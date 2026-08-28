Het kan je zomaar 80 uur kosten om de campagne van Grand Theft Auto 6 uit te spelen.

Dat blijkt uit een artikel van The New York Times, waarin Rockstar North-ontwikkelaar Rob Nelson vertelt over een speelsessie met de game die hij eerder dit jaar heeft gehad. Die speelsessie vond in februari plaats en bevatte de campagnemissies en een aantal optionele zijmissies.

Om te vergelijken: het hoofdverhaal van Grand Theft Auto 5 is ongeveer 30 uur lang, en het hoofdverhaal van Red Dead Redemption 2 tussen de 50 en 60 uur lang. Dat zou betekenen dat Grand Theft Auto 6 de langste Rockstar-game tot nu toe wordt. Daarbij is het waarschijnlijk dat mensen die echt hun tijd nemen met de game en alles in het spel willen verkennen, veel langer bezig zijn dan 80 uur.

Grote spelwereld

Er zijn ook details over de grootte van de spelwereld naar buiten gekomen, wederom via Nelson, maar ditmaal gemeld aan Flow Games. Daarin meldt hij dat de stad Vice City in het spel ongeveer twee keer zo groot is als de stad Los Santos uit Grand Theft Auto 5. Hij bevestigt ook dat de rest van de spelwereld niet alleen natuur bevat, maar ook meerdere kleinere steden.

Aan IGN benadrukt Nelson ook de grootte van de map: "Er is ontzettend veel dat je op natuurlijke wijze ontdekt en waar we je niet per se naartoe sturen met objectives, markeringen of iconen op de map. Als je de tijd neemt om te verkennen, word je daar enorm voor beloond. Het is een grote map, een hele grote map."

De Extended Look werd gisteren uitgezonden

Gisteren verscheen de Extended Look van Grand Theft Auto 6 op Netflix, waarna het ook op YouTube verscheen. In dit artikel vertellen we er meer over. De beelden tonen diverse missies met hoofdpersonages Jason en Lucia, maar tonen ook hoe spelers zich kunnen vermaken in de open spelwereld, bijvoorbeeld met overvallen.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Bekijk hier alles wat we weten over de game, waar je de game kunt kopen en onze FAQ.

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