Zoals verwacht kost de reguliere editie van Grand Theft Auto 6 in Europa 79,99 euro. De Ultimate Edition kost 99,99 euro.

Veel mensen namen al aan dat dit de prijzen voor de game werden, aangezien vanmiddag de dollarprijzen al bekend werden gemaakt. Die lagen op 79,99 dollar voor de reguliere editie en 99,99 dollar voor de Ultimate Edition. Vaak worden die prijzen direct gekopieerd in Europa.

De pre-orders voor de game zijn sinds middernacht officieel geopend. Via de PlayStation Store en Xbox Store kun je de game nu pre-orderen, zodat je hem een week van te voren alvast kunt downloaden en op release op 19 november meteen aan de slag kunt. Er komt ook een fysieke editie beschikbaar, al komt die niet met een disk, maar met een downloadcode. Lees hier meer over waar je de game in fysieke winkels kunt reserveren.

Extra's voor pre-orders

Iedereen die de game - of het nou om de standaard editie of Ultimate Edition gaat - voor 20 november reserveert ontvangt het Vintage Vice City Pack. Dat betreft een verzameling in-game items die "terugblikken op de tijd dat de neonlichten het felst straalden". Lees hier alles over de inhoud van de Ultimate Edition en het Vintage Vice City Pack.

Pure singleplayerervaring

Overigens wordt gemeld dat GTA 6 op release een pure singleplayerervaring biedt. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat er geen nieuwe GTA Online tegelijk met het spel uitkomt. Mogelijk gebeurt dit pas ergens na release, maar hier is nog niets over bekend.

Over Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 komt uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.