Op basis van pre-order-cijfers voor Grand Theft Auto 6 verwachten analisten dat de game in de eerste week van release tussen de 2,84 miljard en 4,54 miljard euro aan omzet genereert.

Dat meldt Newzoo, het grootste analistenbureau op het gebied van games (via Insider Gaming). Volgens het bedrijf heeft de langverwachte game in de eerste week dat reserveringen beschikbaar kwamen 157 miljoen euro aan omzet gegenereerd in de Verenigde Staten en vijf belangrijke Europese landen. Wereldwijd komt dat naar schatting neer op 227 miljoen euro. De analisten hebben naar eigen zeggen niet eerder zo'n grote pre-order-opening geobserveerd.

Newzoo legt uit dat dit nog maar een voorbode is op grotere cijfers nu we dichter bij de releasedatum van Grand Theft Auto 6 komen. De analisten van Newzoo verwachten dan ook dat er in de week van release van de game ergens tussen de 2,84 miljard en 4,54 miljard euro aan omzet wordt gedraaid. Dat zou neerkomen op mogelijk 37 miljoen verkochte exemplaren van de game in de week van release.

Dit lijkt overigens haalbaar, want Grand Theft Auto 5 wist op release in 2013 binnen drie dagen tijd 1 miljard dollar - omgerekend zo'n 837 miljoen euro - te genereren. De hype rondom Grand Theft Auto 6 is zo mogelijk nog groter, dus het is niet onvoorstelbaar dat er nog meer omzet gedraaid gaat worden rondom deze release. Daarbij lijkt de Ultimate Edition van de game van 100 euro erg populair, wat Rockstar en Take-Two nog meer geld oplevert.

Waarom niet meteen een pc-versie?

Vooralsnog is Grand Theft Auto 6 alleen voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles aangekondigd en is er nog geen melding gemaakt van een pc-versie. Dit is vergelijkbaar met de release van eerdere grote Rockstar-games, waarbij de pc-versie pas later uitkwam.

John Ricchio, een voormalige Rockstar-werknemer die onder andere aan Grand Theft Auto 5 en Red Dead Redemption heeft gewerkt, liet in de Kiwi Talkz-podcast weten waarom Rockstar er voor kiest om de pc-versie pas later uit te brengen.

Volgens Ricchio houdt Rockstar het beleid aan om de consoleversie eerst uit te brengen, omdat de ontwikkelaar tijdens de ontwikkeling van de game de mogelijkheden van deze platforms aanhoudt. Daardoor werkt het spel in ieder geval goed op consoles en is het creëren van de pc-versie daarna relatief gemakkelijk. Als men eerst een pc-versie zou ontwikkelen, zou het bedrijf mogelijk concessies moeten doen om de game draaiende te krijgen op consoles.

Over Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 komt in ieder geval uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt. Naar verwachting zal Grand Theft Auto 6 een ongekende hoeveelheid details vertonen. Lees hier alles over de game.

De pre-orders zijn geopend

De pre-orders zijn afgelopen juni beschikbaar gekomen. Er is zowel een reguliere editie (voor 79,99 euro) als een Ultimate Edition (voor 99,99 euro) beschikbaar die digitaal gereserveerd kunnen worden op de PlayStation en Xbox Store. Fysiek komt de standaard editie ook uit, al wordt deze geleverd met een code in het doosje om het spel te downloaden. De game komt op 19 november uit, al kun je vanaf 12 november al preloaden of het fysieke doosje halen.

Extra's voor pre-orders

Iedereen die de game - of het nou om de standaard editie of Ultimate Edition gaat - voor 20 november reserveert of koopt, ontvangt het Vintage Vice City Pack. Dat betreft een verzameling in-game items die "terugblikken op de tijd dat de neonlichten het felst straalden". Lees hier alles over de inhoud van de Ultimate Edition en het Vintage Vice City Pack.