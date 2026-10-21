Wil je afscheid nemen van OneDrive, Google Drive of iCloud en je bestanden weer lokaal opslaan? Met een paar eenvoudige stappen zet je je bestanden van de cloud over naar je eigen computer en verwijder je ze uit de online opslag.

We laten zien hoe je minder afhankelijk wordt van de clouddiensten van Microsoft, Google en Apple. Waarschijnlijk heb je in de loop der jaren heel wat bestanden en foto's online opgeslagen. Sommige daarvan staan mogelijk uitsluitend in de cloud, bijvoorbeeld doordat je Googles functie 'bestanden streamen' of Microsofts 'bestanden op aanvraag' gebruikt. Voordat je de cloud vaarwel zegt, moet je er dus voor zorgen dat ook die bestanden weer lokaal beschikbaar zijn.

Bestanden van de cloud naar je computer verhuizen: de voorbereiding Voordat je je bestanden van de cloud naar je computer verhuist, is het belangrijk om te controleren of je voldoende opslagruimte hebt. In de loop der jaren heb je waarschijnlijk behoorlijk wat bestanden online verzameld. Sommige daarvan staan alleen in de cloud en namen tot nu toe dus geen ruimte in op je computer. Zorg daarom dat je lokale schijf voldoende capaciteit heeft om alles op te slaan. Bewaar de bestanden op een veilige locatie en maak ook een volledige back-up, bij voorkeur op een extern medium zoals een externe schijf. Controleer tot slot of alle bestanden toegankelijk zijn en je ze zonder problemen kunt openen.

OneDrive-bestanden downloaden naar je computer

Wil je stoppen met OneDrive, dan moet je eerst zorgen dat al je bestanden lokaal beschikbaar zijn. Veel OneDrive-gebruikers hebben namelijk de optie voor 'alleen-online' bestanden ingeschakeld. Die bestanden staan niet op je computer, maar worden pas gedownload zodra je ze opent.



Open de OneDrive-mappen in de Verkenner en controleer bij elke map de kolom Status. Zie je een wolkje, dan heeft de map de status Beschikbaar indien online en staan de bestanden dus niet lokaal. Klik met de rechtermuisknop op de map en kies Altijd bewaren op dit apparaat. Herhaal dit voor alle OneDrive-items die je wilt behouden en wacht tot de bestanden zijn gedownload.



Wil je alle bestanden in één keer lokaal beschikbaar maken? Klik dan op het OneDrive-pictogram in de taakbalk en ga naar Instellingen / Synchroniseren en back-up maken / Geavanceerde instellingen. Klik vervolgens bij Bestanden op aanvraag op Alle bestanden downloaden.

Aan het wolkje zie je welke OneDrive-bestanden alleen online beschikbaar zijn.

OneDrive ontkoppelen en bestanden uit de cloud verwijderen

Nu al je bestanden lokaal staan, kun je OneDrive afsluiten. Helemaal verdwijnen doet de dienst niet: OneDrive is gekoppeld aan je Microsoft-account en blijft aanwezig zolang dat account actief is. Je kunt OneDrive wel zoveel mogelijk uitschakelen en je bestanden van de servers verwijderen.



Open hiervoor de instellingen van OneDrive en ga naar het tabblad Account. Klik op Deze pc ontkoppelen en herhaal dit op alle apparaten waarop OneDrive nog actief is. Open vervolgens je browser en ga naar www.onedrive.com. Meld je zo nodig aan met het Microsoft-account dat je voor OneDrive gebruikt. Wil je je cloudopslag leegmaken, klik dan op Mijn bestanden en verwijder alle bestanden uit de OneDrive-opslag.

OneDrive-prullenbak legen en bestanden definitief verwijderen

Als je bestanden uit OneDrive verwijdert, verdwijnen ze niet meteen van de servers van Microsoft. Ze blijven eerst 30 dagen in de Prullenbak staan, voordat ze definitief worden gewist. Wil je daar niet op wachten, dan kun je de Prullenbak zelf legen. Ga hiervoor op de website van OneDrive naar Prullenbak / Prullenbak leegmaken.



Bij het opheffen van je OneDrive-account worden je bestanden na 30 of 60 dagen definitief van de Microsoft-servers verwijderd. Je kunt zelf bepalen welke termijn geldt; meer informatie vind je hier. Je OneDrive-account volledig opheffen is alleen niet zo eenvoudig: daarvoor moet je ook je Microsoft-account verwijderen. Windows gebruikt dit account standaard om je aan te melden, tenzij je een lokaal gebruikersaccount hebt ingesteld. Zolang je Microsoft-account bestaat, blijft OneDrive dus aanwezig, ook als je de dienst niet meer gebruikt.

Bestanden blijven standaard 30 dagen in de Prullenbak van OneDrive staan, maar je kunt deze ook eerder legen.

Gegevens uit je Microsoft-account downloaden

Je kunt ook de gegevens uit je Microsoft-account downloaden en op je computer bewaren. Microsoft heeft deze mogelijkheid alleen niet erg zichtbaar gemaakt. Ga naar https://login.microsoftonline.com/ en meld je aan met je Microsoft-account. Kies bij Uw aanvraag selecteren de optie Mijn gegevens exporteren. Ga vervolgens akkoord met de voorwaarden en klik op Verzenden.

Via je Microsoft-account kun je een kopie van je gegevens downloaden.

Google Drive-bestanden lokaal opslaan

Net als OneDrive kan Google Drive je bestanden uitsluitend online bewaren, zodat ze geen ruimte innemen op je computer. Google noemt dit 'bestanden streamen'. Wil je je Google Drive-bestanden downloaden en voortaan lokaal opslaan, dan moet je overschakelen naar 'bestanden spiegelen'. Dat regel je in de app Drive voor desktop.



Ga naar Instellingen / Voorkeuren en kies Mappen van Drive. Selecteer vervolgens bij Synchronisatieopties voor Mijn Drive de optie Bestanden spiegelen.

Gegevens uit je Google-account downloaden

Je kunt ook de gegevens uit je Google-account downloaden en lokaal bewaren. Ga naar https://takeout.google.com/ en meld je aan. Je krijgt een overzicht van alle gegevens die je kunt downloaden. Op het moment van schrijven zijn dat 62 onderdelen, al zijn die waarschijnlijk niet allemaal even relevant. Sommige horen bijvoorbeeld bij oude Google-diensten die al lang niet meer worden gebruikt.



Selecteer de gegevens die je wilt downloaden, zoals Google Foto's en E-mail. Bij sommige diensten kun je nog specifieker aangeven wat je wilt bewaren. Klik bij Google Foto's bijvoorbeeld op Alle inbegrepen fotoalbums om je eigen en gedeelde fotomappen te bekijken en aan te geven welke je wel of niet wilt downloaden. Bij E-mail kun je de gewenste mappen aanvinken of sorteren op labels.

Bepaal welke fotoalbums je uit Google Foto's wilt downloaden.

Google Drive-prullenbak legen en bestanden definitief verwijderen

Net als OneDrive is Google Drive nauw verbonden met de andere diensten van de aanbieder. Bestanden die je uit Google Drive verwijdert, blijven nog 30 dagen in de Prullenbak staan voordat ze definitief worden gewist. Wil je ze eerder verwijderen, ga dan naar https://drive.google.com/drive/my-drive en kies Prullenbak / Prullenbak leegmaken.

Leeg de Prullenbak om verwijderde Google Drive-bestanden eerder definitief te wissen.

Google-account verwijderen of afzonderlijke diensten opheffen

Wil je helemaal afscheid nemen van Google, dan kun je je Google-account permanent verwijderen, inclusief Google Drive. Ga hiervoor naar https://www.google.com/account/about/ en klik op Naar Google-account. Kies vervolgens Gegevens en privacy / Je Google-account verwijderen.



Anders dan bij Microsoft en Apple kun je bij Google ook afzonderlijke diensten verwijderen, zonder je volledige account op te heffen. Ga hiervoor naar https://accounts.google.com/ en meld je aan. Je krijgt een overzicht van de ondersteunde diensten, waaronder YouTube en Gmail. Klik op de prullenbak naast de dienst waarvan je de gegevens geheel of gedeeltelijk wilt verwijderen.

Bij Google kun je afzonderlijke diensten verwijderen zonder je hele account op te heffen.

Bestanden opruimen voordat je de cloud verlaat Voordat je je bestanden van de cloud naar je computer verhuist, is het slim om je online opslag op te ruimen. Controleer of je bestanden overzichtelijk zijn ingedeeld en of je alles nog nodig hebt. Verwijder wat je niet meer wilt bewaren en begin pas daarna met de verhuizing.

iCloud-bestanden downloaden naar je computer

Wil je stoppen met iCloud, dan kun je je bestanden het eenvoudigst via de browser naar je computer downloaden. Ga naar www.icloud.com en open je persoonlijke dashboard. Klik op Drive om je bestanden te bekijken. Heb je meerdere mappen aangemaakt, dan zie je die links in het venster. Open de gewenste map, selecteer de bestanden die je lokaal wilt bewaren en klik bovenaan op Download.

iCloud-foto's in originele resolutie downloaden

Gebruik je iCloud om je foto's en video's te bewaren, bijvoorbeeld vanaf je iPhone of iPad? Als je je foto's lokaal wilt opslaan, zorg dan dat je het materiaal in de hoogste resolutie naar je computer kopieert. Verbind je iPhone of iPad eerst met wifi, dus niet met een mobiele dataverbinding. Open de app Foto's en tik op Bibliotheek / Selecteren. Selecteer al het materiaal en tik op Delen. Kies onderaan in de rij met opties Exporteer ongewijzigde originelen. Selecteer vervolgens de locatie waar je de bestanden wilt bewaren, bijvoorbeeld een gedeelde netwerklocatie, en tik op Bewaar.



Je kunt je foto's en video's ook via de browser in de hoogste resolutie downloaden. Ga hiervoor naar www.icloud.com/photos en klik op Bibliotheek. Selecteer het gewenste materiaal, klik op de drie puntjes en kies Meer downloadopties. Selecteer vervolgens Ongewijzigde originelen.

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Exporteer je iCloud-foto's als ongewijzigde originelen om de oorspronkelijke resolutie te behouden.

Gedeelde iCloud-foto's downloaden

Vergeet bij de verhuizing ook de foto's uit gedeelde albums niet. Houd er wel rekening mee dat opmerkingen en 'likes' niet worden meegenomen. Bovendien kun je foto's uit gedeelde albums niet in de volledige resolutie bewaren.



Open in de app Foto's of via de browser de map Gedeeld en selecteer de bestanden die je wilt downloaden. Klik op de knop met de drie puntjes en kies Download een kopie. Je kunt ook bovenaan op Download klikken.

Meer iCloud-gegevens lokaal opslaan In iCloud kun je naast gewone bestanden en foto's ook andere gegevens bewaren, zoals gedeelde fotoalbums, e-mail, internetfavorieten en contactpersonen. Wil je die eveneens lokaal opslaan, dan vind je op https://support.apple.com/nl-nl/108306 een stappenplan om de gegevens van elk van deze onderdelen naar je computer te kopiëren.

Gegevens uit je Apple-account downloaden

Ook bij Apple kun je een kopie van je gegevens downloaden en lokaal bewaren. Je bepaalt zelf van welke diensten je de gegevens wilt hebben. Ga naar https://privacy.apple.com/, meld je aan en klik op Verzoek om een kopie van je gegevens.



In het volgende scherm kies je welke gegevens je wilt downloaden, zoals iCloud Contacten, iCloud Notities, iCloud Drive-bestanden en -foto's. Bij sommige diensten kun je op Toon meer klikken om subcategorieën zichtbaar te maken. Die kun je vervolgens afzonderlijk in- of uitschakelen.

Apple-account tijdelijk deactiveren of definitief verwijderen

Wil je niet alleen je gegevens lokaal bewaren, maar ook afscheid nemen van je Apple-account? Dan kun je het account tijdelijk deactiveren of definitief verwijderen. Bij een tijdelijke deactivering heb je geen toegang meer tot de apps en diensten van Apple, maar kun je deze op elk moment weer inschakelen.



Ga naar https://privacy.apple.com/ en klik op Verzoek om deactivering van je account als je je account tijdelijk wilt uitschakelen. Wil je je Apple-account definitief verwijderen, kies dan Verzoek om verwijdering van je account.

Bij Apple kun je kiezen tussen het tijdelijk deactiveren en definitief verwijderen van je account.

Bestanden lokaal kopiëren met TeraCopy

Nu je bestanden lokaal staan, kun je ze ordenen en op de juiste plek zetten. Vooral bij grote hoeveelheden bestanden is het handig om daarvoor een apart programma te gebruiken. De ingebouwde kopieerfunctie van de Windows Verkenner biedt namelijk maar beperkte controle tijdens het kopiëren. Ook bij bestanden die nog vergrendeld zijn, schiet de Verkenner tekort.



Een alternatief is TeraCopy. Dit programma werkt sneller dan de Verkenner en biedt uitgebreidere mogelijkheden voor het kopiëren van bestanden. De normale versie mag je gratis gebruiken. TeraCopy vervangt de standaardkopieerfunctie en integreert in de gebruikersomgeving van Windows.

TeraCopy biedt een uitgebreider alternatief voor de kopieerfunctie van Windows Verkenner.

Zelf foto's hosten met Immich

Wil je je foto's voortaan zelf hosten, zodat je niet meer afhankelijk bent van cloudaanbieders? Daarvoor zijn verschillende diensten beschikbaar. Een voorbeeld is Immich (https://immich.app), een alternatief voor iCloud-foto's, Google Foto's en OneDrive-foto's. Je kunt Immich gratis gebruiken en de mogelijkheden zijn grotendeels vergelijkbaar met die van de bekende clouddiensten.



Je installeert Immich op een NAS of een andere computer die je daarvoor inricht. Dat vraagt wel wat technische kennis en is minder geschikt voor beginners. De makers hebben op https://docs.immich.app/overview/quick-start/ een uitgebreid stappenplan gepubliceerd dat je daarbij kunt volgen.

Zelf bestanden hosten met Seafile

Naast foto's kun je ook je bestanden zelf hosten. Daarvoor zijn verschillende oplossingen beschikbaar, waaronder Seafile (www.seafile.com/en/home). De 'Community Edition' is opensource en kun je gratis gebruiken.



Net als bij Immich heb je wel technische kennis nodig om Seafile in te richten. De makers hebben op https://manual.seafile.com/latest/setup/setup_ce_by_docker/ een uitgebreide handleiding gepubliceerd die je stap voor stap door de installatie leidt.

In het kort Bij OneDrive en Google Drive moeten bestanden die alleen online beschikbaar zijn eerst lokaal worden gedownload. Verwijderde bestanden blijven bij beide diensten eerst 30 dagen in de prullenbak staan, tenzij je die handmatig leegt. Via Google kun je op het moment van schrijven gegevens uit 62 onderdelen exporteren. Voor lokaal beheer noemt de tekst TeraCopy voor kopiëren en Immich en Seafile als zelfgehoste alternatieven.