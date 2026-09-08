Nintendo heeft tijdens de speciale Nintendo Direct voor de veertigste verjaardag van The Legend of Zelda de eerste gameplaybeelden van de aankomende Ocarina of Time-remake uit de doeken gedaan. Ook is bevestigd dat de game op 5 november uitkomt, naast een aantal overige details rondom de franchise.

Eiji Aonuma, de producer van de gamereeks, begeleidde een demo die een aantal vroege momenten uit de remake toont. Zo is de nieuwe visuele stijl van deze remake te zien, en worden een aantal gameplaygerelateerde aanpassingen uitgelicht. Link kan tegenwoordig bijvoorbeeld springen met een toegewijde knop en sprinten nadat hij rolt. Ook is, net als in de eerder verschenen 3DS-remake, de camera te draaien met de rechterstick. Wanneer je een afstandswapen richt, zoals de katapult in de demo, kan dit ook met motion controls.

De menu’s lijken ook te zijn aangepast, met een ‘Threads of Time’-tabblad dat je verschillende quests laat zien en een wandtapijt dat gedurende je avontuur verder wordt ingevuld. Tijdens de gameplay zelf kun je nu net als in de moderne Breath of the Wild- en Tears of the Kingdom-titels direct schakelen tussen al je items, via een menu dat je te zien krijgt door de R-knop in te drukken.

Daarbij is de functionaliteit van de belangrijke Ocarina iets uitgebreid. Zo hoef je nu niet meer per se de juiste knoppen in te drukken om een van de liedjes te spelen, maar kun je die deuntjes neuriën - of zelfs met een eigen ocarina spelen - waarvan het geluid opgepikt wordt met de microfoon van de Switch 2. Op deze manier worden de liedjes dan ook ingezet in de game.

Over het algemeen lijkt deze remake vrij trouw te blijven aan de originele game, en deze voornamelijk beter speelbaar te maken voor het moderne publiek met bepaalde gameplayveranderingen. En uiteraard een flink ander uiterlijk, dat vele malen meer gedetailleerd is dan de N64-versie van het spel. Wanneer Link in een dorpje terechtkomt is te zien dat alle npc’s uitgesproken animaties uitvoeren, en zijn blokkerige tuniek bevat overduidelijk veel meer detail.

De volledige gameplaydemo van pakweg vijftien minuten aan beeldmateriaal is hieronder te bekijken, alsmede een algemene trailer van de game.

Ook werd er wat tijd gespendeerd aan smartphonefunctionaliteiten die relateren aan deze remake. In de Nintendo Switch App kun je de Zelda Notes-applicatie gebruiken om bijvoorbeeld statistieken van tijdens je playthrough bij te houden, en een soort logboek van je avontuur bijhouden. Met punten die je verzamelt door bepaalde taken in de game uit te voeren, kun je liedjes vrijspelen die vervolgens met de Ocarina binnen de app af te spelen zijn. Ook is het mogelijk zelf muziek te maken met het virtuele instrument.

Hieronder kun je een verzameling met screenshots en afbeeldingen van de remake bekijken.

Speciale console en concertreeks

Tijdens de Direct zijn ook speciale Nintendo-producten met een The Legend of Zelda-thema uit de doeken gedaan. Zo brengt het bedrijf een speciale editie van de Nintendo Switch 2 met Joy-Con uit, alsmede een bijpassende Pro-controller en carrying case. Deze producten zijn beschikbaar vanaf 29 oktober.

Vergelijkbaar met de vijfendertigste verjaardag organiseert Nintendo vanaf volgend jaar verschillende Zelda-concerten ter ere van de veertigste verjaardag. De tournee begint in Japan, en gaat vervolgens via de Verenigde Staten naar Europa. Op 3 april staat een concert gepland in Londen, andere data volgen nog. Ook prijzen van de tickets zijn nog niet onthuld. Bekijk hieronder een voorproefje van de concerten:

De in 1998 uitgekomen Nintendo 64-game The Legend of Zelda: Ocarina of Time werd lange tijd gezien als het beste spel ooit gemaakt, en kreeg in 2011 al een versie op de Nintendo 3DS. De game viel op release zo op omdat het de Zelda-reeks – die daarvoor in twee dimensies speelbaar was – naar drie dimensies vertaalde. Daarbij bood de game voor die tijd een grote, levendig aanvoelende spelwereld met diverse regio’s en tijdloze puzzels.

Er werd nog even gepraat over de aankomende live-action The Legend of Zelda-film tijdens de Direct, maar de verwachte trailer bleef helaas uit. Shigeru Miyamoto herbevestigde echter de releasedatum van 30 april, en ‘onthulde’ daarbij dat de film The Legend of Zelda gaat heten. Blijkbaar was dat een onthulling.

Volgens Miyamoto is er een reden dat de film geen subtitel draagt, zoals vrijwel iedere game in de reeks. De voormalige ontwikkelaar stelde tijdens de Direct dat de reden achter deze beslissing duidelijk gaat worden wanneer we de film zelf zien, en dat de volledige Zelda-franchise naar dit verhaal opbouwt. De film volgt niet het verhaal van een van de spellen.

Al bekend over de Legend of Zelda-film is dat Benjamin Evan Ainsworth - die eerder dit jaar te zien was in het derde seizoen van House of the Dragon - de held en protagonist van de reeks, Link, gaat spelen. De titulaire prinses Zelda wordt vertolkt door Bo Bragason - bekend van Renegade Nell en Three Girls. Eerder dit jaar werd ook bekendgemaakt dat wijlen acteur Sam Neill - Alan Grant in Jurassic Park - ook een rol speelt .

De film wordt geregisseerd door Wes Ball, die tot nu toe voornamelijk post-apocalyptische projecten achter de rug heeft. Hij regisseerde de drie Maze Runner-films, en zijn laatste project was Kingdom of the Planet of the Apes - waarmee hij in ieder geval heeft aangetoond goed om te kunnen gaan met CGI-wezens. Sony Pictures produceert de film in samenwerking met Nintendo.