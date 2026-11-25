Op 19 november ontdekte 1Password aanwijzingen dat iemand ongeoorloofd toegang had gekregen tot het zakelijke GitHub-account van een medewerker. Via dat account wist de aanvaller toegang te krijgen tot achterliggende systemen van de wachtwoordmanager. Daarbij zijn onder meer namen, e-mailadressen, accountgegevens en informatie over de laatste inlogmomenten buitgemaakt. Hoeveel klanten precies getroffen zijn, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.
Wachtwoorden niet buitgemaakt
Volgens 1Password zijn de digitale kluizen van gebruikers niet getroffen. De inhoud daarvan is versleuteld en kan alleen worden ontsleuteld met gegevens waarover de gebruiker zelf beschikt. Het bedrijf bewaart het hoofdwachtwoord en de persoonlijke geheime sleutel niet op zijn servers. Volgens 1Password is het daarom niet nodig om je hoofdwachtwoord of de wachtwoorden in je digitale kluis naar aanleiding van dit incident te veranderen.
Wel zijn er gegevens buitgemaakt die verband houden met uitnodigingen en accountherstel. Als extra veiligheidsmaatregel heeft 1Password de lengte van bepaalde verificatiecodes vergroot van zes cijfers naar tien alfanumerieke tekens. Gebruikers die specifiek met dit onderdeel van het datalek te maken hebben, zijn volgens het bedrijf rechtstreeks geïnformeerd.
Pas op voor valse e-mails
Hoewel de wachtwoorden zelf volgens 1Password veilig zijn, kunnen criminelen de buitgemaakte persoonsgegevens gebruiken voor phishingaanvallen. Ontvang je de komende tijd een e-mail waarin staat dat je vanwege het datalek je account opnieuw moet activeren of je digitale kluis moet ontgrendelen, wees dan extra voorzichtig. Open bij twijfel zelf de app van 1Password of ga rechtstreeks naar de officiële website. Geef nooit je hoofdwachtwoord of geheime sleutel door naar aanleiding van een onverwacht bericht.
1Password heeft inmiddels externe beveiligingsspecialisten ingeschakeld om de genomen veiligheidsmaatregelen te beoordelen. De dienstverlening functioneert volgens het bedrijf weer normaal.