Versiegeschiedenis is zo’n functie waar je meestal pas aan denkt wanneer het fout loopt. Heb je per ongeluk een bestand overschreven, belangrijke informatie verwijderd of besef je pas uren later dat een eerdere versie eigenlijk beter was? Dan kun je via OneDrive eenvoudig terugkeren naar oudere versies van je bestanden. Alles zit ingebouwd in OneDrive, zodat je er niets extra voor hoeft te installeren of in te schakelen.

Versiegeschiedenis openen

Handig is dat je niets hoeft in te schakelen. Zodra bestanden in OneDrive staan, wordt versiegeschiedenis automatisch actief. Elke keer dat je een document opslaat, bewaart Microsoft op de achtergrond een nieuwe versie. Dat gebeurt vooral bij Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, maar ook andere bestandstypen worden ondersteund.

De functie is bijzonder handig wanneer je samenwerkt met anderen. Heeft iemand per ongeluk belangrijke informatie verwijderd? Dan kun je eenvoudig terugkeren naar een eerdere versie van het document.

Je kunt deze functie ook online gebruiken. Ga naar OneDrive en meld je aan. Op de startpagina krijg je een overzicht van recente bestanden, eventueel verdeeld over mappen die je in OneDrive bewaart. Klik links onder je naam op Mijn bestanden. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op een document en kies Versiegeschiedenis.

OneDrive bewaart oude versies van je bestanden online.

Lokaal gebruiken

Om de functie lokaal te gebruiken, open je Verkenner en ga je naar je OneDrive-map. Klik met de rechtermuisknop op het bestand waarvan je oudere versies wilt bekijken. Kies OneDrive / Versiegeschiedenis.

Er verschijnt een overzicht met eerdere versies van het document, inclusief datum en tijdstip. Bij Microsoft 365-documenten zie je meestal ook wie de wijzigingen heeft uitgevoerd. Via de drie puntjes achter een versie kun je met de optie Online weergeven eerst controleren of het om de juiste versie gaat voordat je die herstelt.

Met de rechtermuisknop kun je in de map OneDrive ook de versiegeschiedenis opvragen.

Herstellen of downloaden

Heb je de juiste versie gevonden, dan kun je die terugzetten via de knop Herstellen. De gekozen versie wordt dan opnieuw de actuele versie van het bestand. Wil je liever geen huidige wijzigingen overschrijven, dan kun je oudere versies ook downloaden en apart bewaren.

Persoonlijke accounts bewaren tot 25 versies aan geschiedenis. Voor zakelijke accounts kunnen beheerders andere limieten instellen. Houd er wel rekening mee dat versiegeschiedenis geen vervanging is voor een echte back-up. Belangrijke bestanden bewaar je dus bij voorkeur ook nog op een externe schijf of andere veilige locatie.

Via de functie Herstellen wordt de oude versie teruggezet.

In het kort OneDrive-versiegeschiedenis staat automatisch aan zodra je bestanden in de OneDrive-map bewaart. Je kunt oudere versies zowel via de webomgeving als via Verkenner openen. Met Herstellen maak je de gekozen versie weer actueel, terwijl downloaden geschikt is als je de huidige versie wilt behouden. Persoonlijke accounts bewaren tot 25 versies, maar versiegeschiedenis vervangt geen echte back-up.