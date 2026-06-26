Het langverwachte Grand Theft Auto 6 zal in het spel zelf uitgebreide, fictieve socialmediaplatforms bevatten waar mensen influencers op kunnen volgen.

Dat blijkt uit nieuwe informatie over de game die op de pre-order-pagina van Amazon Brazilië is geplaatst. "Geïntegreerde sociale netwerken: Bekijk viral video's, volg influencers en ontdek evenementen in de spelwereld via je in-game mobiele telefoon."

Het lijkt er dus op dat social media een grote rol speelt in Grand Theft Auto 6. Dat is geen grote verrassing: in de eerste trailer was al te zien hoe personages in het spel zichzelf filmden voor social media.

Hoe gaat social media in Grand Theft Auto 6 werken?

Er is verder nog niets bekend over hoe social media in GTA 6 werkt, maar met de bovenstaande beschrijving in het achterhoofd kunnen we wel onderbouwd speculeren. Allereerst is het waarschijnlijk dat het om persiflages op bestaande social media en influencers gaat.

Grand Theft Auto staat er immers om bekend dat ze het echte leven op de hak nemen. In eerdere games zaten bijvoorbeeld radiostations, websites en televisiezenders waarbij vooral de echte versies van dit soort vermaak belachelijk wordt gemaakt. In Grand Theft Auto 5 zaten ook al neppe socialmediaplatforms, zoals Lifeinvader (gebaseerd op Facebook), Bleeter (Twitter) en Snapmatic (Instagram).

Gezien de beschrijving is het waarschijnlijk dat spelers daadwerkelijk bezigheden in de spelwereld kunnen ontdekken door in-game op social media te gaan. Mogelijk worden er evenementen geadverteerd of verschijnen er live video's, waarbij spelers vervolgens echt naar de locatie kunnen rijden om het mee te maken. Dit alles is echter nog niet bevestigd. Of spelers ook zelf op deze fictieve versies van socialmediaplatforms dingen kunnen plaatsen, is ook niet duidelijk.

Social media in GTA Online?

Het is ook mogelijk dat social media een nog grotere rol gaat spelen in een eventuele online modus van Grand Theft Auto 6. Over een nieuwe GTA Online is op dit moment nog niets bekend - in de officiële beschrijving van de game wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat, dus waarschijnlijk komt de online modus pas op een later moment uit.

We kunnen ons voorstellen dat social media in de online modus gebruikt kan worden voor een constante toevoer aan nieuwe content om spelers op de hoogte te stellen van nieuwe dingen om te beleven.

Wisselen tussen personages

Het is al geruime tijd bekend dat spelers in GTA 6 twee personages besturen: de geliefden Jason en Lucia. In de beschrijving van Amazon waarin melding werd gemaakt over social media, wordt ook iets meer verteld over het schakelen tussen dit tweetal. "Twee speelbare hoofdpersonages: Wissel tijdens het verhaal tussen Jason en Lucia en neem deel aan duomissies."

Ook over de vele bestuurbare random personages die in de spelwereld rondlopen (ook wel 'NPC's' genaamd) werd meer info gegeven. "Een levendigere open spelwereld: NPC's hebben een eigen routine, er zijn willekeurige gebeurtenissen, interactieve locaties en het spel biedt nog meer immersie."

De pre-orders zijn nu geopend

De pre-orders zijn afgelopen woensdagnacht beschikbaar gekomen. Er is zowel een reguliere editie (voor 79,99 euro) als een Ultimate Edition (voor 99,99 euro) beschikbaar die digitaal gereserveerd kunnen worden op de PlayStation en Xbox Store. Fysiek komt de standaard editie ook uit, al wordt deze geleverd met een code in het doosje om het spel te downloaden. De game komt op 19 november uit, al kun je vanaf 12 november al preloaden of het fysieke doosje halen. Wel gaan er geruchten dat er op een later moment ook een fysieke editie mét disk beschikbaar komt.

Extra's voor pre-orders

Iedereen die de game - of het nou om de standaard editie of Ultimate Edition gaat - voor 20 november reserveert of koopt, ontvangt het Vintage Vice City Pack. Dat betreft een verzameling in-game items die "terugblikken op de tijd dat de neonlichten het felst straalden". Lees hier alles over de inhoud van de Ultimate Edition en het Vintage Vice City Pack.

Over Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 komt uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.