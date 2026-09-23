Avatar: Seven Havens komt op 17 oktober uit in Nederland, later dan in Amerika

SkyShowtime Nederland heeft aangekondigd dat Avatar: Seven Havens - een vervolgserie van Avatar: The Last Airbender en The Legend of Korra - vanaf 17 oktober in ons land te bekijken valt. Dit is later dan internationale releasedatum van 9 oktober.

SkyShowtime plaatste onderstaande reel op Instagram, waarmee de Nederlandse release van Avatar: Seven Havens op de dienst bevestigd is. 17 oktober is echter een opmerkelijke datum, gezien de internationale release op 9 oktober valt. De eerder dit jaar uitgekomen film Avatar Aang: The Last Airbender kwam ook later uit in Nederland dan in de rest van de wereld.

Seven Havens is daarbij een animatieserie, waarvan desalniettemin wekelijks afleveringen beschikbaar worden. De eerste drie afleveringen komen op 9 oktober naar Paramount+ in Amerika, waarna tot aan 30 oktober blokken van drie tot vier afleveringen uitkomen op de dienst.

Hoe het releaseschema van de afleveringen in Nederland eruit ziet is nog niet bekend: misschien beginnen wij met meer afleveringen, maar wellicht moeten wij ook een tijdje langer wachten.

Wat is Avatar: Seven Havens?

Avatar: Seven Havens speelt zich bijna driehonderd jaar na de originele The Last Airbender-serie, en 225 jaar na het verhaal van Korra af. Na het overlijden van de laatstgenoemde Avatar, komt die rol te liggen bij de negenjarige Pavi, een earthbender die plotseling ook herenigd wordt met haar verloren tweelingzus Nisha.

De twee beginnen aan een queeste om de titulaire Seven Havens te beschermen, wat de zeven ‘pilaren’ van de samenleving vormen na een apocalyptische gebeurtenis, waar Korra bij betrokken was. Het gevolg daarvan is ook dat de bevolking geen vertrouwen meer heeft in de Avatar - juist de persoon die de wereld veilig moet houden - en deze zelfs actief opjaagt. Daar hebben Pavi en Nisha dus ook mee te kampen.

Het eerste seizoen van Avatar: Seven Havens bestaat uit dertien afleveringen. Een tweede seizoen, ook van dertien afleveringen, is al bevestigd. Een releasedatum daarvan is echter nog niet bekend.

Waarom komt de serie later naar Nederland?

Een officiële reden rondom de latere release van de serie in Nederland is er niet, al zijn er meerdere aanleidingen mogelijk. Zo kan de latere release te maken hebben met uitzendrechten, maar ook met de lokalisatie van de serie - dus het maken van ondertiteling en het inspreken met Nederlandse stemmen.

SkyShowtime is het Europese alternatief van het Amerikaanse Paramount+. Het aanbod van die filmstudio wordt gecombineerd met het aanbod van Comcast. Mogelijk is de iets andere opzet van SkyShowtime ten opzichte van Paramount+ een reden voor de latere releases op de dienst.