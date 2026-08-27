Er zijn nieuwe details over Grand Theft Auto 6 naar buiten gekomen, vlak voor de Netflix-onthulling die vanavond plaatsvindt. Zo kan men eten en sporten in de game, en heeft dit net zoals in Grand Theft Auto: San Andreas invloed op het uiterlijk van de hoofdpersonages.
De publicatie Dazed heeft een groots artikel over Grand Theft Auto 6 gepubliceerd. Daarin wordt onder andere de nadruk gelegd op de de invloed die spelers kunnen uitoefenen op de speelbare hoofdpersonages, Jason en Lucia.
Hoeveel en wat men eet heeft bijvoorbeeld invloed op het uiterlijk van de personages. Ook sporten kan de lichaamsbouw van de personages beïnvloeden. Zelfs een gebrek aan slaap kan het uiterlijk van de personages bepalen.
Deze gameplayfeatures zijn niet geheel nieuw: in Grand Theft Auto: San Andreas konden spelers het uiterlijk van hoofdpersonage CJ ook bepalen door bijvoorbeeld veel of weinig te eten en te sporten. In Grand Theft Auto 5 had beweging vooral invloed op de statistieken van de personages, maar niet hun uiterlijk.
Relatie tussen hoofdpersonages
In de game zijn Jason en Lucia geliefden. Het artikel benadrukt dat de relatie tussen de twee een centrale rol in de game heeft. De keuzes die spelers maken kunnen daarbij ook de relatie beïnvloeden, al is niet helemaal duidelijk hoe. Wel duidelijk is dat mensen er voor kunnen kiezen welk personage ze besturen, en dat men op diverse momenten kan schakelen tussen de personages besturen, net zoals in Grand Theft Auto 5.
Officiële onthulling en gelekte beelden
Vandaag is er een Extended Look van de gamer te zien op Netflix om 21:00 uur Nederlandse tijd, waarna de beelden op YouTube verschijnen. Kijk hier hoe en wanneer je (gratis) kunt kijken.
In de tussentijd zijn er de afgelopen week veel beelden van een vroege build van het spel gelekt via een persoon die zichzelf Cyberleek noemt. Hij heeft al meer dan tien gameplayfragmenten gedeeld waaruit allerlei details zijn gekomen, en ook de kaart van de spelwereld is gelekt. Gisteren publiceerde Cyberleek ook een proloog van het spel. Rockstar heeft inmiddels gereageerd op de gelekte beelden en noemt het hartverscheuren.
Kieskeurig.nl
Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box
19 november 2026 is de officiële releasedatum van Grand Theft Auto VI. Rockstar Games noemt die datum voor de consoleversies van de game. Zoals altijd bij grote releases kan timing per regio of winkel verschillen, maar de basisdatum staat vast voor de aangekondigde platforms. Wie zeker wil zijn van preload of levering, kan het beste de winkelpagina van zijn eigen platform of retailer controleren.
Welke consoles krijgen GTA 6?
2 consolefamilies zijn officieel bevestigd: PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Rockstar Games heeft Grand Theft Auto VI aangekondigd voor die huidige generatie consoles. Oudere consoles zoals PlayStation 4 en Xbox One staan niet in de officiële platformlijst. Voor spelers betekent dit dat een upgrade naar een nieuwere console nodig is als ze de game bij release willen spelen.
Komt GTA 6 ook naar pc?
0 pc-versies zijn op dit moment officieel aangekondigd voor de release van Grand Theft Auto VI. Rockstar Games noemt alleen PlayStation 5 en Xbox Series X|S als bevestigde platforms. Dat sluit een latere pc-versie niet definitief uit, want eerdere Rockstar-games kwamen soms later naar pc. Voor nu is een pc-release echter geen bevestigd onderdeel van de lancering.
Wat kost GTA 6 in Nederland?
€79,99 geldt in Europa als richtprijs voor de Standard Edition van Grand Theft Auto VI, terwijl de Ultimate Edition rond €99,99 ligt. Nederlandse winkels en platformstores kunnen tijdelijk acties, bundels of afwijkende leveringskosten hanteren. Let vooral op het verschil tussen een digitale aankoop, een fysieke doos met downloadcode en eventuele extra content van de Ultimate Edition.
Welke GTA 6-editie past het best bij de meeste spelers?
1 versie is voor de meeste spelers genoeg: de Standard Edition bevat de game zelf. De Ultimate Edition voegt extra in-game bonussen toe, zoals voertuigen, kleding, wapenskins en andere verhalende beloningen. Koop die duurdere editie alleen als je zeker weet dat je zulke extra's gaat gebruiken. Wie vooral de campagne en open wereld wil spelen, mist met Standard waarschijnlijk weinig.
Heeft de fysieke versie van GTA 6 een disc?
0 discs zitten er volgens Rockstar Games in de fysieke versie van Grand Theft Auto VI. De doos bevat een downloadcode waarmee je de game digitaal kunt binnenhalen. Dat is handig voor preloading, maar betekent ook dat je internet en genoeg opslagruimte nodig hebt. Wie graag games doorverkoopt of uitleent, moet dit verschil met een traditionele discversie goed meewegen.