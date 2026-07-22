FreeCAD 1.1
De Pluspunten
- Compatibel met heel veel bestandsindelingen
- In hoge mate aanpasbaar met plug-ins, workbenches en macro's
- Active community
De Minpunten
- Steile leercurve
- Geen officiële support
- Af en toe vastlopers
FreeCAD heeft een steile leercurve en vraagt basiskennis van 3D-modelleren. Het programma is niet bedoeld voor de casual gebruiker. De interface is functioneel, maar veel opties zitten diep in de menu's verborgen. Wie tijd investeert om de software te leren, krijgt veel controle over technische 3D-ontwerpen, zonder terugkerende licentiekosten.
Prijs: Gratis
Taal: Nederlands
OS: Windows, Linux, macOS
FreeCAD downloaden: freecad.org
FreeCAD is gratis te downloaden via de officiële website of via de releasepagina op GitHub. Er zijn installatieprogramma's beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Werk je vaker op meerdere systemen, dan past FreeCAD goed in dezelfde categorie als andere gratis multiplatformtools. Het programma is niet lichtgewicht, maar de installatie verloopt probleemloos. Zodra het programma is opgestart, valt meteen op dat FreeCAD volledig parametrisch werkt. Dit betekent dat ontwerpen gebaseerd zijn op instelbare afmetingen en andere parameters.
FreeCAD-workbenches bundelen gereedschappen per ontwerptaak
De kern van FreeCAD bestaat uit workbenches. Dat zijn gespecialiseerde werkomgevingen voor specifieke taken. Dit modulaire karakter maakt het programma bijzonder flexibel, maar vraagt, zoals bij de meeste CAD-pakketten, wel enige gewenning. Er zijn workbenches voor onderdeelontwerp, technische tekeningen, 3D-printing, assemblages, architectuur, simulatie en meer. Daarmee is FreeCAD ook inzetbaar als CAD-software voor 3D-printen zonder eigen printer. Door deze modulaire opbouw kun je FreeCAD aanpassen aan je specifieke vakgebied en alleen werken met de functies die jij nodig hebt.
Parametrisch modelleren geeft nauwkeurige controle over 3D-ontwerpen
Schetsen en modellen worden parametrisch opgebouwd, met exacte afmetingen. Daardoor is FreeCAD uitermate geschikt voor het ontwerpen van mechanische onderdelen, prototypes en functionele modellen. Kleine wijzigingen in een parameter worden automatisch door het hele model doorgevoerd, wat veel tijd bespaart.
Bij FreeCAD 1.1 is de compatibiliteit met diverse bestandsformaten verbeterd, waardoor samenwerken met andere ontwerpsoftware eenvoudiger wordt. Wel merkten we dat het programma af en toe vastloopt, vooral als we werken met zeer complexe modellen. Dat blijft dus ook in deze 1.1-versie nog steeds een aandachtspunt.
Opensource-CAD met plug-ins, macro's en een actieve community
FreeCAD heeft geen commerciële eigenaar. Nieuwe functies, bugfixes en roadmap-keuzes worden besproken en ontwikkeld in een actieve community. Daardoor ontstaan regelmatig innovatieve functies, al voelen sommige onderdelen van deze opensource-software soms minder gepolijst aan dan bij commerciële CAD-pakketten.
De software is bovendien sterk uitbreidbaar via plug-ins, extra workbenches, scripts en macro's die taken automatiseren of nieuwe ontwerpopties bieden. Dankzij dit systeem kun je FreeCAD precies aanpassen aan jouw persoonlijke workflow. De ingebouwde Add-on Manager maakt het eenvoudig om deze uitbreidingen te installeren, updaten en beheren.
Is FreeCAD de moeite waard?
FreeCAD heeft een steile leercurve en vraagt basiskennis van 3D-modelleren. Het programma is niet bedoeld voor de casual gebruiker. De interface is functioneel, maar veel opties zitten diep in de menu's verborgen. Wie tijd investeert om de software te leren, krijgt veel controle over technische 3D-ontwerpen, zonder terugkerende licentiekosten.
FreeCAD 1.1 is krachtige gratis CAD-software voor ervaren gebruikers die parametrisch willen modelleren. De workbenches maken het programma flexibel voor technische tekeningen, prototypes, assemblages en 3D-printen. De software vraagt basiskennis van 3D-modelleren en voelt minder gepolijst dan commerciële CAD-pakketten. Wie die leercurve accepteert, krijgt veel ontwerpcontrole zonder licentiekosten.
Veelgestelde vragen
Wat is CAD-software?
Hoe moeilijk is parametrisch 3D-modelleren om te leren?
Welke bestandstypen zijn belangrijk voor 3D-printen?
Waarom kiezen mensen voor opensource-software?
Hoe kies je tussen gratis en betaalde CAD-software?
Iets doen met al je FreeCAD-ontwerpen?
Shop heel veel 3D-printersbij bol