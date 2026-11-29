Neemt een robot die zuigt, dweilt en zichzelf reinigt je echt zoveel werk uit handen? De Anker Eufy E35 krijgt van 10 testers gemiddeld een 8,4. Het schoonmaakresultaat en de app vallen in de smaak. Bij drempels en het onderhoud rond het station blijkt nog wel hulp nodig.

Testresultaten In samenwerking met Sentimentanalyse De toon is overwegend positief. De lof gaat vooral over schoonmaakresultaat en app. De kritiek richt zich op obstakels en drempels, op het basisstation en op het geluid van het droogproces. Twee testers gaven een 6, 2 testers een 10 en 4 testers een 9. Testpanel cijfer 8,4 Testperiode 15-10-2026 t/m 29-10-2026 Aantal testers 10 Plus- en minpunten Sterke zuigkracht op harde vloeren en tapijt

Dweilt grondig en verwijdert hardnekkige vlekken

Overzichtelijke app met veel instelmogelijkheden

Goede kaart en navigatie door de woning

Eenvoudige installatie en koppeling Moeite met drempels en obstakels

Basisstation: stof eromheen en veel handelingen

Hoorbaar geluid bij het droogblazen

Dweilen minder nauwkeurig dan stofzuigen Dit product is getest door 10 leden van het testpanel van Review.nl. Zij gebruikten de Anker Eufy E35 thuis en beoordeelden hem daarna. Bekijk de volledige testresultaten

De Anker Eufy E35 is een robotstofzuiger met dweilfunctie en een zelfreinigingsstation. Hij kan stofzuigen en dweilen combineren en keert automatisch terug naar zijn basisstation. De uitschuifbare borstel en de dweilrol moeten ook langs randen hun werk doen. Volgens Anker houdt het HydroJet-systeem de dweil tijdens het schoonmaken schoon, zodat hij vuil opneemt in plaats van verspreidt.



Via de app kun je kamers selecteren, schoonmaakschema's instellen en de reiniging aanpassen. Het station neemt onder meer legen, wassen en drogen over. Een panel van 10 testers gebruikte de robot 14 dagen.

De Anker Eufy E35 robotstofzuiger zuigt overtuigend, op tapijt en op harde vloeren

Acht testers zijn positief over het stofzuigen. Stof, kruimels en haren verdwijnen goed, op harde vloeren én op kleden. Vooral droog reinigen levert volgens Frans een nauwkeurig resultaat op: de zijborstels nemen vuil langs plinten en in hoeken mee. Astrid reageert enthousiast op de zuigkracht: "Die is echt bizar goed."



Tapijtherkenning kan daarbij helpen. Robin zag dat de robot op een deurmat zelf krachtiger ging zuigen. Toch werkt dat niet overal even rustig: bij Rogier wisselde de zuigstand voortdurend terwijl de robot op hetzelfde tapijt bleef rijden. Ook over haren lopen de ervaringen uiteen. Waar Rocky geen snel verstopte borstels zag, merkte Robin juist dat er stof en haren rond de roterende borsteltjes bleven hangen.

Foto: Elke

De dweil pakt keukenvlekken aan, maar mist soms een rand

Zeven testers waarderen het dweilen. Zelfs Rogier, die de robot uiteindelijk een onvoldoende geeft voor het totale gebruiksgemak, is hierover uitgesproken: "Hij verplaatst geen vuil, maar neemt het echt op." Astrid zag opgedroogd vet en hardnekkige keukenvlekken verdwijnen en gebruikte voor zwaarder werk de intensieve modus. Het vuile water na afloop maakte voor Frans zichtbaar hoeveel er van de vloer kwam.



De lange dweilrol valt bij Rocky vooral in de keuken positief op. Wel wordt er een kanttekening geplaatst bij het bereik van randen. De uitschuifbare borstel doet volgens verschillende testers goed werk, maar Rogier zag de dweil niet strak langs de rand gaan. Frans vond dweilen soms minder nauwkeurig dan stofzuigen. Over het schoonhouden van de dweil tijdens het werk beschrijft Rocky een concrete ervaring.

"Tijdens het dweilen wordt het water meerdere keren ververst, zodat je vloer met schoon water wordt gedweild." Rocky

Foto: Frans

De app maakt de Anker Eufy E35 robotstofzuiger makkelijk instelbaar

De bediening is een van de vaak genoemde pluspunten: zeven testers zijn positief over de app en vier noemen expliciet de eenvoudige installatie. Bij een van de testers waren het station, de verbinding en de eerste verkenningsronde snel geregeld. Rocky vat het kort en bondig samen samen: "Via de app is hij eenvoudig te bedienen." Daarna kun je de robot gericht naar een kamer sturen in plaats van steeds de hele vloer te laten reinigen.



De LiDAR-navigatie ondersteunt het maken van plattegronden. Angelique kon vervolgens kamers aanmaken en de schoonmaakvolgorde bepalen. Naast die kamerindeling zijn ook de schoonmaakinstellingen van belang: Desiree waardeerde vooral de afzonderlijke instellingen voor zuigen, watergebruik en reinigingsintensiteit. Frans noemt ook het handmatig aangeven van tapijten en het instellen van vermijdingszones. Tijdens een internetstoring liep hij wel tegen een beperking aan: bij hem lag de slimme schoonmaak toen volledig stil.

Drempels en stoelpoten kunnen problemen geven

Een nette plattegrond voorkomt niet alle vastlopers. Vijf testers noemen problemen met drempels of obstakels. Robin had al moeite met drempels van minder dan 2 cm: "Soms probeert hij het wel tien keer voordat hij eroverheen komt." Regelmatig lukte een drempel bedwingen helemaal niet. Ook tussen meubels ging het niet altijd vlekkeloos: Frans zag de robot enkele keren vastlopen en raadt aan stoelen en andere obstakels vooraf te verplaatsen.



Daartegenover staat een tester die zag dat een verplaatste stoel direct werd opgemerkt door de robotzuiger. Soms is de robot juist te voorzichtig. Desiree merkte dat hij plekken tussen stoelpoten oversloeg waar hij volgens haar prima paste. Bij Rogier ging meer mis. De robot probeerde over metalen meubelframes te rijden, reed buiten een geselecteerde zone en toonde zijn positie vertraagd op de kaart.

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"Het duurt soms tot een minuut voordat hij op de kaart weer zijn juiste locatie laat zien." Rogier

Foto: Rogier

Het station neemt werk over, maar droogt hoorbaar

Terug naar het station, stof legen, de dweil wassen en drogen: veel onderhoud gebeurt automatisch. Angelique waardeert het aparte reservoir dat reinigingsmiddel doseert. Maar het station blijft geen smetteloze parkeerplek. Zij en Desiree zagen er stof omheen liggen; Angelique moest bovendien naast het station behoorlijk wat ruimte vrijhouden. Rogier vond de watertank snel leeg en hoorde de robot herhaaldelijk de dweil reinigen.



Vooral ná het schoonmaken laat de robot zich horen. Elke merkt op: "Het droogblazen van de dweil maakt best wat herrie." Robin kreeg onverwacht een droogprogramma van vier uur, met een zacht maar aanhoudend geluid. Dat contrasteert met de ervaring van een tester die tijdens het stofzuigen op hoge zuigkracht nog prettig kon telefoneren.

Foto: Astrid

Voor wie is de Anker Eufy E35 geschikt?

De Anker Eufy E35 is volgens de positieve ervaringen een prima aanschaf voor wie regelmatig kruimels, stof en keukenvlekken wil laten verwijderen en de schoonmaak graag via een app plant. Vooral de combinatie van goed zuigen en grondig dweilen krijgt waardering. Zorg je ervoor dat de vloer al redelijk vrij is van obstakels voordat hij aan zijn rode begint, dan help je hem extra op weg.



Wil je zonder voorbereiding alle ruimtes laten schoonmaken, dan verdienen de ervaringen met drempels en stoelpoten aandacht. Ook automatisch onderhoud betekent niet dat je nergens meer naar hoeft om te kijken: tanks vullen, stof rond het station opruimen en de robot verplaatsen zijn punten die bij de testers blijven terugkomen. Wie gevoelig is voor aanhoudend achtergrondgeluid, moet bovendien rekening houden met het droogprogramma.

Review.nl is net als ID.nl onderdeel van Reshift Digital. Dit testpanel werd mogelijk gemaakt door Eufy.

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In het kort De Anker Eufy E35 krijgt gemiddeld een 8,4 van 10 testers. Zuigen, vlekken verwijderen en de app krijgen veel waardering. Drempels en obstakels zorgen vaker voor problemen. Het station automatiseert veel onderhoud, maar rond de basis blijft soms stof liggen en het drogen van de dweil is hoorbaar.