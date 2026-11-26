Electronic Arts heeft de stem van wijlen voetbalcommentator John Motson toegevoegd aan EA Sports FC 27. Dat heeft het bedrijf via AI gedaan.

De Britse voetbalcommentator overleed in 2023 op 77-jarige leeftijd. Motson, die commentaar gaf voor de BBC, was tussen 1996 en 2005 in de Fifa-games te horen als commentator. Die games waren de voorlopers van de EA Sports FC-games, tot EA besloot de samenwerking met Fifa stop te zetten en de naam van de gamereeks te wijzigen.

EA Sports FC 27 bevat nu weer commentaar van Motson via een gratis update. Dit commentaar wordt mogelijk gemaakt dankzij het gebruik van generatieve AI in combinatie met oude opnamesessies. De familie van Motson heeft daar toestemming voor gegeven. Luisteren naar het commentaar van Motson is optioneel.

Het is voor het eerst dat een overleden voetbalcommentator via AI alsnog aan een game wordt toegevoegd. Fred Motson, de zoon van de commentator, laat aan de BBC weten dat het "veel voor hem betekent" om zijn vader weer in een voetbalgame te kunnen horen.

Lees ook · Partnerbijdrage Gratis gametegoed of een spotgoedkope spelcomputer? Dit check je vóór je klikt In samenwerking met Bitdefender

Familie geeft toestemming

Vanaf Fifa 2006 was Motson niet meer in de Fifa-games te horen. Volgens zijn zoon had zijn vader daar begrip voor, maar: "Ik denk dat hij het wel echt miste om niet meer mee te werken aan de games."

Fred vervolgt: "Mijn vader was de minst technologisch aangelegde persoon op de wereld. Tot zijn sterfdag had hij een typmachine op zijn bureau. Ik denk dus niet dat hij echt zou hebben begrepen hoe AI werkt - maar hij wilde wel altijd graag meedoen met dit soort projecten."

Electronic Arts heeft aan BBC laten weten dat toestemming van de familie van Motson belangrijk was voor deze toevoeging. "We zouden dit echt niet hebben gedaan als zij er niet volledig achter stonden. We wilden 'Motty' eren als een commentator. Er hangt een emotionele connectie aan - hij was de eerste commentator in onze gamereeks - dus we wilden hem eren en hem terug laten keren."

Kritiek