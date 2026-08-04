Ring Floodlight Cam (2e gen)
De Pluspunten
- Stevige constructie
- Gebruiksvriendelijke montage
- Goede beeldkwaliteit
- Brede kijkhoek
- Twee richtbare schijnwerpers
- Behoorlijke lichtopbrengst
- Geïntegreerde sirene
- Slimme meldingen
- Uitgebreide app
De Minpunten
- Prijzig
- Installatie vereist kennis van elektra
- Geen ondersteuning 5GHz-netwerk
- Alleen betaalde cloudopslag
Merken als TP-Link en Eufy brengen goedkopere schijnwerpercamera's met vergelijkbare of zelfs betere specificaties op de markt. De Floodlight Cam (2e gen) is dan ook vooral een logische keuze wanneer je al andere camera's en videodeurbellen van Ring gebruikt. In dat geval monitor je alle bewakingsbeelden vanuit één app. Met de beveiligingscamera zelf is overigens weinig mis. De beelden zijn scherp en de kleuren ogen helder. Dankzij de twee krachtige schijnwerpers kun je ook een diepe tuin goed verlichten. De eenvoudige installatie is eveneens een pluspunt.
Productprijzen
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|Categorie
|Specificatie
|Resolutie
|2560 × 1440 pixels
|Kijkhoek
|140 graden (horizontaal), 85 graden (verticaal)
|Lichtopbrengst schijnwerpers
|2000 lumen
|Netwerk
|Wifi (2,4 GHz)
|IP-certificering
|IP65
|Afmetingen
|24,6 × 29,9 × 17,9 centimeter
Net als zijn voorganger bevat de tweede generatie van de Floodlight Cam twee richtbare ledlampen. Je kunt ze draaien en kantelen. Op die manier zet je het gewenste gebied van jouw tuin in de schijnwerpers. Het camerahoofd heeft aan de achterzijde een flexibele kogelconstructie. Dat geeft je voldoende bewegingsruimteruimte om je voor- of achtertuin in beeld te vangen. De weerbestendige behuizing bestaat voornamelijk uit hard kunststof en gaat dus niet zomaar stuk!
Montage
Bedenk vooraf goed waar je de Ring Floodlight Cam (2e gen) ophangt, want dit model heeft continu stroom nodig. Binnen de montageplaat aan de achterzijde bevindt zich een kroonsteentje. Hierop sluit je de bedrading van een stroompunt aan. Iedereen met een beetje kennis van elektra komt er vermoedelijk wel uit. Handig is dat je de montageplaat met behulp van het geïntegreerde waterpasje helemaal recht hangt. De Ring-app op je smartphone geeft overigens precies aan wat je moet doen. Aan de hand van Nederlandstalige instructies en duidelijke afbeeldingen bevestig je de bewakingscamera bij voorkeur op zo'n drie meter hoogte aan de muur.
Videokwaliteit
De Floodlight Cam (2e gen) accepteert alleen draadloze netwerken via de 2,4GHz-frequentieband. Je moet dus wel zorgen voor voldoende wifi-dekking op de plek waar je hem wilt installeren. Bij te weinig bereik schakelt de beveiligingscamera op eigen houtje terug naar een lagere resolutie. De beeldkwaliteit is voor bewakingsdoeleinden prima. Zo zie je ook na digitaal inzoomen wat er rondom jouw huis gebeurt. Daarnaast hebben de opnames heldere en natuurgetrouwe kleuren. Een pluspunt is de brede kijkhoek, zodat je met slechts één camera een volledige achtertuin van bijvoorbeeld een rijtjeshuis of twee-onder-een-kapwoning kunt bewaken. De twee aanwezige schijnwerpers zijn goed voor een totale lichtopbrengst van 2000 lumen. Hierdoor maakt de camera ook 's avonds en 's nachts duidelijke opnames.
Uitgebreide functies in app
Zoals we ondertussen van Ring gewend zijn, zit de app boordevol opties. Neem even de tijd om alle mogelijkheden te verkennen. Je kunt bijvoorbeeld slimme meldingen ontvangen. Komt er een persoon of voertuig langs de camera, dan krijg je daarvan een notificatie op je smartphone. Deze beveiligingscamera kan zelfs mensen identificeren. Loopt er een buurman of familielid de tuin in, dan zie je een melding met de naam van de bewuste persoon.
De Floodlight Cam (2e gen) start bij bewegingsdetectie op jouw verzoek een opname. Laat hierbij eventueel de schijnwerpers branden. Je stelt hiervoor eenvoudig tijdschema's in. Bij ongewenst bezoek kun je eventueel handmatig een sirene activeren. Die is behoorlijk luid, waardoor je ongenode gasten hopelijk afschrikt. Nuttig is ook de optie om bewegingszones te configureren. Je krijgt dan alleen notificaties van activiteiten die op je grondgebied plaatsvinden. Als de camera een deel van de openbare weg of naburige tuin vastlegt, komt deze functie goed van pas. Meer weten over wat wel en niet mag? Lees dan ons artikel over de regels rond camerabewaking.
Uitsluitend cloudopslag
In tegenstelling tot veel andere fabrikanten van beveiligingscamera's kun je opnames alleen in de cloud opslaan. Vanuit Rings oogpunt valt dat te begrijpen, want kopers zijn min of meer verplicht om een betaald Ring Home-abonnement af te sluiten. Dat is een lucratief verdienmodel! Wij zien liever dat gebruikers zelf volledige vrijheid hebben in hoe ze de beelden opslaan. Denk bijvoorbeeld aan NAS-opslag of een microSD-kaart. Zonder Ring Home-abonnement kijk je in de app alleen naar livebeelden. Nieuwe gebruikers proberen cloudopslag via Ring Home vrijblijvend gratis dertig dagen uit.
Ring Floodlight Cam (2e gen) kopen?
Merken als TP-Link en Eufy brengen goedkopere schijnwerpercamera's met vergelijkbare of zelfs betere specificaties op de markt. De Floodlight Cam (2e gen) is dan ook vooral een logische keuze wanneer je al andere camera's en videodeurbellen van Ring gebruikt. In dat geval monitor je alle bewakingsbeelden vanuit één app. Met de beveiligingscamera zelf is overigens weinig mis. De beelden zijn scherp en de kleuren ogen helder. Dankzij de twee krachtige schijnwerpers kun je ook een diepe tuin goed verlichten. De eenvoudige installatie is eveneens een pluspunt.
Ring Ring Floodlight Cam (2nd Gen) Black
Veelgestelde vragen
Hoeveel resolutie heb je nodig voor een buitencamera?
Waarom kiezen voor een schijnwerpercamera in plaats van een gewone beveiligingscamera?
Welke wifi-band is belangrijk bij beveiligingscamera's buiten?
Hoe voorkom je dat een beveiligingscamera de openbare weg filmt?
De Ring Floodlight Cam (2e gen) is een bedrade schijnwerpercamera voor tuin, oprit of achterdeur. De camera filmt in 2560 × 1440 pixels en gebruikt twee verstelbare lampen met samen 2000 lumen. De beeldkwaliteit en app zijn sterk, maar lokale opslag ontbreekt. Voor het bewaren en terugkijken van opnames heb je een Ring Home-abonnement nodig.