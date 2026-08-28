Dat blijkt uit een artikel van The New York Times, waarin Rockstar North-ontwikkelaar Rob Nelson vertelt over een speelsessie met de game die hij eerder dit jaar heeft gehad. Die speelsessie vond in februari plaats en bevatte de campagnemissies en een aantal optionele zijmissies.
Om te vergelijken: het hoofdverhaal van Grand Theft Auto 5 is ongeveer 30 uur lang, en het hoofdverhaal van Red Dead Redemption 2 tussen de 50 en 60 uur lang. Dat zou betekenen dat Grand Theft Auto 6 de langste Rockstar-game tot nu toe wordt. Daarbij is het waarschijnlijk dat mensen die echt hun tijd nemen met de game en alles in het spel willen verkennen, veel langer bezig zijn dan 80 uur.
Grote spelwereld
Er zijn ook details over de grootte van de spelwereld naar buiten gekomen, wederom via Nelson, maar ditmaal gemeld aan Flow Games. Daarin meldt hij dat de stad Vice City in het spel ongeveer twee keer zo groot is als de stad Los Santos uit Grand Theft Auto 5. Hij bevestigt ook dat de rest van de spelwereld niet alleen natuur bevat, maar ook meerdere kleinere steden.
Aan IGN benadrukt Nelson ook de grootte van de map: "Er is ontzettend veel dat je op natuurlijke wijze ontdekt en waar we je niet per se naartoe sturen met objectives, markeringen of iconen op de map. Als je de tijd neemt om te verkennen, word je daar enorm voor beloond. Het is een grote map, een hele grote map."
De Extended Look werd gisteren uitgezonden
Gisteren verscheen de Extended Look van Grand Theft Auto 6 op Netflix, waarna het ook op YouTube verscheen. In dit artikel vertellen we er meer over. De beelden tonen diverse missies met hoofdpersonages Jason en Lucia, maar tonen ook hoe spelers zich kunnen vermaken in de open spelwereld, bijvoorbeeld met overvallen.
GTA 6 staat gepland voor 19 november 2026 op PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Rockstar heeft voor de lancering geen pc-versie aangekondigd. Speel je vooral op pc, dan moet je dus rekening houden met wachten of met spelen op een console. De game verschijnt digitaal, en fysieke exemplaren werken volgens Rockstars informatie met een downloadcode.
Komt GTA 6 ook naar pc?
Op 27 augustus 2026 heeft Rockstar nog geen pc-versie van GTA 6 aangekondigd. De bevestigde platforms zijn PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Dat betekent niet dat een pc-versie nooit komt, maar er is geen officiële datum of planning om op te vertrouwen. Wie zekerheid wil bij release, heeft dus een huidige PlayStation- of Xbox-console nodig.
Welke editie van GTA 6 past bij mij?
Er zijn 2 officiële edities van GTA 6: Standard Edition en Ultimate Edition. De Standard Edition bevat de game zelf en is de logische keuze als je vooral het verhaal en de open wereld wilt spelen. De Ultimate Edition voegt extra digitale content toe. Rockstar meldt bovendien dat Standard-bezitters later een Ultimate Edition Upgrade kunnen kopen via de PlayStation- of Microsoft Store.
Welke console is de beste keuze voor GTA 6?
Voor GTA 6 heb je minimaal een PlayStation 5 of Xbox Series X en S nodig. De gewone PS5 en Xbox Series X liggen qua doelgroep dicht bij elkaar, terwijl de Xbox Series S doorgaans de budgetoptie is met minder grafische kracht. Kies vooral op basis van je bestaande account, vriendenlijst, controller-voorkeur en opslagruimte, niet alleen op één technische belofte.
Is GTA 6 geschikt voor jonge spelers?
GTA 6 is duidelijk gericht op volwassen spelers, met geweld, criminaliteit, overvallen, drugscontext en grove satire als centrale onderdelen. Wacht voor een definitief leeftijdsadvies op de officiële Europese PEGI-classificatie. Voor ouders is vooral de combinatie van realistische actie, vrije openwereldkeuzes en volwassen thema’s belangrijk om mee te wegen, ook als een jongere vooral nieuwsgierig is naar auto’s of de online hype.