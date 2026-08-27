Grand Theft Auto 6 laat je eten en sporten om uiterlijk van personages te bepalen

Er zijn nieuwe details over Grand Theft Auto 6 naar buiten gekomen, vlak voor de Netflix-onthulling die vanavond plaatsvindt. Zo kan men eten en sporten in de game, en heeft dit net zoals in Grand Theft Auto: San Andreas invloed op het uiterlijk van de hoofdpersonages.

De publicatie Dazed heeft een groots artikel over Grand Theft Auto 6 gepubliceerd. Daarin wordt onder andere de nadruk gelegd op de de invloed die spelers kunnen uitoefenen op de speelbare hoofdpersonages, Jason en Lucia.

Hoeveel en wat men eet heeft bijvoorbeeld invloed op het uiterlijk van de personages. Ook sporten kan de lichaamsbouw van de personages beïnvloeden. Zelfs een gebrek aan slaap kan het uiterlijk van de personages bepalen.

Deze gameplayfeatures zijn niet geheel nieuw: in Grand Theft Auto: San Andreas konden spelers het uiterlijk van hoofdpersonage CJ ook bepalen door bijvoorbeeld veel of weinig te eten en te sporten. In Grand Theft Auto 5 had beweging vooral invloed op de statistieken van de personages, maar niet hun uiterlijk.

Relatie tussen hoofdpersonages

In de game zijn Jason en Lucia geliefden. Het artikel benadrukt dat de relatie tussen de twee een centrale rol in de game heeft. De keuzes die spelers maken kunnen daarbij ook de relatie beïnvloeden, al is niet helemaal duidelijk hoe. Wel duidelijk is dat mensen er voor kunnen kiezen welk personage ze besturen, en dat men op diverse momenten kan schakelen tussen de personages besturen, net zoals in Grand Theft Auto 5.

Officiële onthulling en gelekte beelden

Vandaag is er een Extended Look van de gamer te zien op Netflix om 21:00 uur Nederlandse tijd, waarna de beelden op YouTube verschijnen. Kijk hier hoe en wanneer je (gratis) kunt kijken.

In de tussentijd zijn er de afgelopen week veel beelden van een vroege build van het spel gelekt via een persoon die zichzelf Cyberleek noemt. Hij heeft al meer dan tien gameplayfragmenten gedeeld waaruit allerlei details zijn gekomen, en ook de kaart van de spelwereld is gelekt. Gisteren publiceerde Cyberleek ook een proloog van het spel. Rockstar heeft inmiddels gereageerd op de gelekte beelden en noemt het hartverscheuren.

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box Nedgame Beste prijs € 79,99 1 dag Bekijk product Coolblue.nl € 79,99 Pre-order Bekijk product MediaMarkt.nl € 79,99 pre-order Bekijk product

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box Nedgame Beste prijs € 79,99 1 dag Bekijk product MediaMarkt.nl € 79,99 pre-order Bekijk product