / 14AHP10 / 83K9003AMH kun je nu vinden voor minder dan 700 euro.

Kieskeurig.nl Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3 / 14AHP10 / 83K9003AMH Paradigit.nl Beste prijs € 699,00 Op werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis Bekijk product bol. Plaza € 744,95 Besteld voor: 23:30 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Laptop.nl € 768,99 Bekijk product

📱Smartphone

Google Pixel 11 Pro - 256 GB Oranje

Een dag vergeten op te laden is met de Google Pixel 11 Pro geen ramp: de batterij gaat meer dan 30 uur mee. En is hij toch leeg, dan zit hij in ongeveer een halfuur weer op 55 procent.

Kieskeurig.nl Google Google Pixel 11 Pro - 256 GB Oranje Belsimpel.nl Beste prijs € 879,00 Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis Bekijk product Amazon € 879,00 1-2 dagen Bekijk product MediaMarkt.nl € 879,00 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

⌚Wearables

Xiaomi Smart Band 11

Zelfs ook onder water je hartslag bijhouden: deze activiteitentracker van Xiaomi kan het. Daarbij krijg je een helder AMOLED-scherm dat je zelfs in fel zonlicht goed kunt aflezen.

Kieskeurig.nl Xiaomi Xiaomi Smart Band 11 Activiteitentracker - AMOLED - 1,72 inch - Zwart Amazon Marketplace Beste prijs € 54,99 Op voorraad Bekijk product bol. Plaza € 54,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 7 dag(en) Bekijk product Techpunt.nl € 57,45 € 2,50 verzendkosten Op een werkdag voor 20:00 uur besteld, morgen in huis Totaal: € 59,95 Bekijk product

🏡Thuis

Philips FC9334/09 PowerPro Compact

Stofzuigers duur? Niet allemaal. Voor deze compacte sledestofzuiger zonder zak, met een stofreservoir van 15 liter, betaal je nu nog geen 100 euro.

Kieskeurig.nl Philips Philips FC9334/09 Coolblue.nl Beste prijs € 99,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Coolblue.nl - TweedeKans € 95,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Electroworld.nl € 169,99 1 dag Bekijk product

Dyson V16 Piston Animal Submarine

Droog vuil, vloeistoffen en dierenharen: deze Dyson V16 Piston Animal Submarine zuigt het allemaal op.

Kieskeurig.nl Dyson Dyson V16 Piston Animal Submarine Dyson.nl Beste prijs € 999,00 Vandaag besteld, volgende dag geleverd Bekijk product EP.nl € 699,00 Bestel vóór 17:00 uur, morgen in huis Bekijk product Coolblue.nl € 699,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

❄️Witgoed

Hisense WF5S1043BW

Deze Hisensewasmachine is een voorlader met energieklasse A, een trommel van 10,5 kilo en een centrifuge van 1.400 toeren. Daarnaast heeft hij 19 programma's, een stoomfunctie en bediening via een app.

Kieskeurig.nl Hisense Hisense WF5S1043BW / 10,5 kg MediaMarkt.nl Beste prijs € 399,00 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product bol. € 522,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Electroworld.nl € 579,00 1 - 2 dagen Bekijk product

Samsung RB53DG706AS9

De Samsung RB53DG706AS9EF is een koel-vriescombinatie van 75 centimeter breed met 538 liter inhoud, energieklasse A en No Frost. Een aparte vershoudlade houdt vlees en vis tot twee keer langer vers.

Kieskeurig.nl Samsung Samsung RB53DG706AS9 Welhof.com (refurbished) Beste prijs € 1.099,00 1 dag Bekijk product MediaMarkt.nl € 1.149,00 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product Samsung Shop € 1.249,00 1 werkdag Bekijk product

🍳Keuken

Philips 5000 Series NA547/07 Novaplus Airfryer

Nog geen airfryer? Op dit model met kijkvenster krijg je nu 38% korting. Lekker!

Kieskeurig.nl Philips Philips 5000 Series NA547/07 Novaplus Airfryer Expert Beste prijs € 250,00 Vandaag voor 15:00 besteld, volgende werkdag in huis Bekijk product Electroworld.nl € 259,99 1 dag Bekijk product MediaMarkt.nl € 199,00 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

Krups Authentic+ C40 XP384G pistonmachine

Thuis espresso maken zoals een barista? Met de Krups Authentic+ C40 XP384G zet je met 15 bar pompdruk espresso met een crèmelaagje, en met het stoompijpje schuim je zelf melk op voor cappuccino of latte. En: nog nooit was de prijs zo laag!

Kieskeurig.nl Krups Krups Authentic+ XP384G Pistonmachine Espressomachine C80 Zwart / Dark Silver Joybuy.nl Beste prijs € 104,79 1-2 werkdagen Bekijk product bol. € 149,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Amazon € 149,00 1-2 dagen Bekijk product

🎮Console

Nintendo Switch 2

De Switch 2 steeg eerder dit jaar in prijs, maar is gelukkig iets afgeprijsd met Black Friday. Ideaal als je Zelda: Ocarina of Time wilt spelen, bijvoorbeeld.

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Kieskeurig.nl Nintendo Nintendo Switch 2 draagbare game console 20,1 cm (7.9") 256 GB Touchscreen Wifi Zwart Coolblue.nl Beste prijs € 479,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product MediaMarkt.nl € 469,00 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product bol. € 477,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

👾Games

Assassin's Creed 4: Black Flag

Dit jaar bracht Ubisoft een uitstekende remake uit van Assassin's Creed 4: Black Flag, met het mooiste water wat je ooit hebt gezien.

Kieskeurig.nl Ubisoft Ubisoft Assassins Creed Black Flag Resynced - PS5 Coolblue.nl Beste prijs € 33,99 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product MediaMarkt.nl € 36,98 € 2,99 verzendkosten Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Totaal: € 39,97 Bekijk product Allyourgames.nl € 39,95 1 dag Bekijk product

Screamer

In Screamer wordt meer gepraat dan geracet, maar het is stiekem best een goede game.

Kieskeurig.nl Milestone Milestone SCREAMER - Day One Edition - PS5 bol. Beste prijs € 12,98 € 2,99 verzendkosten Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Totaal: € 15,97 Bekijk product Nedgame € 23,98 € 3,99 verzendkosten 1 dag Totaal: € 27,97 Bekijk product

EA Sports FC 27

De game is precies wat er op het hoesje staat, maar voor velen nog steeds een vast onderdeel van het najaar.

Kieskeurig.nl Electronic Arts Electronic Arts EA SPORTS FC 27 - PS5 Allyourgames.nl Beste prijs € 48,95 1 dag Bekijk product Amazon € 48,95 1-2 dagen Bekijk product bol. € 48,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

Call of Duty: Modern Warfare 4

Modern Warfare 4 ziet er goed uit, schiet heerlijk en bevat een uitstekende campagne.

Kieskeurig.nl Activision Blizzard Entertainment Activision Blizzard Entertainment Call of Duty: Modern Warfare 4 - PS5 Nedgame Beste prijs € 55,00 1 dag Bekijk product Allyourgames.nl € 56,95 1 dag Bekijk product MediaMarkt.nl € 57,00 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

Pokémon Legends: Z-A

Vorig jaar verscheen een van de meest frisse en compacte Pokémon-games voor de Switch 2, die je nog prima kunt spelen voordat Winds en Waves verschijnen.

Kieskeurig.nl Nintendo Nintendo Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition Coolblue.nl - TweedeKans Beste prijs € 34,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Amazon € 34,99 1-2 dagen Bekijk product bol. € 35,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product

🕹️Game-accessoires

SanDisk Express 256GB MicroSD

Handig voor die Switch 2 ☝️bijvoorbeeld: micro-sd Express-kaarten dalen langzaam in prijs.

Kieskeurig.nl SanDisk SanDisk Express 256GB MicroSDXC UHS-I - 880MB/s Read - 650MB/s Write Amazon Beste prijs € 55,99 1-2 dagen Bekijk product bol. € 59,36 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product MediaMarkt.nl € 62,32 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

Logitech G203 Lightspeed

Logitech biedt altijd zeer degelijke kwaliteit voor een goede prijs, en de G203 Lightspeed is wat dat betreft een extra mooie aanbieding.

Kieskeurig.nl Logitech G Logitech G G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse - Black Amazon Beste prijs € 16,52 € 2,99 verzendkosten 1-2 dagen Totaal: € 19,51 Bekijk product Coolblue.nl - TweedeKans € 22,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Coolblue.nl € 23,99 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

Sony's DualSense voor de PlayStation 5

Zoals gewoonlijk is Sony's DualSense voor de PlayStation 5 weer afgeprijsd. Ideaal voor als je een verse controller kunt gebruiken voor GTA 6, of met de feestdagen samen wilt gamen.

Kieskeurig.nl Sony Interactive Entertainment Sony Interactive Entertainment Sony PS5 DualSense Wireless Controller - White MediaMarkt.nl Beste prijs € 54,99 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product Coolblue.nl € 60,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Nedgame € 74,99 1 dag Bekijk product

Xbox Series-controller (zwart)

Voor console en pc is de Xbox-controller nog steeds een uitstekende keuze, en momenteel in de aanbieding.

Kieskeurig.nl Xbox Xbox Draadloze Controller - Carbon Zwart Amazon Beste prijs € 44,95 1-2 dagen Bekijk product Coolblue.nl € 59,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Nedgame € 64,99 1 dag Bekijk product

💄Verzorging

Calvin Klein Eternity for men

Een klassieker, deze Calvin Klein Eternity. Doet het ook altijd goed onder de kerstboom.

Kieskeurig.nl Calvin Klein Calvin Klein Eternity / 100 ml / Men Notino.nl Beste prijs € 30,75 € 3,95 verzendkosten 3-4 werkdagen Totaal: € 34,70 Bekijk product bol. € 32,46 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Deloox.nl € 39,99 Op werkdagen voor 22:00 uur besteld, volgende dag in huis Bekijk product

Dyson Airwrap i.d. Curly + Coily - Multistyler - Ceramic Pink/Rose Gold

De Airwrap van Dyson staat bij menig vrouw op het verlanglijstje. Wie voor Sinterklaas wil spelen is spekkoper: nu namelijk met 33% korting.

Kieskeurig.nl Dyson Dyson Airwrap i.d. Curly + Coily - Multistyler - Ceramic Pink/Rose Gold Dyson.nl Beste prijs € 549,00 Vandaag besteld, volgende dag geleverd Bekijk product EP.nl € 369,00 Bestel vóór 17:00 uur, morgen in huis Bekijk product Coolblue.nl € 369,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

Yves Saint Laurent All Hours Glow Foundation

Foundation is de basis. Ja, stomme woordgrap, maar deze All Hours Glow Foundation van Yves Saint Laurent was nog niet eerder zo goedkoop.

Kieskeurig.nl Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent All Hours Glow Foundation Notino.nl Beste prijs € 29,45 € 3,95 verzendkosten 3-4 werkdagen Totaal: € 33,40 Bekijk product Lookfantastic.nl € 39,37 € 3,95 verzendkosten 4 days Totaal: € 43,32 Bekijk product Flaconi € 39,78 2-3 Tage Bekijk product

🔫Speelgoed

LEGO Marvel Iron Man Mark 3

Alleen vandaag is deze indrukwekkende Legoset van Iron Man in de aanbieding.

Kieskeurig.nl LEGO LEGO Marvel Iron Man Mark 3 – Verzameleditie - 76344 bol. Beste prijs € 94,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Wehkamp € 103,99 direct leverbaar Bekijk product Kaufland € 114,95 4-5 werkdagen Bekijk product

LEGO Pokémon Eevee

Pokémon viert nog altijd haar dertigste verjaardag met tal van Legosets, maar deze Eevee is wel een van de mooiste en goedkoopste.

Kieskeurig.nl LEGO LEGO Pokémon Eevee Bouwpakket voor Volwassenen met Dieren Figuur - 72151 Amazon Beste prijs € 38,99 1-2 dagen Bekijk product bol. € 43,69 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Goodbricks NL € 46,95 Bekijk product

Barbie Kappop Deluxe

Vlechtjes, staarten, knotten: kleine meisjes (vanaf een jaar of 3 zegt Mattel, maar wij denken eerder aan 4 of 5 jaar) zijn urenlang zoet met dit kaphoofd met blond haar en kleurrijke highlights. Inclusief diverse accessoires.

Kieskeurig.nl Barbie Barbie Kappop Deluxe Kaphoofd met accessoires Amazon Beste prijs € 23,28 € 2,99 verzendkosten 1-2 dagen Totaal: € 26,27 Bekijk product Kaufland € 65,52 € 7,25 verzendkosten 6-8 werkdagen Totaal: € 72,77 Bekijk product