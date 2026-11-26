Een nepbericht van je bank of een sms’je van een pakketbezorger: een verkeerde klik is zo gemaakt. In de toekomst kan je internetprovider je mogelijk standaard beschermen tegen frauduleuze websites. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden daarvoor, maar bij sommige internetproviders kun je die bescherming nu al inschakelen.

Bij KPN kun je het filter al aanzetten

Van augustus 2025 tot januari 2026 liep in Nederland een proef met het zogeheten Anti Phishing Shield (APS). Onder meer het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), KPN, de politie en de Nederlandse Vereniging van Banken werkten daarin samen. Tijdens de proef sloten ook de internetproviders SNLLR, TriNed en Kabelnoord zich aan. Na afloopt van de proef werd besloten deze voort te zetten en onder te brengen bij het NCSC.

Al vier miljoen kliks tegengehouden

In maart maakte het NCSC de resultaten van de proef bekend. Bij ruim 200.000 gebruikers waren meer dan twee miljoen pogingen om schadelijke websites te bezoeken geblokkeerd.

Uit een Kamerbrief van 9 september blijkt dat het aantal gebruikers inmiddels was gegroeid naar 300.000 en dat ruim vier miljoen bezoeken aan schadelijke websites waren tegengehouden.

Dat betekent overigens niet dat er vier miljoen slachtoffers zijn voorkomen. Mensen kunnen bijvoorbeeld meerdere keren op dezelfde link klikken.

Bescherming standaard aan

Op dit moment moeten klanten van deelnemende internetproviders het filter zelf aanzetten. Als het aan de Tweede Kamer ligt, verandert dat. Op 17 november werd al een motie van ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder aangenomen die aanstuurt op landelijke invoering uiterlijk eind 2027.

Het uitgangspunt: het filter is gratis en staat standaard aan, tenzij je ervoor kiest het uit te schakelen. Uit antwoorden op Kamervragen van 25 november blijkt dat het kabinet de mogelijkheden voor zo'n landelijk systeem onderzoekt.

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Zo werkt het phishingfilter

Het filter werkt via DNS (Domain Name System), zeg maar het adresboek van internet. Het NCSC verzamelt informatie over schadelijke websites en deelt een blokkadelijst met de aangesloten internetproviders. In maart stonden er al ruim 160.000 domeinnamen op die lijst, die elk kwartier wordt bijgewerkt.

Klik je op een link naar een website die op de lijst staat, dan houdt het filter van je internetprovider je tegen. Je hoeft daarvoor zelf geen software op je computer, tablet of smartphone te installeren.

In België bestaat al langer een vergelijkbaar systeem. Volgens het Centrum voor Cybersecurity België werden daar in 2025 bijna 200 miljoen kliks naar schadelijke websites tegengehouden.

Niet alle phishing wordt tegengehouden

Het filter is een handig extra vangnet, maar biedt geen volledige bescherming. Criminelen kunnen in korte tijd nieuwe domeinnamen registreren die nog niet op de blokkadelijst staan.

Ook wanneer criminelen een bestaande, betrouwbare website hacken en daar een valse inlogpagina op plaatsen, wordt het lastiger. Een DNS-filter kan namelijk niet één afzonderlijke webpagina blokkeren zonder ook andere pagina's op hetzelfde domein te treffen.

En doet een oplichter zich via WhatsApp voor als je zoon of dochter om je geld afhandig te maken? Dan helpt dit filter je ook niet.

Bij KPN kun je het filter al aanzetten

Heb je thuis internet van KPN of TriNed? Dan hoef je niet te wachten op een landelijke invoering. Bij KPN kun je via MijnKPN gratis Veilig browsen inschakelen. Bij TriNed heet de dienst Veilig Internet. Je vindt deze in MijnTriNed onder Bestellen.

Ook SNLLR, Kabelnoord, PLINQ en SURF zijn inmiddels aangesloten bij het initiatief.

De bescherming bij KPN en TriNed geldt voor je internetverbinding thuis. Gebruik je onderweg 4G of 5G, dan profiteer je niet van dit filter. Uitbreiding naar mobiele netwerken wordt nog onderzocht.