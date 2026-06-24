Grand Theft Auto 6 zal op release een "singleplayerervaring" zijn. Het is onbekend of een nieuwe online modus op release deel zal uitmaken van de ervaring.

Vandaag kwamen allerlei nieuwe details over GTA 6 naar buiten, waaronder het feit dat vanaf aankomende nacht de game gereserveerd kan worden. Ook komt er een Ultimate Edition beschikbaar en zal de fysieke editie met een downloadcode in plaats van een disk geleverd worden.

Op de PlayStation-website is een FAQ te vinden over Grand Theft Auto 6. Daarin staat ook de vraag of GTA 6 met een multiplayermodus geleverd wordt. Het antwoord daarop is interessant. Die luidt namelijk als volgt: "Grand Theft Auto 6 is een singleplayerervaring."

Wat hier precies mee wordt bedoeld is niet bekend, maar het insinueert in ieder geval dat de game op de release van 19 november een pure singleplayerervaring zal zijn zonder multiplayerelementen. Dat is opvallend, want Grand Theft Auto 5 werd louter twee weken na release uitgebreid met de online modus GTA Online, dat nog altijd erg populair is. Op release was de online modus echter erg instabiel. Mogelijk wil Rockstar dit voorkomen.