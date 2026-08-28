Het Wanted-systeem in Grand Theft Auto 6, waarbij de politie je zoekt en achtervolgt na het plegen van een misdaad, is veel realistischer dan in voorgaande GTA-delen.

Daar waren al elementen van de te zien in de Extended Preview die gisteren werd uitgezonden, maar in een interview met IGN vertelt Rockstar Norths-medestudiohoofd Rob Nelson meer over hoe dit werkt.

Allereerst kunnen spelers weer het maximum van zes sterren krijgen wanneer ze gezocht worden door de politie. In GTA 5 werd dit teruggebracht naar vijf sterren, maar nu zijn het er zes. Volgens Nelson weet de politie bijvoorbeeld wat de speler qua kleding droeg tijdens het plegen van de misdaad. Dus moeten spelers zich bijvoorbeeld omkleden met de kleding uit hun kofferbak, of naar een kledingwinkel gaan en daar nieuwe kleding kopen. Ook het kapsel veranderen draagt bij aan uit de handen van de politie blijven.

Je uiterlijk telt mee

Onder de Wanted-sterren staan nu diverse rode icoontjes na het plegen van een misdaad, waarmee wordt aangegeven wat de politie allemaal over je weet. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het voertuig waar men in rijdt. Daarnaast is het noodzakelijk dat iemand de misdaad die is gepleegd heeft gezien, of dat er een alarm afgaat - anders kan de politie niet weten wat er is gebeurd. Des te meer de politie over de misdaad en over je uiterlijk weet, des te groter de kans is dat ze je vinden.

Net zoals in Red Dead Redemption 2 kunnen spelers ruim na het plegen van een misdaad gezocht blijven worden in een specifieke regio van de spelwereld. Wanneer men terugkeert naar die regio, kan het voorkomen dat de politie nog steeds naar de speler zoekt.

De Extended Look werd gisteren getoond

Gisteren verscheen de Extended Look van Grand Theft Auto 6 op Netflix, waarna het ook op YouTube verscheen. In dit artikel vertellen we er meer over. De beelden tonen diverse missies met hoofdpersonages Jason en Lucia, maar tonen ook hoe spelers zich kunnen vermaken in de open spelwereld, bijvoorbeeld met overvallen.

Een ander detail die naar buiten kwam na de Extended Look, is de grootte van de game. Zo kan het 80 uur duren om de campagne en enkele zijmissies uit te spelen, al kan het natuurlijk veel meer tijd kosten om alles in de game te zien. Daarbij is alleen al de stad Vice City twee keer zo groot dan de stad Los Santos uit GTA 5.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Bekijk hier alles wat we weten over de game, waar je de game kunt kopen en onze FAQ.

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