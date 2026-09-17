Heb je niet alle functies van Microsoft 365 nodig en wil je Google Workspace liever vermijden vanwege de verplichte cloudomgeving? Dan zijn er tegenwoordig verschillende gratis kantooroplossingen. OnlyOffice is zo'n alternatief voor Microsoft Office: het pakket is compatibel met Microsoft Office-bestandsformaten en combineert dat met aandacht voor standaarden, privacy, uitbreidbaarheid en AI-ondersteuning.

OnlyOffice is een gratis productiviteitspakket dat je kunt zien als een opensourcealternatief voor Microsoft Office en Google Docs, maar dan met een moderne twist. Er zijn desktopversies voor Windows, macOS en Linux. Via de browser kun je dezelfde online varianten op elk besturingssysteem gebruiken. Daarnaast zijn er mobiele apps voor Android en iOS waarmee je documenten kunt bekijken en bewerken. Tot slot bestaat er een serverversie om zelf te hosten. Die wordt vaak gebruikt door bedrijven, scholen en organisaties die volledige controle over hun data willen behouden.

Welke programma's zitten in OnlyOffice?

OnlyOffice bestaat uit een tekstverwerker, spreadsheetprogramma, presentatietool en pdf-editor. Daarnaast kun je via een centrale server samen aan documenten werken. Meerdere mensen kunnen zo tegelijk hetzelfde document bewerken, waarbij wijzigingen in realtime worden doorgevoerd.



Een opvallend verschil met veel concurrenten is dat je OnlyOffice zowel lokaal op je computer als via de cloud kunt gebruiken. Google Workspace werkt volledig browser-based, terwijl OnlyOffice een hybride model gebruikt waarin een lokale en online werkomgeving samenkomen.

OnlyOffice bestaat uit vier desktop-apps.

OnlyOffice heeft een herkenbare en lichte werkomgeving

Wie ooit met Microsoft Office heeft gewerkt, kan vrijwel meteen met OnlyOffice aan de slag. De interface is bewust herkenbaar opgezet, met de klassieke lintstructuur en overzichtelijke werkruimtes voor documenten, spreadsheets en presentaties die op elkaar zijn afgestemd.



De werkomgeving is wel iets minder gepolijst dan die van Microsoft Office. Daar staat tegenover dat OnlyOffice snel opstart en stabiel blijft werken, ook wanneer je meerdere bestanden tegelijk hebt geopend. Het pakket is relatief licht in vergelijking met Microsoft Office. Dat merk je vooral op minder krachtige computers.

Wie met Microsoft Office heeft gewerkt, kan meteen overweg met OnlyOffice.

Hoe goed is OnlyOffice compatibel met Microsoft Office? Een van de sterkste punten van OnlyOffice is de compatibiliteit met Microsoft Office-bestanden. De apps kunnen gangbare bestandsindelingen zoals docx, xlsx en pptx probleemloos openen en bewerken. Ontvang je een document dat iemand in Word, PowerPoint of Excel heeft gemaakt, dan kun je het dus openen, aanpassen en terugsturen. In de praktijk werkt die compatibiliteit erg goed bij standaardteksten. Ook spreadsheets met formules en presentaties behouden hun structuur. Problemen kunnen ontstaan bij zeer complexe Excel-formules, macro's en geavanceerde opmaak in PowerPoint.

Ook PowerPoint-presentaties (boven) zijn compatibel met OnlyOffice (onder).

Wat is OnlyOffice DocSpace?

Het cloudplatform van OnlyOffice heet DocSpace. Het is specifiek ontworpen om documenten binnen teams of met externe partners te delen, beheren en samen te bewerken. Anders dan klassieke cloudopslagdiensten zoals Dropbox of Google Drive is DocSpace niet alleen een plek om bestanden op te slaan, maar vooral een interactieve werkomgeving.



Je werkt er met zogenaamde 'kamers', waarin je gebruikers uitnodigt. Binnen zo'n kamer kun je eenvoudig bestanden slepen en organiseren. DocSpace gebruikt verschillende kamertypes. Er is een openbare kamer om bestanden te delen en te bewerken, een speciaal type voor het invullen van pdf-formulieren door leden en gasten en een samenwerkingstype voor teams. Daarnaast is er een variant met extra veiligheidsopties en een volledig aanpasbaar type op basis van een vooraf gemaakt sjabloon.



Binnen deze online omgeving open en bewerk je documenten rechtstreeks in de browser en kunnen wijzigingen in realtime worden doorgevoerd. De gratis versie van DocSpace volstaat voor individueel gebruik of kleine teams. De betaalde variant biedt extra beveiligingsopties en geavanceerd rechtenbeheer.

OnlyOffice DocSpace biedt zes typen kamers.

Wat is het verschil tussen OnlyOffice Workspace en DocSpace? Naast DocSpace heeft OnlyOffice ook Workspace. Deze tweede webomgeving is vooral bedoeld voor bedrijven en self-hosted installaties. Gebruik je niet zo'n bedrijfsplatform, dan is het gebruiksvriendelijkere DocSpace de aangewezen omgeving. OnlyOffice zet steeds sterker in op DocSpace als belangrijkste cloudplatform voor samenwerking.

OnlyOffice Workspace is vooral bedoeld als bedrijfsplatform.

OnlyOffice verplicht je niet om bestanden in de cloud op te slaan

Werk je in DocSpace, dan worden documenten automatisch in de cloud opgeslagen. In de desktopversie gebeurt dat niet standaard: bestanden worden daar gewoon lokaal op je computer bewaard.



De desktopversie van de tekstverwerker werkt in principe zoals Microsoft Word. Je kiest zelf waar je bestanden worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een lokale map, op een externe schijf of in een cloudmap die je zelf hebt gekozen. Er is dus geen verplichte cloudopslag die op de achtergrond actief is.



Dat is een van de redenen waarom veel privacybewuste gebruikers voor OnlyOffice kiezen. Je houdt zelf controle over waar je documenten terechtkomen. Is je systeem zo ingesteld dat lokale bestanden automatisch met bijvoorbeeld OneDrive worden gesynchroniseerd, dan worden die bestanden uiteraard alsnog naar de cloud gekopieerd. Dat gebeurt echter buiten OnlyOffice om.

In OnlyOffice bepaal je zelf of je bestanden lokaal of in de cloud opslaat.

Hoe werkt versiebeheer in OnlyOffice?

Versiebeheer is handig wanneer je documenten via DocSpace of Workspace in de cloud gebruikt. Het systeem houdt automatisch bij welke wijzigingen in een document worden aangebracht en bewaart eerdere versies zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.



Daardoor kun je op elk moment terugkijken wie welke aanpassingen heeft gedaan en wanneer dat gebeurde. Heb je per ongeluk tekst verwijderd of blijkt een recente wijziging toch niet het gewenste resultaat te geven? Dan kun je een eerdere versie openen, vergelijken met de huidige versie of het document volledig herstellen.



Versiebeheer werkt zo als een veiligheidsnet op de achtergrond en maakt samenwerken overzichtelijker. Je hoeft niet langer verschillende bestanden bij te houden met namen als "Rapport_v2", "Rapport_v3" of het beruchte "Definitieve versie echt definitief.docx".

In de versiegeschiedenis van OnlyOffice volg je opgeslagen wijzigingen.

Hoe kun je bestanden delen en samenwerken in OnlyOffice?

Je kunt bestanden op verschillende manieren delen: via een openbare of beveiligde link, met een e-mailuitnodiging of rechtstreeks binnen de kamer van de organisatie. Daarbij houd je controle over wie toegang krijgt tot een document. Je bepaalt zelf of iemand het bestand alleen mag bekijken, ook wijzigingen mag aanbrengen of uitsluitend opmerkingen en feedback mag toevoegen. Zo kun je documenten delen met collega's, klanten of externe partners zonder iedereen automatisch volledige toegang te geven.



Alle toepassingen binnen OnlyOffice hebben bovendien het tabblad Samenwerking in het Lint, waarin de hulpmiddelen voor gezamenlijk werken bij elkaar staan. Van daaruit kun je opmerkingen toevoegen, beantwoorden of afhandelen, zodat discussies rechtstreeks in het document plaatsvinden. Tijdens het samenwerken zie je ook welke gebruikers het document hebben geopend. Afhankelijk van de instellingen kun je hun werk zelfs in realtime volgen.

Met een deelbare link kun je een document vanuit OnlyOffice delen.

Welke plug-ins heeft OnlyOffice?

Plug-ins zijn kleine uitbreidingen die OnlyOffice extra functies geven zonder dat je de editor hoeft te verlaten. Je kunt ze zien als bouwstenen die je achteraf toevoegt om de software slimmer en handiger te maken. In het menu Plugins staat al een reeks ingebouwde add-ins, waaronder een foto-editor, een thesaurus, een OCR-tool en een functie om tekst automatisch om te zetten in e-mailcontent.



Met OCR kun je bijvoorbeeld een afbeelding importeren en vervolgens een uitvoertaal kiezen, zoals Dutch. Daarna klik je op Recognize. De plug-in herkent de tekst in de afbeelding en toont het resultaat. Met Insert Text plaats je de herkende tekst rechtstreeks op de plek van de cursor. Er zijn daarnaast plug-ins waarmee je tekst automatisch kunt vertalen.



Via de Plugin Manager krijg je toegang tot de Marketplace, waar je nieuwe plug-ins kunt installeren en bestaande uitbreidingen kunt beheren of verwijderen. Zodra je een plug-in inschakelt, verschijnt die automatisch in de werkomgeving, bijvoorbeeld als extra knop of zijbalk in je document..

Met de OCR-plug-in van OnlyOffice haal je tekst uit afbeeldingen.

Afbeeldingen bewerken met de Photo Editor-plugin De Photo Editor-plugin is een uitbreiding waarmee je afbeeldingen rechtstreeks in documenten kunt aanpassen zonder extra software te openen. Je krijgt daarmee basisgereedschap voor beeldbewerking in de tekstverwerker, presentatie of spreadsheet. Zo kun je afbeeldingen bijsnijden en roteren, helderheid en contrast aanpassen en eenvoudige kleurcorrecties uitvoeren. Je kunt afbeeldingen daarnaast visueel verfijnen met effecten zoals sepia. Ook kun je tekst op de afbeelding plaatsen en maskers gebruiken om bepaalde delen te verbergen of te benadrukken. De plug-in werkt volledig binnen de editor. Daardoor hoef je je werkomgeving niet te verlaten en kun je alles op één centrale plek afwerken..

Met Photo Editor in OnlyOffice voer je grafische basisbewerkingen uit.

Wat kun je met de ingebouwde pdf-editor van OnlyOffice?

De ingebouwde pdf-editor gaat verder dan alleen het bekijken en annoteren van pdf-bestanden. Je kunt er ook invulbare pdf-formulieren mee maken, een functie die je meestal alleen in gespecialiseerde pdf-software terugvindt.



Je voegt zelf velden toe waarin gebruikers tekst kunnen invoeren, selectievakjes kunnen aanvinken, keuzelijsten kunnen openen of een datum kunnen selecteren. Daarmee kun je professionele formulieren, enquêtes, aanvraagdocumenten of interne bedrijfsformulieren ontwerpen die volledig digitaal worden ingevuld.



Is het formulier klaar, dan sla je het op als pdf en kun je het delen met collega's, klanten of bezoekers. Zij hoeven het document vervolgens alleen nog in te vullen, zonder dat ze de opmaak kunnen wijzigen..

Met de pdf-editor van OnlyOffice maak je geavanceerde pdf-formulieren.

OnlyOffice laat je zelf een AI-model kiezen

De nieuwste versie van OnlyOffice ondersteunt AI-integratie en beperkt je daarbij niet tot één specifiek AI-model. Het ene model presteert beter bij schrijven, het andere bij samenvatten of brainstormen.



Om een AI-agent toe te voegen, heb je een account bij een AI-platform en een API-sleutel nodig. Wil je bijvoorbeeld via OpenRouter een model koppelen, zodat je de chatbot rechtstreeks in OnlyOffice kunt gebruiken, dan begin je met inloggen op https://openrouter.ai.



Daarna ga je naar de sectie API Keys en klik je op + New key. In het venster dat verschijnt, geef je de nieuwe sleutel een naam en bevestig je met Create. Vervolgens wordt de API-sleutel meteen gegenereerd. Omdat die erg lang is, kun je hem het best direct met de kopieerknop kopiëren, zodat je hem daarna in OnlyOffice kunt plakken.

Kopieer de API-sleutel om die daarna in OnlyOffice te gebruiken.

"Wie een alternatief voor Microsoft Office zoekt zonder verplichte cloudopslag, krijgt met OnlyOffice een opvallend compleet pakket." Dirk Schoofs, software-expert bij ID.nl

Hoe voeg je een AI-model toe aan OnlyOffice?

Om een nieuwe AI-agent toe te voegen, ga je naar het menu AI. De balk AI opent en daar klik je op het tandwieltje Settings. Vervolgens verschijnt een venster met de titel AI Configuration.



In dit venster kun je verschillende AI-modellen instellen voor specifieke taken, zoals chatten, samenvatten, vertalen, tekstanalyse en het genereren van afbeeldingen. Je kunt dus per functie een andere AI-agent kiezen, afhankelijk van wat je nodig hebt.



Wil je een nieuw AI-model toevoegen, klik dan onderaan op Edit AI Models. Er verschijnt een kleiner venster met de lijst van alle AI-modellen die je hebt toegevoegd. Via het plusteken voeg je een nieuw model toe. Daarna plak je de sleutel die je eerder hebt gekopieerd in het juiste veld en bevestig je met OK.

In OnlyOffice kun je verschillende AI-agents voor verschillende taken instellen.

Hoe gebruik en test je AI in OnlyOffice?

Zodra je alles hebt opgeslagen en bevestigd, is de AI automatisch beschikbaar binnen je document. Je kunt de functie testen door een stuk tekst te selecteren en een opdracht te geven, bijvoorbeeld om de tekst te herschrijven, samen te vatten of te vertalen.



Wil je de chatbot via OpenRouter gebruiken, dan klik je in het Lint op AI en daarna op Chatbot. De chatbot opent vervolgens automatisch, op voorwaarde dat je OpenRouter eerder als provider voor de chatfunctie hebt ingesteld.



Je kunt AI ook rechtstreeks gebruiken op geselecteerde tekst. Selecteer een stuk tekst, klik met de rechtermuisknop en kies AI. Vervolgens kies je de gewenste functie, zoals herschrijven, samenvatten of analyseren. De geselecteerde AI-module wordt daarna meteen op de tekst toegepast..

De gekoppelde chatbot opent rechtstreeks binnen OnlyOffice.

In het kort OnlyOffice is een gratis productiviteitspakket met een tekstverwerker, spreadsheetprogramma, presentatietool en ingebouwde pdf-editor. De software werkt op Windows, macOS, Linux, Android en iOS en kan ook via de browser worden gebruikt. OnlyOffice opent en bewerkt gangbare Microsoft Office-formaten zoals docx, xlsx en pptx, al kunnen macro's, complexe Excel-formules en geavanceerde PowerPoint-opmaak problemen geven. Met DocSpace kun je documenten in realtime delen en samen bewerken, terwijl de desktopversie bestanden standaard lokaal bewaart. OnlyOffice ondersteunt plug-ins, OCR, invulbare pdf-formulieren en AI-integratie met verschillende modellen.