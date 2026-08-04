Wanneer je het Game Freak-logo ziet verschijnen, verwacht je niet dat die opgevolgd wordt door een realistisch ogende soulslike. De studio staat immers bekend om de Pokémon-games, maar deze week mogen wij met bol een PS5-exemplaar van Beast of Reincarnation weggeven.
Beast of Reincarnation komt dus uit de stal van de Pokémon-makers, maar heeft verder niets met de zakmonstertjes te maken. Juist daarom valt de game op, met als belangrijkste aspect de mooie graphics. Game Freak heeft een semi-futuristisch, post-apocalyptisch Japan gebouwd, waar je spelende als de afgestoten krijger Emma samen met de grote wolf Koo doorheen banjert.
De game betreft dus een soulslike, wat betekent dat er flinke uitdagingen te wachten staan. Veelal in de vorm van gigantische robots, waar Emma en Koo het samen tegen opnemen. Je bestuurt Emma continu, maar geeft ook commando’s aan de grote witte wolf die je helpen tijdens gevechten, en waardoor de band tussen mens en dier steeds sterker wordt. Daarbij kun je de speelstijl redelijk eigen maken door diepgaande skilltrees.
Beast of Reincarnation lijkt een gevoel van eenzaamheid aan te willen pakken in het verhaal, waarin zelfs de mensen die je tegenkomt vaak een duister geheim hebben. Het is een ambitieus project voor Game Freak, dat schijnbaar redelijk uitpakt. Wie weet, misschien neemt het bedrijf wel meer uitstapjes, weg van de Pokémon-franchise?
Win de game voor PS5
Wat moet je doen om de game te winnen? Ga naar de website van bol, vind de productcode in de url van het spel (bestaande uit zestien cijfers) en vul die hieronder in het invulformulier in! Vergeet ook niet je naam en emailadres in te vullen, dan sturen we je zo snel mogelijk een code om de game fysiek op bol.com te bestellen!
Welke platforms ondersteunen Beast of Reincarnation?
Beast of Reincarnation is beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc via Steam. De winactie in het artikel draait specifiek om de fysieke PS5-versie. Speel je op Xbox of pc, dan heb je dus een andere uitvoering nodig. Let bij aanschaf altijd op de juiste platformvermelding, zeker wanneer je een fysieke editie bestelt.
Wat kost Beast of Reincarnation voor PS5 in Nederland?
De PS5-versie van Beast of Reincarnation staat bij bol voor 59,99 euro. Dat bedrag kan per winkel, editie en actieperiode verschillen, dus controleer de actuele prijs voordat je bestelt. Bij fysieke games kunnen verzendkosten, levertijd en eventuele voorraad ook meespelen. Een winactie is vooral interessant als je de game toch al op je verlanglijst had staan.
Wat betekent soulslike bij een game?
Een soulslike is meestal een actiegame met pittige gevechten, duidelijke timing, krachtige vijanden en een wereld waarin falen onderdeel is van leren. Je wint niet alleen door betere uitrusting, maar vooral door patronen te herkennen en rustiger te spelen. Beast of Reincarnation gebruikt dat idee in een actie-rpg met samenwerking tussen Emma en wolf Koo.
Hoe weet je of een soulslike geschikt is voor jou?
Een soulslike past bij je als je uitdaging leuk vindt en niet afhaakt na een paar mislukte pogingen. Reken op gevechten waarin timing, ontwijken en geduld belangrijker zijn dan snel knoppen indrukken. Vind je verkennen, oefenen en langzaam sterker worden bevredigend, dan zit je goed. Zoek je vooral ontspanning zonder frustratie, dan kan het genre zwaar vallen.
Waarom is Beast of Reincarnation opvallend voor Game Freak?
Beast of Reincarnation valt op omdat Game Freak vooral bekend is door Pokémon, terwijl deze game een veel donkerdere actie-rpg is. De setting, het realistische uiterlijk en de nadruk op zware gevechten liggen ver af van de bekende monsterverzamelgames. Daardoor is het project interessant voor spelers die willen zien hoe de studio buiten haar vertrouwde formule presteert.