Uitgerekend een bedrijf dat zich bezighoudt met het veilig bewaren van wachtwoorden is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Bij wachtwoordmanager 1Password zijn persoonlijke gegevens van klanten buitgemaakt. Volgens het bedrijf hebben de aanvallers echter geen toegang gekregen tot de digitale kluizen waarin gebruikers hun wachtwoorden en andere vertrouwelijke gegevens bewaren.

Op 19 november ontdekte 1Password aanwijzingen dat iemand ongeoorloofd toegang had gekregen tot het zakelijke GitHub-account van een medewerker. Via dat account wist de aanvaller toegang te krijgen tot achterliggende systemen van de wachtwoordmanager. Daarbij zijn onder meer namen, e-mailadressen, accountgegevens en informatie over de laatste inlogmomenten buitgemaakt. Hoeveel klanten precies getroffen zijn, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.

Wachtwoorden niet buitgemaakt

Volgens 1Password zijn de digitale kluizen van gebruikers niet getroffen. De inhoud daarvan is versleuteld en kan alleen worden ontsleuteld met gegevens waarover de gebruiker zelf beschikt. Het bedrijf bewaart het hoofdwachtwoord en de persoonlijke geheime sleutel niet op zijn servers. Volgens 1Password is het daarom niet nodig om je hoofdwachtwoord of de wachtwoorden in je digitale kluis naar aanleiding van dit incident te veranderen.

Wel zijn er gegevens buitgemaakt die verband houden met uitnodigingen en accountherstel. Als extra veiligheidsmaatregel heeft 1Password de lengte van bepaalde verificatiecodes vergroot van zes cijfers naar tien alfanumerieke tekens. Gebruikers die specifiek met dit onderdeel van het datalek te maken hebben, zijn volgens het bedrijf rechtstreeks geïnformeerd.

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