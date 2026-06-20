De game is enkele weken geleden aangekondigd, maar fans hopen nu dat God of War: Laufey veel sneller dan verwacht uitkomt voor PlayStation 5.

Begin deze maand kondigde Sony het actiespel God of War: Laufey aan. Meestal worden games ruim voor hun release aangekondigd, dus toen het spel voor het eerst getoond werd had niemand de illusie dat we er binnenkort al mee aan de slag konden. Een releasedatum ontbrak dan ook nog. Nu gaan er echter geruchten dat het spel toch behoorlijk snel moet verschijnen.

Hint in e-mail

Sommige PlayStation-gamers hebben namelijk een e-mail ontvangen van Sony waarin wordt gemeld dat de game "spoedig" op PlayStation 5-consoles uitkomt. Nu hoeft dat an sich niet zoveel te betekenen, maar het gebruik van het woordje spoedig lijkt niet te suggereren dat we nog een jaar of langer hoeven te wachten op de game.

Wanneer komt God of War: Laufey uit?

Voor nu blijft het vooral gissen naar de releasedatum. Vlak na de aankondiging liet de betrouwbare Bloomberg-journalist Jason Schreier ook al weten dat de game verrassend snel uit zou kunnen komen. "In tegenstelling tot veel andere aankondigingen, laat deze game niet jaren op zich wachten." Hij bevestigde daarbij dat mensen in ieder geval niet tot 2028 hoeven te wachten, maar in combinatie met bovenstaande informatie zou een release begin 2027 misschien ook wel mogelijk zijn - als het al niet sneller is.

Over God of War: Laufey

God of War: Laufey draait niet om Kratos zoals voorgaande games in de reeks, maar om Faye - ook wel bekend als Laufey, de tweede vrouw van Kratos en de moeder van Atreus, die overleed voor het begin van het in 2018 verschenen God of War.