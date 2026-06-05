De Nintendo Switch 2 is vandaag alweer een jaar oud. De tendens rondom de eerste 365 dagen van Nintendo’s hybride console is nogal wisselend. Ook hier op ID.nl zijn bezoekers behoorlijk kritisch, voornamelijk op de line-up van exclusieve titels voor het apparaat. Die kritiek is niet helemaal terecht. We kunnen terugkijken op een bijzonder goed eerste jaar met de Nintendo Switch 2.

Mario Kart World, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, een paar opgepoetste Switch-games en een aantal third party-overzettingen, waaronder Cyberpunk 2077 en Hogwarts Legacy. Daar moeten we het mee doen op 5 juni vorig jaar. De Nintendo Switch 2 komt uit en vliegt direct als warme broodjes over de toonbank. Nintendo doet er alles aan om aan de enorme vraag te voldoen en slaagt daar met vlag en wimpel in.

In één klap wordt de nieuwe hybride console de meest succesvolle consolerelease aller tijden. Nintendo verkoopt in de eerste vier dagen ongeveer 3,5 miljoen exemplaren. Ter vergelijking: de PlayStation 5, toch ook een behoorlijk succesverhaal, verkocht 4,5 miljoen stuks in zeven weken. Na acht jaar met de eerste Nintendo Switch staan gamers klaarblijkelijk te popelen om eindelijk met nieuwe hardware aan de slag te gaan.

De perfecte launchgame

Toch is er al snel kritiek te horen. Het gameaanbod, vooral op first party-gebied, is nogal karig. Mario Kart World, de grootste launchtitel, krijgt bovendien een hoop kritiek te verduren. De openwereldstructuur komt volgens een hoop spelers niet helemaal uit de verf. Dat ze gedwongen worden om in online races ook door die wat saaiere tussengebieden te racen, is voor velen reden om de game al gauw links te laten liggen.

Ondergetekende kan zich zeker niet vinden in die kritiek. Ik moet toegeven, ik ben misschien wel de grootste Mario Kart-fanboy van Nederland, dus je moet mijn mening wellicht met een korreltje zout nemen, maar ik vind Mario Kart World de perfecte launchgame. De teller staat inmiddels op 155 uur of meer en daar gaat nog heel wat bij komen. De tweehonderd uur die ik de afgelopen acht jaar in Mario Kart 8 Deluxe vertoefde, komt al in beeld. Kun je nagaan.

Ik moet toegeven dat ik ook niet de grootste fan ben van de open spelwereld, maar het zorgt wel voor ongekend veel variatie. Alle routes vormen samen ontelbaar veel circuits en veel ervan kun je ook nog eens achterstevoren doorlopen, waardoor het aantal nóg hoger wordt. Bovendien is het racen dynamischer dan ooit, zijn de circuits weer ijzersterk en is de Knockout Tour-modus de beste toevoeging aan Mario Kart ooit. Recensenten zijn het daar ook mee eens, want met een 86 gemiddeld op Metacritic scoort de game uitstekend. De verkoopcijfers liegen er ook niet om: 19,86 miljoen verkochte exemplaren, al heeft dat deels vast met het feit dat er een bundel met de Switch 2 beschikbaar is te maken.

© Nintendo

Bizar hoge prijzen

De prijs om de game los te kopen is voor gamers behoorlijk schrikken. Vlak na de onthullingspresentatie komt naar buiten dat Nintendo verschillende nieuwe prijspunten gaat hanteren. De adviesprijs van de fysieke versie van Mario Kart World, en games van hetzelfde kaliber, is 90 euro. Een ongekend hoog bedrag. Tot nu toe is Mario Kart World gelukkig de enige Switch 2-game met deze adviesprijs. De meeste games kosten 70, 60 of zelfs 50 euro.

Sommige gamers hebben de hoop dat Nintendo zo is geschrokken van de kritiek dat het bedrijf het niet meer aandurft om deze prijs te hanteren. Dat lijkt me een behoorlijk onrealistisch scenario. Ik durf er een hoop geld (meer dan 90 euro) op in te zetten dat de volgende 3D-Mario of grote Zelda-game ook 90 euro gaat kosten. Nintendo houdt - net als alle bedrijven in deze kapitalistische wereld - van geld en mensen kopen de grootste titels toch wel. Daar koop je immers een Nintendo-console voor. Die reputatie heeft de consoleboer tientallen jaren lang zorgvuldig opgebouwd en daar kan men op blijven teren.

Voor gamers die graag zoveel mogelijk de hand op de knip houden, is er gelukkig de optie om de games digitaal te kopen. In de Nintendo eShop kosten ze standaard tien euro minder dan de fysieke versie. Ook dat is een nieuw beleid van Nintendo. In Europa en Japan is dat al zo sinds de Nintendo Switch 2 uit is en sinds kort is het beleid ook in de Verenigde Staten van kracht.

© Nintendo

Twee exclusieve topgames

Op 17 juli, ruim een maand na de release van de Switch 2, komt Donkey Kong Bananza uit, een driedimensionale Donkey Kong-game van het team achter Super Mario Odyssey: een gegarandeerd succes. Het is voor velen dé game waar ze naar uitkijken en misschien wel de game die er direct bij de launch al had moeten zijn. Onze favoriete aap met stropdas en een compleet nieuw design blijkt veel meer te kunnen dan domweg dingen kapotslaan.

Bananza is een energiek en verrassend avontuur, een platformer die niet alleen je reflexen test, maar ook je creativiteit prikkelt. Het spel doet waar Nintendo tijdens de Switch-jaren zo in uitblinkt: de gamereeks opnieuw uitvinden. Met Mario Kart World en Donkey Kong Bananza laat Nintendo haar spierballen zien. Twee exclusieve topgames voor een nieuwe console. Daar mogen we echt niet over klagen.

© Nintendo, The Pokémon Company, GAME FREAK inc. en KOEI TECMO GAMES

De lijst met exclusieve games wordt in de maanden daarna een stuk langer. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Pokémon Legends: Z-A, Kirby Air Riders, Metroid Prime 4: Beyond, Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book en Pokémon Pokopia vormen samen een indrukwekkend lijstje met Nintendo-titels voor het apparaat. Vooral laatstgenoemde is een groot succes. De game die Pokémon, Animal Crossing en Dragon Quest Builders met elkaar combineert kan zelfs een heuse system seller worden genoemd. Het internet raakt wekenlang niet uitgepraat over de game en hij trekt een hoop mensen over de streep om een Switch 2 te halen.

Een matig jaar? Absoluut niet

De Nintendo Switch 2 bewijst bovendien dat het stiekem een flinke krachtpatser is. Hoewel de hardware natuurlijk lang niet zo krachtig is als de Xbox Series X en PlayStation 5 (Pro), kan het apparaat toch een hoop moderne games aan, mede dankzij slim gebruik van opschalingstechniek DLSS. Vooral Capcom laat dat zien. Resident Evil Requiem en Pragmata verschijnen gelijktijdig met de versies op andere consoles en pc op de Switch 2 en draaien als een zonnetje. Ze tikken zelfs de zestig frames per seconde aan. Er is eigenlijk geen reden meer om Nintendo te negeren en dat hebben veel uitgevers door. Indiana Jones and the Great Circle, Final Fantasy 7 Remake en Final Fantasy 7 Rebirth zijn nog wat voorbeelden van games die verschijnen. Door het fiasco dat de Wii U heet, liepen veel ontwikkelaars niet direct warm voor de eerste Nintendo Switch, waardoor grote ondersteuning lang uitbleef. Dit keer is dat niet het geval.

© Capcom

Toch loopt niet alles helemaal op rolletjes. Sommige ontwikkelaars lijken nog wat moeite te hebben met de hardware. Dat kan er mee te maken hebben dat de development kits nogal laat zijn verstuurd door Nintendo, als we de geruchten mogen geloven. Borderlands 4 is bijvoorbeeld uitgesteld zonder een nieuwe releasedatum, 007 First Light komt later en Elden Ring draaide voor geen meter in de Gamescom-demo.

Niet alles is dus perfect, maar als we alle games op een rij zetten, kunnen we onmogelijk spreken over een matig jaar. Laten we eens terugkijken naar het eerste jaar van de Nintendo Switch. Dankzij The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Super Mario Odyssey is dat misschien wel het beste eerste jaar van een console ooit. Kanttekening daarbij is wel dat Zelda ook op de Wii U verscheen. Buiten die twee titels was de line-up echt niet veel beter - ik durf zelfs te zeggen een stukje minder. In het eerste jaar verschenen verder 1 2 Switch, Arms, Splatoon 2, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Fire Emblem Warriors en Xenoblade Chronicles 2.

© Nintendo

Kijken we terug naar het eerste jaar van de Wii U, dan springen de tranen helemaal in de ogen. New Super Mario Bros. U, Nintendo Land, Game and Wario, Pikmin 3, The Legend of Zelda: Wind Waker HD, en dat was het… Als je dit ziet, mogen we in onze handjes wrijven met de Switch 2-line-up, toch? Er is meer dan genoeg te spelen. Zoveel dat de Switch 2 inmiddels mijn meest gebruikte console is op dit moment.

De prijs gaat omhoog

Nintendo zal ook terugkijken op een succesvol jaar. Tot nu toe zijn er 19,86 miljoen exemplaren van de console verscheept, blijkt uit de meest recente verkoopcijfers die het Japanse bedrijf eind maart bekend heeft gemaakt. Het bedrijf heeft 48,71 miljoen Nintendo Switch 2-games verkocht. Of Nintendo dit tempo volhoudt, is maar de vraag, want de prijs van de console gaat binnenkort omhoog.

© Nintendo

Per 1 september kost de Nintendo Switch 2 niet meer 469,99 euro, maar 499,99 euro. Een relatief kleine verhoging, zeker als je naar de concurrerende consoleboeren kijkt, maar het kan toch net teveel zijn voor de casual doelgroep die Nintendo altijd wil blijven aanspreken. Nintendo pakt het wel netjes aan door de verhoging maanden van tevoren aan te kondigen. Daardoor gaan we misschien wel een enorme piek in de verkoopcijfers zien, omdat gamers nog willen toeslaan voordat de prijsverhoging van kracht is.