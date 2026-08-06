Versiegeschiedenis is zo’n functie waar je meestal pas aan denkt wanneer het fout loopt. Heb je per ongeluk een bestand overschreven, belangrijke informatie verwijderd of besef je pas uren later dat een eerdere versie eigenlijk beter was? Dan kun je via OneDrive eenvoudig terugkeren naar oudere versies van je bestanden. Alles zit ingebouwd in OneDrive, zodat je er niets extra voor hoeft te installeren of in te schakelen.
Handig is dat je niets hoeft in te schakelen. Zodra bestanden in OneDrive staan, wordt versiegeschiedenis automatisch actief. Elke keer dat je een document opslaat, bewaart Microsoft op de achtergrond een nieuwe versie. Dat gebeurt vooral bij Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, maar ook andere bestandstypen worden ondersteund.
De functie is bijzonder handig wanneer je samenwerkt met anderen. Heeft iemand per ongeluk belangrijke informatie verwijderd? Dan kun je eenvoudig terugkeren naar een eerdere versie van het document.
Je kunt deze functie ook online gebruiken. Ga naar OneDrive en meld je aan. Op de startpagina krijg je een overzicht van recente bestanden, eventueel verdeeld over mappen die je in OneDrive bewaart. Klik links onder je naam op Mijn bestanden. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op een document en kies Versiegeschiedenis.
Lokaal gebruiken
Om de functie lokaal te gebruiken, open je Verkenner en ga je naar je OneDrive-map. Klik met de rechtermuisknop op het bestand waarvan je oudere versies wilt bekijken. Kies OneDrive / Versiegeschiedenis.
Er verschijnt een overzicht met eerdere versies van het document, inclusief datum en tijdstip. Bij Microsoft 365-documenten zie je meestal ook wie de wijzigingen heeft uitgevoerd. Via de drie puntjes achter een versie kun je met de optie Online weergeven eerst controleren of het om de juiste versie gaat voordat je die herstelt.
Herstellen of downloaden
Heb je de juiste versie gevonden, dan kun je die terugzetten via de knop Herstellen. De gekozen versie wordt dan opnieuw de actuele versie van het bestand. Wil je liever geen huidige wijzigingen overschrijven, dan kun je oudere versies ook downloaden en apart bewaren.
Persoonlijke accounts bewaren tot 25 versies aan geschiedenis. Voor zakelijke accounts kunnen beheerders andere limieten instellen. Houd er wel rekening mee dat versiegeschiedenis geen vervanging is voor een echte back-up. Belangrijke bestanden bewaar je dus bij voorkeur ook nog op een externe schijf of andere veilige locatie.
OneDrive-versiegeschiedenis staat automatisch aan zodra je bestanden in de OneDrive-map bewaart. Je kunt oudere versies zowel via de webomgeving als via Verkenner openen. Met Herstellen maak je de gekozen versie weer actueel, terwijl downloaden geschikt is als je de huidige versie wilt behouden. Persoonlijke accounts bewaren tot 25 versies, maar versiegeschiedenis vervangt geen echte back-up.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen OneDrive-versiegeschiedenis en een back-up?
OneDrive-versiegeschiedenis bewaart oudere staten van bestanden die in OneDrive staan, terwijl een back-up meestal een aparte kopie op een andere locatie is. Dat verschil telt vooral bij fouten: synchronisatie kan een verwijdering of wijziging ook op andere apparaten doorvoeren. Versiegeschiedenis helpt dan vaak, maar een externe schijf, NAS of tweede clouddienst blijft verstandig voor bestanden die je echt niet kwijt wilt.
Hoe lang blijven verwijderde bestanden in OneDrive bewaard?
Bij een persoonlijk Microsoft-account blijven verwijderde OneDrive-bestanden standaard 30 dagen in de OneDrive-prullenbak staan. Bij werk- of schoolaccounts is dat standaard 93 dagen, tenzij een beheerder de instelling heeft aangepast. Is een bestand definitief uit de prullenbak verwijderd, dan kun je het via OneDrive zelf meestal niet meer terughalen.
Wat kost extra OneDrive-opslag in Nederland?
Een gratis Microsoft-account geeft 5 GB cloudopslag voor OneDrive-bestanden, foto's en bijlagen. In Nederland biedt Microsoft daarnaast betaalde Microsoft 365-abonnementen aan. Microsoft 365 Basic kost 20 euro per jaar met 100 GB opslag. Microsoft 365 Personal biedt 1 TB opslag en kost 10 euro per maand of 99 euro per jaar, volgens de Nederlandse Microsoft-prijspagina.
Welke bestanden kun je met OneDrive-versiegeschiedenis herstellen?
OneDrive-versiegeschiedenis werkt niet alleen met Word-, Excel- en PowerPoint-documenten. Microsoft noemt ook pdf-bestanden, CAD-bestanden, foto's, video's en andere bestandstypen als ondersteund. In de praktijk hangt het nut wel af van hoe vaak het bestand is aangepast en opgeslagen. Bij documenten zie je vaak meer bruikbare tussenversies dan bij een foto die één keer is geüpload.
Waarom synchroniseert OneDrive soms niet goed?
OneDrive kan vastlopen door volle opslag, een verbroken verbinding, een bestand dat nog openstaat, te lange paden of bestandsnamen met ongeldige tekens. Ook tijdelijke bestanden en sommige Outlook-gegevensbestanden kunnen problemen veroorzaken. Controleer eerst of je bent aangemeld, genoeg opslagruimte hebt en of het OneDrive-pictogram een foutmelding toont. Daarna kun je gerichter resetten of opnieuw koppelen.