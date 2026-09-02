Versie 4.0.0 van Mario Kart 8 Deluxe verbetert de megapopulaire racegame op Nintendo’s nieuwe hardware, onder meer door ondersteuning voor hogere resolutie op televisies en het scherm van de Switch 2 zelf te ondersteunen. Het beeld moet dus duidelijker en scherper zijn dankzij de update, en de laadtijden voordat je aan een race of battle begint zijn ook korter.

Daarbij is er ondersteuning toegevoegd voor acht gelijktijdige spelers in split screen. Hiervoor moet minimaal één Nintendo Switch 2 Joy-Con, of Switch 2 Pro Controller aangesloten zijn. Verder kunnen reguliere Nintendo Switch-controllers gewoon gebruikt worden. Voor het online spelen is ondersteuning voor USB Camera’s toegevoegd, waarmee je mensen met een camera kunt zien tijdens multiplayer races. Op deze pagina lees je de patch notes van update 4.0.0 nog eens door.

Mario Kart 8 Deluxe versus Mario Kart World

Het is enigszins opmerkelijk dat Nintendo een Mario Kart-game uit 2017 - die eigenlijk ook vooral content toevoegt aan een spel uit 2014 - zodanig blijft ondersteunen, en beter speelbaar maakt op Nintendo Switch 2. De nieuwere console heeft immers al sinds de launch een ‘eigen’ Mario Kart-game in World, waarin spelers naast Grand Prix’s en Knockout Tour vrij rond kunnen rijden in één grote wereld.

Anderzijds is het ook enigszins begrijpelijk. Mario Kart 8 Deluxe is immers de best-verkopende Nintendo Switch-game, en op één na best verkopende Nintendo-game in de geschiedenis van het bedrijf - alleen Wii Sports weet dit te overstijgen. Heel veel mensen hebben toegang tot Mario Kart 8 Deluxe, dus verbeterde ondersteuning daarvoor op de nieuwe hardware is geen gek idee.

Daarbij is dit niet de enige titel die Nintendo van een update voorziet: eerder werd Pikmin 3 Deluxe ook bijgewerkt om beter te draaien op de Switch 2, alsmede titels als Splatoon 3, Pokémon Champions en Donkey Kong Country Returns HD.

Hoe zit het dan met Mario Kart World?

Desalniettemin blijft het opvallend dat Mario Kart World nog altijd geen substantiële contentupdates heeft ontvangen. De opzet van het spel voelt daar immers uitermate geschikt voor, met uitbreidingen aan de wereld waar je vrij op rond scheurt met bijpassende Grand Prix-koersen. Maar goed, de plannen van Nintendo rondom het spel zijn niet bekend. Mario Kart 8 Deluxe kreeg vijf jaar na de lancering nieuwe tracks en personages die periodiek toe werden gevoegd, dus wellicht houd Nintendo een vergelijkbare strategie aan.

Mario Kart World krijgt daarbij wel degelijk nieuwe content. Eerder dit jaar zijn immers de Bob-omb Blast-modus en twee nieuwe races voor de Battle Royale-achtige Knockout Tour toegevoegd.

Veelgestelde vragen

Wat kost online spelen in Mario Kart op Nintendo Switch?

Online multiplayer in Mario Kart vereist meestal Nintendo Switch Online. In Nederland kost een individueel jaarlidmaatschap 19,99 euro en een familielidmaatschap 34,99 euro per jaar. Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket kost 39,99 euro per jaar voor één account of 69,99 euro per jaar voor een familiegroep. Lokale multiplayer op één console of via lokaal draadloos spelen valt daar niet onder.

Welke Mario Kart moet je kiezen op Nintendo Switch 2?

Mario Kart World is de logischere keuze als je vooral nieuwe content, vrije verkenning en grotere races zoekt. De game is gemaakt voor Nintendo Switch 2 en ondersteunt onder meer Grand Prix, VS Races en Knockout Tour met maximaal 24 coureurs. Mario Kart 8 Deluxe blijft aantrekkelijk als je de bestaande banen, DLC en lokale multiplayer belangrijker vindt, zeker wanneer je de game al bezit.

Wat is de Booster Course Pass van Mario Kart 8 Deluxe?

De Booster Course Pass is betaalde DLC voor Mario Kart 8 Deluxe met 48 extra circuits, verdeeld over 12 bekers, plus extra terugkerende personages uit de Mario Kart-serie. Je kunt de uitbreiding los kopen in de Nintendo eShop. Leden van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket krijgen toegang zolang hun lidmaatschap actief is, maar je hebt wel de volledige game nodig.

Hoe werkt GameChat met een camera op Nintendo Switch 2?

GameChat is de chatfunctie van Nintendo Switch 2 en zit bij een betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap. Voor videochat sluit je een compatibele USB-C-camera aan, zoals de Nintendo Switch 2-camera of een ondersteunde andere camera. In games met camerafuncties kan je beeld vervolgens zichtbaar zijn voor vrienden. Zonder camera kun je GameChat nog steeds gebruiken voor voicechat via de ingebouwde microfoon.

Waarom krijgen oudere Switch-games nog updates voor Nintendo Switch 2?

Oudere Switch-games krijgen soms updates omdat ze nog veel gespeeld worden en technisch kunnen profiteren van nieuwere hardware. Een update kan bijvoorbeeld kortere laadtijden, scherpere beelden of extra controllerfuncties toevoegen zonder dat Nintendo een nieuwe versie hoeft te verkopen. Voor spelers maakt dat de overstap naar Nintendo Switch 2 aantrekkelijker, zeker als hun bestaande gamebibliotheek beter blijft werken.