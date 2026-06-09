We zitten in de nasleep van de Gamezomer, en terugblikkend op de aankondigingen is God of War Laufey er toch een die blijft hangen. Voor de prijsvraag van deze week geven we daarom een exemplaar van de vorige titel, God of War Ragnarök, weg - met de art book om nog dieper mee in het spel te duiken.

Ragnarök verwijst naar het ‘einde der tijden’, en de geboorte van een nieuw tijdperk in de Noorse mythologie, en na het meer intieme verhaal van God of War uit 2018 toont dit vervolg de uitvoerige opbouw naar deze cataclysmische strijd. Kratos - de Griekse god van de oorlog - en zijn zoon Atreus raken in deze strijd verwikkeld wanneer All-Father Odin en zijn zoon Thor bij hen thuis aankloppen, waarna een lange reis door de negen mythische rijken volgt.

Vorige week werd onthuld dat de volgende God of War-game draait om Faye, de tweede vrouw van Kratos en moeder van Atreus, die overleed voor de gebeurtenissen van God of War (2018), maar desalniettemin integraal is voor het verhaal van die game, en Ragnarök. Faye moet zich in God of War Laufey een weg door het hiernamaals van de goden vechten, en volgens Cory Barlog - het creatieve brein achter deze God of War-games - is de game ook verbonden met het verhaal van Kratos en Atreus.

Daarom geven we deze week naast God of War Ragnarök ook het artbook van het spel weg. Naast inzichten in de ontwikkeling van het spel is het wellicht mogelijk dat je details of concepten tegenkomt die betrekking hebben op de aankomende titel.