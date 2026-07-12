Het eerder dit jaar aangekondigde God of War: Laufey zal op disk uitkomoen. De releasedatum ligt dus zo goed als zeker ergens voor 2028.

Santa Monica Studio bevestigde de komst van een diskversie van de game op social media. Aangezien Sony onlangs liet weten vanaf 2028 geheel te stoppen met het uitbrengen van nieuwe PlayStation-games op disk, is daarmee dus zo goed als bevestigd dat het spel ergens voor 2028 verschijnt.

Over God of War: Laufey

God of War: Laufey draait niet om Kratos zoals voorgaande games in de reeks, maar om Faye - ook wel bekend als Laufey, de tweede vrouw van Kratos en de moeder van Atreus, die overleed voor het begin van het in 2018 verschenen God of War.

Qua gameplay kunnen spelers de bikkelharde third-person actie uit de voorgaande GoW-spellen verwachten, al heeft Laufey een zwaard. De game speelt zich af in het hiernamaals voor goden, Everywhen, waardoor er goden uit verschillende mythologieën te zien zijn. Voorgaande God of War-games richtten zich vaak op één bepaalde mythologie, zoals de oude Griekse en Noordse goden. Lees hier alles over de game.

Geen fysieke PlayStation-games meer

Sony bevestigde onlangs dat nieuwe PlayStation-gamesvanaf 2028 niet meer op disk verschijnen. In plaats daarvan kunnen nieuwe games alleen nog maar digitaal gedownload worden. "Dit is een natuurlijke richting voor Sony Interactive Entertainment om zich aan te passen aan de consumententrends, aangezien de voorkeur voor digitale media veel groter is dan die voor fysieke disks. Deze transitie geeft ons de mogelijkheid om ons meer te richten op hoe de meesten van onze fans games spelen."

Mogelijk is dit ook een voorbode op de PlayStation 6. Hoewel er nog geen releasedatum van de console bekend is, doet dit vermoeden dat deze ergens volgend jaar of in 2028 uitkomt en geen fysieke disks meer zal kunnen afspelen. Mogelijk komt er ook een draagbare versie van de console uit die minder krachtig is. Door alleen digitale games aan te bieden, kunnen gekochte games in potentie op beide apparaten gespeeld worden.