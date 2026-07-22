Wie op zoek is naar serieuze gratis CAD-software voor 3D-ontwerpen, komt al snel uit bij FreeCAD. Sinds de 1.0-release is dit project het bètastadium ontgroeid; FreeCAD 1.1 bouwt daarop voort met betere prestaties, uitgebreidere gereedschappen en een soepelere workflow.

FreeCAD 1.1 4 / 5 Score De Pluspunten Compatibel met heel veel bestandsindelingen

In hoge mate aanpasbaar met plug-ins, workbenches en macro's

Active community De Minpunten Steile leercurve

Geen officiële support

Af en toe vastlopers FreeCAD heeft een steile leercurve en vraagt basiskennis van 3D-modelleren. Het programma is niet bedoeld voor de casual gebruiker. De interface is functioneel, maar veel opties zitten diep in de menu's verborgen. Wie tijd investeert om de software te leren, krijgt veel controle over technische 3D-ontwerpen, zonder terugkerende licentiekosten.

Specificaties Prijs: Gratis Taal: Nederlands OS: Windows, Linux, macOS FreeCAD downloaden: freecad.org

FreeCAD is gratis te downloaden via de officiële website of via de releasepagina op GitHub. Er zijn installatieprogramma's beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Werk je vaker op meerdere systemen, dan past FreeCAD goed in dezelfde categorie als andere gratis multiplatformtools. Het programma is niet lichtgewicht, maar de installatie verloopt probleemloos. Zodra het programma is opgestart, valt meteen op dat FreeCAD volledig parametrisch werkt. Dit betekent dat ontwerpen gebaseerd zijn op instelbare afmetingen en andere parameters.

FreeCAD-workbenches bundelen gereedschappen per ontwerptaak

De kern van FreeCAD bestaat uit workbenches. Dat zijn gespecialiseerde werkomgevingen voor specifieke taken. Dit modulaire karakter maakt het programma bijzonder flexibel, maar vraagt, zoals bij de meeste CAD-pakketten, wel enige gewenning. Er zijn workbenches voor onderdeelontwerp, technische tekeningen, 3D-printing, assemblages, architectuur, simulatie en meer. Daarmee is FreeCAD ook inzetbaar als CAD-software voor 3D-printen zonder eigen printer. Door deze modulaire opbouw kun je FreeCAD aanpassen aan je specifieke vakgebied en alleen werken met de functies die jij nodig hebt.

De BIM-workbench (Building Information Modeling) is geschikt voor architecturale ontwerpen.

Parametrisch modelleren geeft nauwkeurige controle over 3D-ontwerpen

Schetsen en modellen worden parametrisch opgebouwd, met exacte afmetingen. Daardoor is FreeCAD uitermate geschikt voor het ontwerpen van mechanische onderdelen, prototypes en functionele modellen. Kleine wijzigingen in een parameter worden automatisch door het hele model doorgevoerd, wat veel tijd bespaart.

Bij FreeCAD 1.1 is de compatibiliteit met diverse bestandsformaten verbeterd, waardoor samenwerken met andere ontwerpsoftware eenvoudiger wordt. Wel merkten we dat het programma af en toe vastloopt, vooral als we werken met zeer complexe modellen. Dat blijft dus ook in deze 1.1-versie nog steeds een aandachtspunt.

Opensource-CAD met plug-ins, macro's en een actieve community

FreeCAD heeft geen commerciële eigenaar. Nieuwe functies, bugfixes en roadmap-keuzes worden besproken en ontwikkeld in een actieve community. Daardoor ontstaan regelmatig innovatieve functies, al voelen sommige onderdelen van deze opensource-software soms minder gepolijst aan dan bij commerciële CAD-pakketten.

De software is bovendien sterk uitbreidbaar via plug-ins, extra workbenches, scripts en macro's die taken automatiseren of nieuwe ontwerpopties bieden. Dankzij dit systeem kun je FreeCAD precies aanpassen aan jouw persoonlijke workflow. De ingebouwde Add-on Manager maakt het eenvoudig om deze uitbreidingen te installeren, updaten en beheren.

"FreeCAD 1.1 verwerkt parameterwijzigingen automatisch door het model, maar kan bij zeer complexe ontwerpen nog vastlopen." Dirk Schoofs, software-expert bij ID.nl

Er is een ruime keuze aan workbenches en je kunt nog extra werkomgevingen importeren.

Is FreeCAD de moeite waard?

FreeCAD heeft een steile leercurve en vraagt basiskennis van 3D-modelleren. Het programma is niet bedoeld voor de casual gebruiker. De interface is functioneel, maar veel opties zitten diep in de menu's verborgen. Wie tijd investeert om de software te leren, krijgt veel controle over technische 3D-ontwerpen, zonder terugkerende licentiekosten.

In het kort FreeCAD 1.1 is krachtige gratis CAD-software voor ervaren gebruikers die parametrisch willen modelleren. De workbenches maken het programma flexibel voor technische tekeningen, prototypes, assemblages en 3D-printen. De software vraagt basiskennis van 3D-modelleren en voelt minder gepolijst dan commerciële CAD-pakketten. Wie die leercurve accepteert, krijgt veel ontwerpcontrole zonder licentiekosten.

Veelgestelde vragen Wat is CAD-software? CAD-software is ontwerpsoftware waarmee je technische tekeningen en 3D-modellen maakt op basis van exacte maten. De afkorting staat voor computer-aided design. Je gebruikt CAD bijvoorbeeld voor mechanische onderdelen, prototypes, meubels, bouwtekeningen of modellen voor 3D-printen. Eenvoudige tekenprogramma's zijn vooral visueel, terwijl CAD-software nauwkeurigheid, maatvoering en reproduceerbaarheid centraal zet. Hoe moeilijk is parametrisch 3D-modelleren om te leren? Parametrisch 3D-modelleren vraagt meestal enkele weken oefening voordat het logisch voelt. Je tekent niet alleen vormen, maar legt ook maten, beperkingen en relaties vast. Dat maakt het in het begin abstracter dan vrij modelleren, maar op termijn veel efficiënter. Als één maat verandert, past het model zich grotendeels automatisch aan. Welke bestandstypen zijn belangrijk voor 3D-printen? Voor 3D-printen kom je vooral STL, OBJ en 3MF tegen. STL is het bekendste formaat en bevat de vorm van het object, maar geen uitgebreide kleur- of materiaalinformatie. OBJ kan meer visuele details meenemen en 3MF is moderner en completer. Niet elke printservice ondersteunt elk formaat, dus controleer dat voor je een ontwerp aanlevert. Waarom kiezen mensen voor opensource-software? Opensource-software is aantrekkelijk omdat de broncode openbaar is en de software vaak gratis te gebruiken blijft. Dat geeft gebruikers meer controle en maakt doorontwikkeling door een community mogelijk. Het nadeel is dat de afwerking per onderdeel kan verschillen en ondersteuning meestal via fora, documentatie of vrijwilligers loopt in plaats van via een commerciële helpdesk. Hoe kies je tussen gratis en betaalde CAD-software? Kies gratis CAD-software als je wilt leren, prototypes maakt of geen vaste licentiekosten wilt. Betaalde CAD-software is logischer wanneer je professionele ondersteuning, gecertificeerde workflows, cloudfuncties of nauwe samenwerking met klanten nodig hebt. Let vooral op bestandscompatibiliteit, stabiliteit bij grote projecten en de tijd die je nodig hebt om het pakket te leren.