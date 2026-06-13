De geruchten vlogen al een tijdje rond, maar de God of War-game waarin Faye, de overleden vrouw van Kratos, de hoofdrol speelt is een feit. In dit overzicht vind je alles wat je moet weten over God of War Laufey: het verhaal, releasedatum, platforms, pre-orders en meer.

Dit bericht is bijgewerkt op 11 juni 2026.

In het kort is God of War Laufey, volgens Head of Creative Cory Barlog van Santa Monica Studio - tevens de regisseur van God of War (2018) en producent van vrijwel alle andere God of War-games - het volgende hoofdstuk in de moderne God of War-reeks. Niet per se een spin-off dus, maar wel een andere kant van het verhaal van Kratos en Atreus dat we volgden in God of War (2018) en God of War Ragnarök. Barlog is betrokken bij het project, maar de regie wordt gedaan door Ariel Laurens - die ook al vele jaren betrokken is bij de franchise.

De releasedatum van God of War Laufey

Momenteel hebben Sony en Santa Monica Studio geen releasedatum bekendgemaakt van God of War Laufey. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de game nog in 2026 uitkomt, gezien Marvel’s Wolverine het najaar voor Sony beslaat voordat GTA 6 uitkomt. Opvallend genoeg is er ook geen algemene releaseperiode aangekondigd, zoals ‘ergens in 2027 of 2028’.

Dit is daarentegen geen reden voor paniek. Volgens de zeer betrouwbare Bloomberg-journalist Jason Schreier moet de game namelijk “absoluut niet” in 2028 uitkomen, en zei hij het volgende: "Ik zou je niet te veel aantrekken van het feit dat er nog geen releasedatum is gecommuniceerd voor God of War: Laufey. In tegenstelling tot veel andere aankondigingen, laat deze game niet jaren op zich wachten." Een release in 2027 is dus te verwachten.

Waar gaat het verhaal van God of War Laufey over?

Voor de aankondiging tijdens de State of Play werden de eerste twintig minuten van God of War Laufey gedeeld, waardoor duidelijk werd dat het spel in hetzelfde scenario begint als God of War (2018): met Kratos en Atreus die het lichaam van Faye - anderzijds bekend als Laufey the Just - verbranden na haar overlijden. Waar de Spartaan en zijn zoon daarna beginnen aan de queeste om haar as naar de top van een berg te brengen, belandt Faye in het hiernamaals van de goden: Everywhen genaamd.

Deze plek is waar goden uit alle mythologieën samenkomen nadat zij zijn gestorven, maar zoals Cory Barlog in een interview aan heeft gegeven zijn alle goden in het universum van God of War een stel vervelende, gemene figuren. Klootzakken, in Barlogs eigen woorden.

In plaats van lekker van eeuwige rust te kunnen genieten belandt Faye middenin een conflict tussen de verschillende groepen goden. In de beelden zijn in ieder geval de Egyptische God of War Sekhmet en de Mongoolse god van de oorlog Begtse te zien in een soort oorlogskamp. Er gebeurt iets waardoor Sekhmet refereert aan een mysterieus personage, waarschijnlijk degene waarmee deze goden het aan de stok hebben. In ieder geval is dit een conflict dat Faye in de weg zit: het hiernamaals is niet zo plezant als verwacht, en ze stuit op een mysterie dat mogelijk gevolgen heeft voor Kratos en Atreus in Midgard.

Wel ontmoet ze in Everywhen twee opvallende personages: de gelatinekubus genaamd Phranque - die ingesproken wordt door The Boys-acteur Jack Quaid - en een lint genaamd Rue dat vastzit aan een zwaard - ingesproken door Perlina Lau van Friday Night Bites-faam. Faye gebruikt uiteindelijk het zwaard om met Begtse te vechten, en vervolgens staan Phranque en Rue haar bij tijdens de reis door Everywhen.

Zoals Cory Barlog heeft aangegeven is het verhaal van Laufey onlosmakelijk verbonden met dat van God of War (2018) en Ragnarök. Faye’s verhaal lijkt zich dan ook tegelijkertijd met die games af te spelen, en Kratos verschijnt in de eerste twintig minuten ook als een soort visioen van Faye. Meer specifieke details over het verhaal blijven momenteel uit, al speculeren fans er uiteraard al op los dat Griekse goden die in de originele God of War-games het loodje hebben gelegd dankzij Kratos mogelijk een rol zullen spelen in God of War Laufey.

© Santa Monica Studio

Vechten als Faye

Hoewel je in deze game niet als de welbekende God of War speelt - voor zover bekend is - beschikt Faye over een uitgebreid, sneller vechtsysteem. In Ragnarök kom je erachter dat Faye het opgenomen heeft tegen Thor, en het was al bekend dat zij de eerste drager van de Leviathan Axe - die ijsbijl van Kratos - was. Daarbij is Faye een van de Jötunn - ofwel reuzen - die in de Noordse mythologie verwant zijn aan de Aesir - de goden als Thor, Odin en Lady Sif.

Faye is dus allesbehalve machteloos in een gevecht, zoals te zien valt in de onthulling. Naast het eerder genoemde zwaard maakt ze gebruik van magie om aanvallen af te weren, maar ook als offensief. Zo is te zien dat ze magie gebruikt om de ziel van een vijand los te koppelen van diens lichaam, waardoor deze weerloos is tegen haar aanvallen.

Eerdere geruchten stelden al dat Faye wat beweeglijker is dan Kratos, wat bijvoorbeeld te zien is in hoe ze door de wereld beweegt. Ze kan bijvoorbeeld dankzij een toegewijde knop (dubbel) springen om zich door Everywhen te verplaatsen.

© Santa Monica Studio

De geruchten en theorieeën

Dat er een God of War-game met Faye in de hoofdrol aan zat te komen was al een tijdje voor de aankondiging gelekt. Die geruchten stelden al dat de nieuwe game van Santa Monica Studio geen geheel nieuw IP zou worden, maar wel iets vernieuwends moest doen ten opzichte van eerdere God of War-games. Ook werd toen gezegd dat de combat van de game anders aan moet voelen dan die van de eerdere spellen in de franchise, en dat actie een groter onderdeel van de ervaring is.

Andere, vrij specifieke geruchten die naar buiten kwamen voor de onthulling en stelden dat een gelatinekubus een rol zou spelen, stelden overigens ook dat Týr, de Noordse god van de oorlog die in Ragnarök een grote rol speelde, ook in Laufey erg belangrijk zou zijn. Týr is nog niet te zien in de tot nu toe uitgebrachte beelden, maar dat zijn natuurlijk twintig minuten van wat ongetwijfeld een groots avontuur gaat worden.