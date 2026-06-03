Volgens geruchten zal Nintendo op dinsdag 9 juni een nieuwe Direct-livestream uitzenden.

Dat claimt journalist Jeff Grubb te hebben vernomen, zo meldt hij in zijn Game Mess-podcast. "Ik heb dinsdag gehoord. Aankomende dinsdag. Waarschijnlijk dinsdagmorgen (voor Nederland valt dat in de middag, red.)."

Hij vervolgt: "Ik moet wel zeggen dat de dag en tijd niet zeker is vanwege verwarring over tijdzones. (...) Het is ook mogelijk dat het woensdag gebeurt, maar de datum die ik blijf horen is aankomende donderdag."

Inmiddels heeft de betrouwbare insider Nate the Hate ook van zich laten horen. In zijn podcast meldt hij dat hij ook heeft gehoord dat Nintendo ergens volgende week een Nintendo Direct uitzendt.

Nintendo zendt bijna elk jaar rond Summer Game Fest - dat aanstaande vrijdagavond wordt uitgezonden - ook een Direct uit. Vaak valt deze inderdaad op de dinsdag erna, dus een nieuwe Direct op 9 juni zou passen binnen het stramien van het bedrijf. Nintendo zelf heeft op moment van schrijven echter nog niets officieel aangekondigd.

Wat Nintendo tijdens een nieuwe Direct kan tonen, is niet bekend. Er gaan al geruime tijd geruchten over de mogelijkheid dat het bedrijf aan een remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time werkt. Ook moeten er nog releasedata volgen voor de Switch 2-versie van Elden Ring en het compleet nieuwe The Duskbloods, beide games van FromSoftware.