Het derde seizoen van de geprezen ziekenhuisserie The Pitt gaat op 8 januari 2027 in première op HBO Max.

Dat werd deze week aangekondigd. De eerste aflevering van het derde seizoen verschijnt in de avond van 7 januari op HBO Max in de Verenigde Staten, dus zal hoogstwaarschijnlijk vanaf 8 januari ook in Nederland te zien zijn - al moet HBO dit laatste nog officieel bevestigen.

In het derde seizoen keert arts Michael 'Robby' Robinavitch weer terug na zijn sabbatical en zal hij daar weer te maken krijgen met zowel bekende als nieuwe gezichten. Ook zijn protegé Frank Langdon keert terug, nadat deze dokter in het tweede seizoen zonder succes probeerde weer in een goed boekje te komen bij Robby.

Geprezen ziekenhuisserie

The Pitt draait om de spoedeisende hulp in een fictioneel ziekenhuis te Pittsburgh. Daar proberen diverse artsen, chirurgen en zusters het hoofd koel te houden terwijl het ene na het andere medische noodgeval binnengereden wordt.

Lees ook · Partnerbijdrage GTA VI eindelijk te pre-orderen: pas op voor deze scams In samenwerking met Bitdefender