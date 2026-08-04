Wil je je tuin of oprit goed beveiligen, dan is de nieuwste uitvoering van Rings Floodlight Cam een interessante optie. Voor deze tweede generatie verhoogde het Amerikaanse merk de resolutie van het instapmodel naar 2560 × 1440 pixels. Met een adviesprijs van 199,99 euro is de Floodlight Cam (2e gen) wel relatief duur vergeleken met diverse concurrenten. In hoeverre is deze nieuwe schijnwerpercamera zijn stevige prijskaartje waard?

Ring Floodlight Cam (2e gen) 7,5 / 10 Score De Pluspunten Stevige constructie

Gebruiksvriendelijke montage

Goede beeldkwaliteit

Brede kijkhoek

Twee richtbare schijnwerpers

Behoorlijke lichtopbrengst

Geïntegreerde sirene

Slimme meldingen

Uitgebreide app De Minpunten Prijzig

Installatie vereist kennis van elektra

Geen ondersteuning 5GHz-netwerk

Alleen betaalde cloudopslag Merken als TP-Link en Eufy brengen goedkopere schijnwerpercamera's met vergelijkbare of zelfs betere specificaties op de markt. De Floodlight Cam (2e gen) is dan ook vooral een logische keuze wanneer je al andere camera's en videodeurbellen van Ring gebruikt. In dat geval monitor je alle bewakingsbeelden vanuit één app. Met de beveiligingscamera zelf is overigens weinig mis. De beelden zijn scherp en de kleuren ogen helder. Dankzij de twee krachtige schijnwerpers kun je ook een diepe tuin goed verlichten. De eenvoudige installatie is eveneens een pluspunt.

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Categorie Specificatie Resolutie 2560 × 1440 pixels Kijkhoek 140 graden (horizontaal), 85 graden (verticaal) Lichtopbrengst schijnwerpers 2000 lumen Netwerk Wifi (2,4 GHz) IP-certificering IP65 Afmetingen 24,6 × 29,9 × 17,9 centimeter

Net als zijn voorganger bevat de tweede generatie van de Floodlight Cam twee richtbare ledlampen. Je kunt ze draaien en kantelen. Op die manier zet je het gewenste gebied van jouw tuin in de schijnwerpers. Het camerahoofd heeft aan de achterzijde een flexibele kogelconstructie. Dat geeft je voldoende bewegingsruimteruimte om je voor- of achtertuin in beeld te vangen. De weerbestendige behuizing bestaat voornamelijk uit hard kunststof en gaat dus niet zomaar stuk!

Foto: Maikel Dijkhuizen Je kunt de geïntegreerde schijnwerpers zo'n beetje alle kanten op richten.

Montage

Bedenk vooraf goed waar je de Ring Floodlight Cam (2e gen) ophangt, want dit model heeft continu stroom nodig. Binnen de montageplaat aan de achterzijde bevindt zich een kroonsteentje. Hierop sluit je de bedrading van een stroompunt aan. Iedereen met een beetje kennis van elektra komt er vermoedelijk wel uit. Handig is dat je de montageplaat met behulp van het geïntegreerde waterpasje helemaal recht hangt. De Ring-app op je smartphone geeft overigens precies aan wat je moet doen. Aan de hand van Nederlandstalige instructies en duidelijke afbeeldingen bevestig je de bewakingscamera bij voorkeur op zo'n drie meter hoogte aan de muur.

Foto: Maikel Dijkhuizen In de productdoos zitten onder meer schroeven, een schroevendraaier en een beveiligingssticker.

Videokwaliteit

De Floodlight Cam (2e gen) accepteert alleen draadloze netwerken via de 2,4GHz-frequentieband. Je moet dus wel zorgen voor voldoende wifi-dekking op de plek waar je hem wilt installeren. Bij te weinig bereik schakelt de beveiligingscamera op eigen houtje terug naar een lagere resolutie. De beeldkwaliteit is voor bewakingsdoeleinden prima. Zo zie je ook na digitaal inzoomen wat er rondom jouw huis gebeurt. Daarnaast hebben de opnames heldere en natuurgetrouwe kleuren. Een pluspunt is de brede kijkhoek, zodat je met slechts één camera een volledige achtertuin van bijvoorbeeld een rijtjeshuis of twee-onder-een-kapwoning kunt bewaken. De twee aanwezige schijnwerpers zijn goed voor een totale lichtopbrengst van 2000 lumen. Hierdoor maakt de camera ook 's avonds en 's nachts duidelijke opnames.

Foto: Maikel Dijkhuizen Dankzij de brede horizontale kijkhoek van 140 graden bewaakt de Floodlight Cam (2e gen) met gemak een achtertuin van een doorsnee rijtjeshuis.

"De beeldkwaliteit van deze tweede generatie Ring Floodlight Cam is voor bewakingsdoeleinden prima." Maikel Dijkhuizen, beveiligings-expert bij ID.nl

Uitgebreide functies in app

Zoals we ondertussen van Ring gewend zijn, zit de app boordevol opties. Neem even de tijd om alle mogelijkheden te verkennen. Je kunt bijvoorbeeld slimme meldingen ontvangen. Komt er een persoon of voertuig langs de camera, dan krijg je daarvan een notificatie op je smartphone. Deze beveiligingscamera kan zelfs mensen identificeren. Loopt er een buurman of familielid de tuin in, dan zie je een melding met de naam van de bewuste persoon.



De Floodlight Cam (2e gen) start bij bewegingsdetectie op jouw verzoek een opname. Laat hierbij eventueel de schijnwerpers branden. Je stelt hiervoor eenvoudig tijdschema's in. Bij ongewenst bezoek kun je eventueel handmatig een sirene activeren. Die is behoorlijk luid, waardoor je ongenode gasten hopelijk afschrikt. Nuttig is ook de optie om bewegingszones te configureren. Je krijgt dan alleen notificaties van activiteiten die op je grondgebied plaatsvinden. Als de camera een deel van de openbare weg of naburige tuin vastlegt, komt deze functie goed van pas. Meer weten over wat wel en niet mag? Lees dan ons artikel over de regels rond camerabewaking.

Foto: Maikel Dijkhuizen Keer de app binnenstebuiten en leer diverse bruikbare functies kennen.

Uitsluitend cloudopslag

In tegenstelling tot veel andere fabrikanten van beveiligingscamera's kun je opnames alleen in de cloud opslaan. Vanuit Rings oogpunt valt dat te begrijpen, want kopers zijn min of meer verplicht om een betaald Ring Home-abonnement af te sluiten. Dat is een lucratief verdienmodel! Wij zien liever dat gebruikers zelf volledige vrijheid hebben in hoe ze de beelden opslaan. Denk bijvoorbeeld aan NAS-opslag of een microSD-kaart. Zonder Ring Home-abonnement kijk je in de app alleen naar livebeelden. Nieuwe gebruikers proberen cloudopslag via Ring Home vrijblijvend gratis dertig dagen uit.

Ring Floodlight Cam (2e gen) kopen?

Merken als TP-Link en Eufy brengen goedkopere schijnwerpercamera's met vergelijkbare of zelfs betere specificaties op de markt. De Floodlight Cam (2e gen) is dan ook vooral een logische keuze wanneer je al andere camera's en videodeurbellen van Ring gebruikt. In dat geval monitor je alle bewakingsbeelden vanuit één app. Met de beveiligingscamera zelf is overigens weinig mis. De beelden zijn scherp en de kleuren ogen helder. Dankzij de twee krachtige schijnwerpers kun je ook een diepe tuin goed verlichten. De eenvoudige installatie is eveneens een pluspunt.

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Veelgestelde vragen Hoeveel resolutie heb je nodig voor een buitencamera? Voor een buitencamera is 1080p vaak genoeg om personen en beweging te herkennen, maar 2K geeft meer detail wanneer je digitaal inzoomt. Dat is vooral nuttig bij een oprit, diepe tuin of brede gevel. De winst hangt wel af van je wifi, uploadsnelheid en de kwaliteit van de sensor en beeldverwerking. Waarom kiezen voor een schijnwerpercamera in plaats van een gewone beveiligingscamera? Een schijnwerpercamera combineert bewaking en verlichting in één apparaat. Dat is handig op plekken waar je toch al een buitenlamp wilt, zoals een oprit, achterdeur of tuinpad. De lamp kan beweging zichtbaar maken en bezoekers afschrikken, terwijl de camera tegelijk beelden vastlegt. Je hebt wel vaste stroom en een geschikte montageplek nodig. Welke wifi-band is belangrijk bij beveiligingscamera's buiten? Veel buitencamera's gebruiken 2,4 GHz omdat die band doorgaans verder reikt dan 5 GHz. Dat is handig bij montage aan een gevel of schuur. De keerzijde is dat 2,4 GHz drukker kan zijn en lagere snelheden haalt. Controleer daarom vooraf het bereik op de montageplek, zeker bij 2K-video of live meekijken. Hoe voorkom je dat een beveiligingscamera de openbare weg filmt? Richt een beveiligingscamera zo veel mogelijk op je eigen terrein en gebruik privacyzones of bewegingszones als de camera die heeft. In Nederland mag je niet zomaar structureel de openbare weg of de tuin van de buren filmen. Een hogere montageplek lijkt handig, maar vergroot ook de kans dat je te veel omgeving meeneemt.