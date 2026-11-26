De Britse voetbalcommentator overleed in 2023 op 77-jarige leeftijd. Motson, die commentaar gaf voor de BBC, was tussen 1996 en 2005 in de Fifa-games te horen als commentator. Die games waren de voorlopers van de EA Sports FC-games, tot EA besloot de samenwerking met Fifa stop te zetten en de naam van de gamereeks te wijzigen.
Update voegt stem via AI toe
EA Sports FC 27 bevat nu weer commentaar van Motson via een gratis update. Dit commentaar wordt mogelijk gemaakt dankzij het gebruik van generatieve AI in combinatie met oude opnamesessies. De familie van Motson heeft daar toestemming voor gegeven. Luisteren naar het commentaar van Motson is optioneel.
Het is voor het eerst dat een overleden voetbalcommentator via AI alsnog aan een game wordt toegevoegd. Fred Motson, de zoon van de commentator, laat aan de BBC weten dat het "veel voor hem betekent" om zijn vader weer in een voetbalgame te kunnen horen.
Familie geeft toestemming
Vanaf Fifa 2006 was Motson niet meer in de Fifa-games te horen. Volgens zijn zoon had zijn vader daar begrip voor, maar: "Ik denk dat hij het wel echt miste om niet meer mee te werken aan de games."
Fred vervolgt: "Mijn vader was de minst technologisch aangelegde persoon op de wereld. Tot zijn sterfdag had hij een typmachine op zijn bureau. Ik denk dus niet dat hij echt zou hebben begrepen hoe AI werkt - maar hij wilde wel altijd graag meedoen met dit soort projecten."
Electronic Arts heeft aan BBC laten weten dat toestemming van de familie van Motson belangrijk was voor deze toevoeging. "We zouden dit echt niet hebben gedaan als zij er niet volledig achter stonden. We wilden 'Motty' eren als een commentator. Er hangt een emotionele connectie aan - hij was de eerste commentator in onze gamereeks - dus we wilden hem eren en hem terug laten keren."
Kritiek
Niet iedereen is te spreken over de actie. Zo verzet Save Our Voice Now zich tegen het gebruik van AI om stemmen na te bootsen, vooral wanneer de persoon in kwestie zelf daar geen toestemming meer voor kan geven. Caulfield meldt daarbij dat hij het wel had kunnen begrijpen als Motson toen hij nog leefde een deal had gesloten. "Maar tenzij je er specifiek toestemming voor hebt gegeven zou AI-klonen niet toegestaan mogen zijn. Alleen maar omdat je een familielid ben zou je niet zomaar het recht mogen hebben om die toestemming voor iemand te geven."