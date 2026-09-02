Nintendo heeft de 4.0.0-update voor Mario Kart 8 Deluxe uitgebracht, die de game naar een hoger niveau tilt op de Nintendo Switch 2. Maar dan vragen we ons uiteraard ook af wanneer het bedrijf meer content uitbrengt voor Mario Kart World - de exclusieve Mario Kart-game van de console.

Versie 4.0.0 van Mario Kart 8 Deluxe verbetert de megapopulaire racegame op Nintendo’s nieuwe hardware, onder meer door ondersteuning voor hogere resolutie op televisies en het scherm van de Switch 2 zelf te ondersteunen. Het beeld moet dus duidelijker en scherper zijn dankzij de update, en de laadtijden voordat je aan een race of battle begint zijn ook korter.

Daarbij is er ondersteuning toegevoegd voor acht gelijktijdige spelers in split screen. Hiervoor moet minimaal één Nintendo Switch 2 Joy-Con, of Switch 2 Pro Controller aangesloten zijn. Verder kunnen reguliere Nintendo Switch-controllers gewoon gebruikt worden. Voor het online spelen is ondersteuning voor USB Camera’s toegevoegd, waarmee je mensen met een camera kunt zien tijdens multiplayer races. Op deze pagina lees je de patch notes van update 4.0.0 nog eens door.

Mario Kart 8 Deluxe versus Mario Kart World

Het is enigszins opmerkelijk dat Nintendo een Mario Kart-game uit 2017 - die eigenlijk ook vooral content toevoegt aan een spel uit 2014 - zodanig blijft ondersteunen, en beter speelbaar maakt op Nintendo Switch 2. De nieuwere console heeft immers al sinds de launch een ‘eigen’ Mario Kart-game in World, waarin spelers naast Grand Prix’s en Knockout Tour vrij rond kunnen rijden in één grote wereld.

Anderzijds is het ook enigszins begrijpelijk. Mario Kart 8 Deluxe is immers de best-verkopende Nintendo Switch-game, en op één na best verkopende Nintendo-game in de geschiedenis van het bedrijf - alleen Wii Sports weet dit te overstijgen. Heel veel mensen hebben toegang tot Mario Kart 8 Deluxe, dus verbeterde ondersteuning daarvoor op de nieuwe hardware is geen gek idee.

Daarbij is dit niet de enige titel die Nintendo van een update voorziet: eerder werd Pikmin 3 Deluxe ook bijgewerkt om beter te draaien op de Switch 2, alsmede titels als Splatoon 3, Pokémon Champions en Donkey Kong Country Returns HD.

© Nintendo

Hoe zit het dan met Mario Kart World?

Desalniettemin blijft het opvallend dat Mario Kart World nog altijd geen substantiële contentupdates heeft ontvangen. De opzet van het spel voelt daar immers uitermate geschikt voor, met uitbreidingen aan de wereld waar je vrij op rond scheurt met bijpassende Grand Prix-koersen. Maar goed, de plannen van Nintendo rondom het spel zijn niet bekend. Mario Kart 8 Deluxe kreeg vijf jaar na de lancering nieuwe tracks en personages die periodiek toe werden gevoegd, dus wellicht houd Nintendo een vergelijkbare strategie aan.

Mario Kart World krijgt daarbij wel degelijk nieuwe content. Eerder dit jaar zijn immers de Bob-omb Blast-modus en twee nieuwe races voor de Battle Royale-achtige Knockout Tour toegevoegd.