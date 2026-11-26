Dat werd deze week aangekondigd. De eerste aflevering van het derde seizoen verschijnt in de avond van 7 januari op HBO Max in de Verenigde Staten, dus zal hoogstwaarschijnlijk vanaf 8 januari ook in Nederland te zien zijn - al moet HBO dit laatste nog officieel bevestigen.
In het derde seizoen keert arts Michael 'Robby' Robinavitch weer terug na zijn sabbatical en zal hij daar weer te maken krijgen met zowel bekende als nieuwe gezichten. Ook zijn protegé Frank Langdon keert terug, nadat deze dokter in het tweede seizoen zonder succes probeerde weer in een goed boekje te komen bij Robby.
Geprezen ziekenhuisserie
The Pitt draait om de spoedeisende hulp in een fictioneel ziekenhuis te Pittsburgh. Daar proberen diverse artsen, chirurgen en zusters het hoofd koel te houden terwijl het ene na het andere medische noodgeval binnengereden wordt.
Elk seizoen toont daarbij een enkele dag op de afdeling, waardoor de drukte en paniek nog duidelijker wordt. Het geeft niet alleen een zo realistisch mogelijk beeld van diverse ongelukken en ziektes bij mensen, het toont ook op subtiele wijze de (werk)relaties tussen de verschillende werknemers. The Pitt wordt om al deze eigenschappen geprezen en heeft daar ook een Emmy voor gewonnen.