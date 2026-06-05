God of War: Laufey lijkt in 2027 al uit te komen

Het eerder deze week aangekondigde God of War: Laufey heeft nog geen releasedatum of zelfs maar een releasejaar, maar een betrouwbare journalist lijkt er naar te hinten dat de game al in 2027 uitkomt.

Bloomberg-journalist Jason Schreier meldt in een bericht op BlueSky namelijk het volgende: "Ik zou je niet teveel aantrekken van het feit dat er nog geen releasedatum is gecommuniceerd voor God of War: Laufey. In tegenstelling tot veel andere aankondigingen, laat deze game niet jaren op zich wachten."

Hij maakte het nog wat concreter door te reageren op iemand die vroeg of de game pas in 2028 uitkomt. Daarop antwoordde Schreier: "Absoluut niet." In combinatie met het feit dat hij claimt dat de game niet jaren op zich laat wachten, lijkt 2027 dus het jaar waarin de game uitkomt. Zoals gezegd is er officieel echter nog geen releasedatum voor de PlayStation 5-game bekend.

God of War: Laufey draait niet om Kratos zoals voorgaande games in de reeks, maar om Faye - ook wel bekend als Laufey, de tweede vrouw van Kratos en de moeder van Atreus, die overleed voor het begin van het in 2018 verschenen God of War.

Qua gameplay kunnen spelers de bikkelharde third-person actie uit de voorgaande GoW-spellen verwachten, al heeft Laufey een zwaard. De game speelt zich af in het hiernamaals voor goden, Everywhen, waardoor er goden uit verschillende mythologieën te zien zijn. Voorgaande God of War-games richtten zich vaak op één bepaalde mythologie, zoals de oude Griekse en Noordse goden. Hieronder kunnen de eerste beelden van het spel nog eens worden bekeken.