Een bericht op een Poolse website over de mogelijke komst van Grand Theft Auto 6 op disk blijkt uit zijn verband getrokken. Blijkbaar is het helemaal niet zo zeker dat de langverwachte game ooit op disk uitkomt.

Onlangs werd het mogelijk om Grand Theft Auto 6 te reserveren - lees hier waar je dat kunt doen. Er komt een reguliere editie (voor 79,99 euro) en een Ultimate Edition (voor 99,99 euro) uit. De game komt op 19 november uit, al kun je vanaf 12 november al preloaden. De reguliere editie komt ook fysiek uit, maar wordt geleverd met een downloadcode voor de game en dus geen disk, tot treurnis van veel fans.

Hoop voor diskversie

Afgelopen week ontstond er echter hoop: De Poolse website PPE.pl meldde op basis van de insider Graczdari, die eerder voorspelde dat de game op release niet op disk zou komen, dat een diskversie van Grand Theft Auto 6 in december geleverd zou worden. De game zou alleen in november met downloadcode komen om te vermijden dat het spel zou lekken.

Dit werd extra kracht bijgezet doordat bovenstaande website een e-mail van Rockstar ontving. Daarin viel te lezen dat een fysiek exemplaar in de maanden erna zou uitkomen.

Verkeerde interpretatie

Inmiddels is er echter een artikel van The Hollywood Reporter uitgekomen waarin wordt benadrukt dat die e-mail van Rockstar verkeerd is geïnterpreteerd. Volgens deze website bedoelt Rockstar met de maanden erna simpelweg de aankomende releasedatum, en met de fysieke versie het doosje met de downloadcode erin.

"Op dit moment zijn er geen plannen voor het drukken van Grand Theft Auto 6-disks - niet op releas en niet in de maanden erna", zo stelt The Hollywood Reporter. Het is dus maar de vraag of er ooit de optie komt om de game écht fysiek te kopen.

Mogelijke redenen van downloadcode in plaats van disk

We hebben al meermaals uitgeweid over de mogelijke redenen dat GTA 6 niet op disk wordt geleverd. Zoals gezegd is het mogelijk een poging om er voor te zorgen dat er geen info of gameplaybeelden van het spel lekker voor release. Games worden vaak voor de releasedatum al verspreid en zeker bij een game met het formaat als GTA 6 zullen veel mensen willen proberen spoilers te willen delen.

Sommigen zijn van mening dat Rockstar hier voor heeft gekozen om meer geld binnen te harken. Men kan gebruikte downloadcodes immers niet doorverkopen, en op die manier wordt de tweedehands markt voor het spel in één klap vernietigd, waardoor iedereen de game nieuw moet kopen.

Over Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 komt uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt. Naar verwachting zal Grand Theft Auto 6 een ongekende hoeveelheid details vertonen.