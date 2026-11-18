Een gestolen smartphone, een vergeten wachtwoord of een niet-startende pc komt altijd ongelegen. Op dat moment is het te laat om herstelcodes te zoeken of nog snel een reddingsstick samen te stellen. Met onze 15 tips en gratis tools bereid je je voor op wat (hopelijk nooit) komen gaat.

In het kort Digitale noodvoorbereiding voorkomt dat een gestolen smartphone, vergeten wachtwoord of niet-startende pc direct tot dataverlies leidt. De 15 tips richten zich op accountinventarisatie, herstelcodes, noodtoegang, BitLocker-sleutels, systeemherstel en back-ups. Gratis tools zoals CrystalDiskInfo, Ventoy, Hiren’s BootCD PE en Duplicati helpen bij schijfcontrole, herstelmedia en gegevensback-ups. Een noodplan werkt alleen als herstelcodes, back-ups en reddingsmedia vooraf zijn aangemaakt en regelmatig worden gecontroleerd.

Inventaris

Begin met uit te zoeken wat je allemaal hebt. Maak een spreadsheet of tekstdocument met een overzicht van alle belangrijke accounts. Je vindt ze terug via inschrijvings- of bevestigingsmails in je e-mailclient, in de wachtwoordbeheerder van je browser, bijvoorbeeld via chrome://password-manager/passwords, of bij sociale aanmeldingen, zoals die van Google (https://myaccount.google.com/connections).

Noteer per account de naam van de dienst, het e-mailadres, het gekoppelde telefoonnummer en de herstelmethode. Neem veiligheidshalve geen wachtwoorden op. Sla het bestand bij voorkeur versleuteld op. Actualiseer deze lijst regelmatig.

Check ook de ingebouwde wachtwoordmanager van je browser.

Kluisdocument

Je gebruikt wellicht een wachtwoordmanager die tientallen accounts beschermt. Maak dan zeker een papieren nooddocument met de naam en het webadres van je wachtwoordmanager, het gekoppelde e-mailadres, het hoofdwachtwoord, eventuele herstelcodes en duidelijke instructies voor je vertrouwenspersoon. Bewaar dit document in een (bank)kluis of bij een notaris en deel dit mee aan een vertrouwenspersoon. Bewaar deze informatie nooit als onversleuteld bestand in de cloud of op je pc.

2 Het hoofdwachtwoord van je wachtwoordmanager is extra belangrijk.

Noodtoegang

Je kunt je wachtwoordkluis exporteren en versleuteld bewaren. In Chrome doe je dit via chrome://password-manager/settings; in het populaire Bitwarden via Hulpmiddelen / Exporteren. Bij problemen kun je de kluis op vergelijkbare wijze weer importeren. Sommige tools bieden ook noodtoegang aan, waaronder de betaalde versies van Bitwarden en Proton Pass. In de gratis versie van Bitwarden kan dit via Kluizen / +Nieuwe organisatie. Vul een organisatienaam in, selecteer Gratis en bevestig met Verstuur. Klik vervolgens op Admin console en Leden. Via +Lid uitnodigen voeg je een noodcontact met een Bitwarden-account toe. Na jullie beider goedkeuring kun je logins dupliceren en aan de verzameling binnen je organisatie toewijzen. Je noodcontact krijgt hier automatisch toegang toe.

Je kunt voor je wachtwoordmanager een noodcontact of noodtoegang voorzien.

2FA-back-upcodes

Tweestapsverificatie is op zich veilig, maar kan je buitensluiten wanneer je smartphone defect, verloren of gestolen is. Open daarom bij belangrijke diensten de beveiligingsinstellingen en zoek naar Herstelcode, Back-upcodes of Recovery codes. Bij Google vind je deze via https://myaccount.google.com/two-step-verification/backup-codes. Klik op Codes afdrukken of Codes downloaden en bewaar deze op een veilige, externe locatie. Elke code werkt maar één keer. Streep een gebruikte code daarom meteen af en genereer eventueel een nieuwe reeks.

Genereer back-upcodes voor je 2FA-toegang en bewaar deze veilig.

Hersteladres

Heel wat diensten, zoals Microsoft, Google, je bank of domeinregistrar, laten je een herstelmailadres instellen ingeval je problemen hebt met inloggen – bijvoorbeeld bij een vergeten wachtwoord – of bij verdachte activiteit. Ga bij Google naar https://myaccount.google.com/recovery/email. Bij Microsoft ga je naar https://account.microsoft.com/security en klik je op Beheren hoe ik me aanmeld / Voeg een andere manier toe om je aan te melden bij je account / Een code per e-mail verzenden. Gebruik hiervoor liever geen adres met je eigen domeinnaam, maar kies een onafhankelijke provider, zoals Proton of Gmail. Zo blijft de herstelroute beschikbaar als je hostingprovider met een ernstige storing kampt.

Je kunt een herstele-mailadres toevoegen voor je account (hier: Microsoft).

Inactief accountbeleid

Sommige diensten bieden nalatenschapsvoorzieningen voor wanneer je je een tijdlang niet meer aanmeldt. Bij Google vind je dit op https://myaccount.google.com/inactive. Stel een periode in en voeg een of meer personen toe die daarna de door jou bepaalde data mogen downloaden. Je kunt tevens bepalen of Google je account na de overdracht mag afsluiten. Bij Apple activeer je een ‘erfeniscontact’ via Instellingen / Inloggen en beveiliging. Zo voorkom je dat je data bij inactiviteit voorgoed op slot gaan.

Je bepaalt bij Google zelf wie wanneer en waartoe toegang krijgt.

BitLocker-sleutel

Je Windows-systeempartitie is wellicht met BitLocker (of via Apparaatversleuteling) versleuteld. Bij een hardwaredefect of hardwarewijziging, of zelfs na een grote Windows-update, kan Windows dan om de herstelcode vragen. Typ bitlocker in Start, open BitLocker beheren en kies bij je systeemschijf Een back-up van uw herstelsleutel maken. Bewaar een kopie het bij voorkeur op twee locaties. Controleer via https://account.microsoft.com/devices/recoverykey of de juiste sleutel online staat en vergelijk de sleutel-ID met deze op je pc.

De BitLocker-herstelsleutels (FDV=Fixed Data Volume; OSV=Operating System Volume).

Systeemherstelpunt

Controleer of Windows Systeembeveiliging (voor je systeempartitie) is ingeschakeld. Immers, een foute update, driver of registerwijziging kan je pc onbruikbaar maken, en dan kun je zo terugrollen. Druk op Windows+R en voer SystemPropertiesProtection uit. Selecteer de partitie, klik op Configureren en kies Systeembeveiliging inschakelen. Windows maakt bij belangrijke systeemwijzigingen meestal automatisch een herstelpunt. Je kunt er ook zelf een maken, bijvoorbeeld voordat je een grote update, een nieuw stuurprogramma of een onbekend programma installeert. Klik daarvoor in hetzelfde venster op Maken, geef het herstelpunt een herkenbare naam en bevestig met Maken. Zo heb je altijd een recente terugvalmogelijkheid achter de hand.

Lees ook · Partnerbijdrage Een eigen kluis, de plek voor al je wachtwoorden In samenwerking met Bitdefender

Voor extra zekerheid kun je zelf een herstelpunt maken.

S.M.A.R.T.

Dataverlies door een crashende schijf kondigt zich vaak vooraf aan via zogeheten S.M.A.R.T.-telemetrie. Je kunt deze gegevens in de gaten houden met het gratis CrystalDiskInfo. Open Functies en vink Met Windows opstarten en In systeemvak tonen aan. Kies Waarschuwingsfuncties / Mailinstellingen en vul de mailprovidergegevens in (voor Gmail heb je een app-wachtwoord nodig via https://myaccount.google.com/apppasswords). Activeer Waarschuwingsmail. Ga naar Geavanceerde functies / Gezondheidstoestandinstelling en stel voor je schijf 05 en C6 bijvoorbeeld in op 1. Stel tevens Alarm-temperatuur in, bijvoorbeeld 50 °C bij een harde schijf of 65 °C bij een ssd. Bevestig met Toepassen en laat CrystalDiskInfo actief. Je ontvangt een mail zodra een ingestelde S.M.A.R.T.-limiet overschreden wordt.

Schijfproblemen? CrystalDiskInfo stuurt je een e-mail.

Multiboot-noodstick

Als Windows niet meer opstart, komt een liveherstelstick van pas. Het gratis Ventoy voldoet hiervoor uitstekend. Pak het gedownloade zip-bestand uit en start Ventoy2Disk.exe. Selecteer een (lege) usb-stick, klik op Installeren en bevestig. Na afloop verschijnt het station Ventoy in Verkenner. Kopieer de gewenste iso-bestanden naar dit station, zoals die van Windows 11 of Ubuntu. Start je pc vanaf deze stick en kies in het Ventoy-menu het gewenste iso-bestand. Bij Windows 11 selecteer je vervolgens Uw computer herstellen / Problemen oplossen / Geavanceerde opties.

Met Ventoy zet je in een knip een live-usb-omgeving op.

WinPE-herstelomgeving

Zoek je naar een live Windows-herstelomgeving met diagnose-, partitie-, back-up- en herstelprogramma’s, dan hoef je niet verder te zoeken dan Hiren’s BootCD PE. Start deze Windows PE-omgeving op via het iso-bestand, bijvoorbeeld met Ventoy. Je kunt nu data veiligstellen vanaf je probleemcomputer, schijven onderzoeken en meer. Houd er wel rekening mee dat een versleutelde BitLocker-schijf eerst de juiste herstelsleutel vereist om de data te lezen. Die geef je in via het commando manage-bde unlock met daarachter de stationsletter en sleutel. Je vindt de syntax voor het volledige commando via https://learn.microsoft.com/nl-nl/windows-server/administration/windows-commands/manage-bde-unlock.

Hiren’s BootCD PE bevat een indrukwekkende toolkit.

Wachtwoord-bypass

Een standaardtool in Hiren’s BootCD PE verdient extra aandacht: NT Password Edit. Hiermee kun je vergeten wachtwoorden van lokale Windows-accounts resetten. Druk op de Windows-startknop en kies All programs / Security / Passwords / NT Password Edit. Verwijs naar het SAM-bestand in \Windows\System32\config op de betreffende Windows-partitie (mogelijk C:). Dit bestand bevat de Windows-gebruikersaccountdatabase. Selecteer een account, klik op Change Password en stel een nieuw wachtwoord in. Bevestig met OK en Save Changes.

Windows-wachtwoord vergeten? Met deze tool kun je het nog wijzigen.

Administrator-account

Mocht je primaire Microsoft-account geblokkeerd of corrupt raken, dan is een offline lokaal beheerdersaccount handig om je hiermee aan te melden. Dit regel je als volgt. Klik met rechts op Opdrachtprompt in het Windows-startmenu en kies Als administrator uitvoeren. Voer de volgende twee commando’s uit:

net user NoodAdmin SterkWachtwoord123! /add net localgroup Administrators NoodAdmin /add

Uiteraard pas je het wachtwoord en eventueel ook de gebruikersnaam aan. Controleer het account met net user NoodAdmin . Meld je daarna eenmaal aan met dit nieuwe account, maar koppel er geen Microsoft-account aan. Je noodaccount staat klaar.

Een extra administratoraccount voor noodgevallen.

Schijfback-up

Een aanbevolen voorbereiding op een potentiële noodsituatie is een back-up van je complete schijf, inclusief Windows, partities, programma’s en instellingen. Hiervoor bestaan diverse tools zoals EaseUS Todo Backup Free. Deze installeer je in Windows, waarna je een back-up maakt: kies Disk en selecteer de volledige schijf. Om de schijfimage terug te zetten op een niet-startende pc gebruik je het reddingsmedium. Dit creëer je via Tools / Create Emergency Disk, waarna je een (lege) usb-stick aanduidt.

Creëer een reddingsmedium voor schijfherstel via EaseUS ToDo Backup.

Databack-up

Een schijfimage is voor zuivere gegevensback-ups minder geschikt, daar is een echte back-up handiger voor. Wij vinden het gratis Duplicati (kies Windows GUI Installer) hiervoor erg handig. Na installatie bereik je de webinterface standaard via http://127.0.0.1:8200. Klik op Back-up toevoegen en volg de instructies. Je bepaalt zelf of je de back-up versleutelt, wat vooral handig is bij back-ups naar een netwerkshare of een van de vele ondersteunde clouddiensten. Je kunt de back-ups ook nauwgezet inplannen. Via Herstellen selecteer je vervolgens de gewenste back-upversie (standaard incrementeel) en bestanden.

Duplicati ondersteunt veel uiteenlopende back-upbestemmingen.