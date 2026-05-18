GTA 6 kopen? Na jarenlang wachten gaat het dan eindelijk gebeuren: Grand Theft Auto 6 komt eraan voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Wij houden deze pagina bij met de actuele prijzen en winkels, zodat je hem als eerste kunt bestellen.

Grand Theft Auto 6 is officieel nog niet te koop/pre-orderen. De actuele winkels en prijzen verschijnen direct hieronder wanneer dat wel het geval is.

GTA 6 kost vermoedelijk 79,99 euro , en is momenteel te pre-orderen in de PlayStation Store en Xbox Store, en binnenkort bij een hoop andere winkels als je de fysieke versie wilt. Hieronder staat wanneer dat mogelijk is op een rij waar je de game nu kunt kopen, en voor welke prijs.

Waar kan je GTA 6 pre-orderen/kopen?

We werken dit artikel de komende tijd continu bij als er elders voorraad is, er betere prijzen beschikbaar zijn: wat dan ook. Alles zodat jij je enkeltje Vice City op 19 november op de mat krijgt.

Op 19 november nemen we massaal vrij om terug te keren naar Vice City - de stad waarin GTA 6 zich afspeelt. Het verhaal draait om Lucia en Jason, een koppel dat op roem en rijkdom achtervolgt in de stad, en een aantal van de gebieden daaromheen. Er is veel te vertellen over de verhaalopzet, personages en locaties in het spel, dus daarvoor kun je terecht bij ons overzichtsartikel .

Pc-release van GTA 6

Grand Theft Auto 6 komt aanvankelijk alleen op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles uit, al is het zeer waarschijnlijk dat Rockstar het spel later ook naar pc overhevelt. Wanneer dat precies staat te gebeuren is daarentegen nog niet bekend.

Uitgaande van Rockstars meest recente titels kan dat tussen één en twee jaar duren. GTA 5 kwam 19 maanden na de console release naar pc, en Red Dead Redemption 2 deed daar ook iets langer dan een jaar over.

Over GTA 6

Na twee keer uitstellen staat de releasedatum van Grand Theft Auto 6 momenteel op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. De game speelt zich af in Leonida, Rockstars versie van Florida waarin onder andere Vice City zich bevindt. In tegenstelling tot het iconische GTA: Vice City speelt de game zich af in de moderne tijd, met alle gevolgen van dien. In de game volgen we Jason en Lucia, twee geliefden die het criminele pad bewandelen en daar behoorlijk wat obstakels tegenkomen.

Hoe zit het met GTA 6 Online?

GTA Online, de onlinemodus die als onderdeel van Grand Theft Auto 5 werd gelanceerd, blijft een waardevolle bron van inkomsten voor Rockstar vanwege de Shark Cards die spelers kunnen kopen. Hoewel de komst van een onlinemodus voor GTA 6 nog niet is bevestigd, is de verwachting wel dat die er uiteindelijk komt. GTA 4, GTA 5 en Red Dead Redemption 2 kregen immers ook een tijdje na de lancering van de singleplayer een online modus. Wat dat betekent voor de ondersteuning van GTA Online is onbekend, al zei Take-Two's CEO Strauss Zelnick in een interview met IGN het volgende op de vraag of GTA Online wordt afgesloten:

"Ik ga theoretisch spreken, want ik ga het niet hebben over een specifiek project als daar nog geen aankondiging van is gedaan, maar over het algemeen onderhouden we onze projecten wanneer de consumenten nog steeds met die titels bezig zijn."

Veelgestelde vragen Wanneer verschijnt GTA 6? Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 Voor welke platforms verschijnt GTA 6? Grand Theft Auto 6 verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series X en Xbox Series S. Een pc-versie staat voor later op de planning. Is GTA Online bij GTA 6 inbegrepen? Het is momenteel nog onbekend of GTA Online is inbegrepen bij GTA 6. Welke versies zijn er beschikbaar voor GTA 6? Het is momenteel nog niet bekend welke versies, naast de standaardversie, er beschikbaar zijn voor GTA 6. Hoeveel kost GTA 6? We gaan ervan uit dat Grand Theft Auto 6 79,99 euro kost.