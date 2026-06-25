Er doet een gerucht de ronde dat er in december een fysieke versie van Grand Theft Auto 6 in de winkels komt te liggen waarbij de game wel op disk (of meerdere disks) geleverd wordt. Het is echter niet duidelijk hoe betrouwbaar dit gerucht is.

Gisteren deed Rockstar Games eindelijk details uit de doeken over de mogelijkheid om Grand Theft Auto 6 te reserveren. Inmiddels is dat mogelijk - lees hier waar je dat kunt doen. Ook werd duidelijk dat er zowel een reguliere editie (voor 79,99 euro) als een Ultimate Edition (voor 99,99 euro) beschikbaar komt. De game komt op 19 november uit, al kun je vanaf 12 november al preloaden.

Fysiek komt er alleen een reguliere editie beschikbaar, die via een losse download van 20 euro digitaal geüpgraded kan worden naar de Ultimate Edition. Ook blijkt dat dat de fysieke editie helemaal niet op disk komt, maar met een downloadcode geleverd wordt. Je koopt de fysieke versie dus voor het doosje, want verder blijft het gelijk aan de digitale versie.

Een fysieke disk in december?

Nu gaat er echter een gerucht dat Rockstar en uitgever Take-Two in december een vernieuwde fysieke versie van het spel aan winkels leveren waarbij de game wél op disk komt. Dat meldt de Poolse website PPE.pl op basis van de insider Graczdari.

Deze insider heeft een ruime tijd geleden al aangegeven dat Rockstar Games de fysieke GTA 6-editie zonder disk zou leveren op release om het lekken van de game tegen te gaan. De persoon in kwestie heeft dus wel wat draagkracht, aangezien hij dit eerder al heeft voorspeld.

Tegelijkertijd heeft de persoon in kwestie eerder ook al foutieve informatie verspreid - zo gaf hij een maand geleden aan dat er spoedig een GTA 6-trailer zou komen, en dat gebeurde niet. Toch heeft hij ook veel correcte dingen naar buiten gebracht, waaronder de releasedatum van fysieke exemplaren van The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Voor nu is het dus nog afwachten of we Grand Theft Auto 6 ooit op disk kunnen verwachten. Eén ding is in ieder geval zeker: op release op 19 november kun je alleen een fysieke versie met een downloadcode in plaats van disk kopen.

Waarom een downloadcode in plaats van een disk?

De reden waarom Rockstar en Take-Two GTA 6 op release alleen met downloadcode (of digitaal) leveren, is niet bekend. Er zijn meerdere theorieën, waaronder de hierboven beschreven theorie dat de bedrijven willen voorkomen dat er voor release iets lekt.

Games worden namelijk regelmatig vroeger verkocht, en zeker bij een langverwachte game als GTA 6 zullen mensen die het spel te vroeg weten te krijgen zo snel mogelijk spoilers en gameplaybeelden online willen plaatsen. Door iedereen een digitaal exemplaar te geven, kan Rockstar echt pas op 19 november de game 'activeren' en iedereen tegelijk laten spelen.

Een andere theorie is dat het simpelweg is gedaan om nog meer geld te verdienen. Een downloadcode die al is gebruikt kan immers niet doorverkocht worden, en op deze manier kunnen mensen GTA 6 ook niet doorverkopen aan iemand anders wanneer ze er klaar mee zijn. Mocht er kort na release alsnog een fysieke editie uitkomen, dan lijkt deze reden natuurlijk minder legitiem.

Extra's voor pre-orders

Iedereen die de game - of het nou om de standaard editie of Ultimate Edition gaat - voor 20 november reserveert of koopt, ontvangt het Vintage Vice City Pack. Dat betreft een verzameling in-game items die "terugblikken op de tijd dat de neonlichten het felst straalden". Lees hier alles over de inhoud van de Ultimate Edition en het Vintage Vice City Pack.

Pure singleplayerervaring

Overigens wordt gemeld dat GTA 6 op release een pure singleplayerervaring biedt. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat er geen nieuwe GTA Online tegelijk met het spel uitkomt. Mogelijk gebeurt dit pas ergens na release, maar hier is nog niets over bekend.

Over Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 komt uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.