FlyPhotos doet zijn naam eer aan. Deze minimalistische Windows-fotoviewer is volledig gericht op het snel openen en doorbladeren van foto's. Wie zonder uitgebreide menu's door een fotomap wil gaan, merkt dat de eenvoudige aanpak efficiënt werkt.

FlyPhotos 2.5.16 3 / 5 Score De Pluspunten Zeer snel

Minimalistische weergave

Instelbare transparantie en zoom De Minpunten Geen bewerkingsfuncties

Geen beheerfuncties

Verwijderfunctie werkte tijdens de test niet FlyPhotos is een snelle, minimalistische fotoviewer voor gebruikers die afbeeldingen vooral willen openen en doorbladeren. Het programma reageert soepel en bevat nauwelijks afleidende functies, maar biedt ook geen fotobeheer of beeldbewerking. De functie om foto's te verwijderen werkte tijdens onze test niet. Daardoor is FlyPhotos vooral geschikt als eenvoudige aanvulling op Windows Verkenner.

Specificaties Prijs: Gratis of 10 euro in de Microsoft Store

Taal: Nederlands

OS: Windows

FlyPhotos downloaden: https://github.com/riyasy/FlyPhotos/releases

FlyPhotos is een snelle, gratis fotoviewer voor Windows en een lichtgewicht alternatief voor uitgebreidere foto-apps. De ontwikkelaar presenteert het programma als een moderne opvolger van de verdwenen Picasa Photo Viewer. De nadruk ligt op snel openen en bekijken, zonder catalogus, ingewikkelde interface of functies om foto's te bewerken. Wie foto's niet alleen wil bekijken maar ook centraal wil bewaren en delen, kan bijvoorbeeld een online fotoalbum met OneDrive maken.



Je kunt FlyPhotos gratis via GitHub downloaden of voor 10 euro aanschaffen in de Microsoft Store. De installatie verloopt zonder bijzonderheden. Daarna kun je afbeeldingen vanuit het Windows-contextmenu openen via Openen met FlyPhotos. Je kunt bestanden ook rechtstreeks naar het FlyPhotos-venster slepen.

FlyPhotos toont foto's in een transparante overlay

FlyPhotos toont een geopende afbeelding in een transparante overlay boven het bureaublad, in plaats van in een traditioneel programmavenster. Onderaan verschijnt een miniaturenbalk met de andere afbeeldingen uit dezelfde map.



Met het muiswiel zoom je in en uit. Vervolgens kun je een ingezoomde afbeelding met de muis verschuiven. De knoppen onderaan dienen om naar de vorige of volgende foto te gaan en afbeeldingen te roteren..

Onderaan toont FlyPhotos de andere afbeeldingen uit dezelfde map.

FlyPhotos kiest voor snelheid boven fotobeheer en bewerking

FlyPhotos is bewust een pure fotoviewer. Een catalogus, tags en bewerkingsfuncties ontbreken. FlyPhotos bouwt tijdens het openen een cache op, waardoor volgende foto's zonder lange laadpauzes verschijnen. Navigeren met de pijltjestoetsen of muis verloopt ook in grote fotomappen soepel.



Voor het decoderen van afbeeldingen gebruikt FlyPhotos de beschikbare Windows-codecs. Tijdens het bekijken blijven de oorspronkelijke bestanden ongewijzigd.



FlyPhotos ondersteunt gangbare afbeeldingsformaten en geeft ook bewegende GIF-bestanden weer. HEIC-, HEIF- en raw-bestanden werken wanneer de benodigde Windows-codecs op de computer zijn geïnstalleerd..

Transparantie, zoom en sneltoetsen instellen

De instellingen blijven beperkt tot de weergave en bediening. Je kunt de transparantie van de overlay, het standaardzoomniveau en de achtergrond aanpassen. Daarnaast biedt FlyPhotos verschillende thema's en configureerbare sneltoetsen.

Je kunt afbeeldingen ook rechtstreeks naar het FlyPhotos-venster slepen.

"FlyPhotos 2.5.16 is vooral geschikt voor Windows-gebruikers die foto's snel willen bekijken en geen catalogus of editor nodig hebben." Dirk Schoofs, software-expert bij ID.nl

Is FlyPhotos de moeite waard?

FlyPhotos 2.5.16 blinkt uit in één taak: foto's snel openen en doorbladeren. De transparante overlay, miniaturenbalk en soepele navigatie maken het programma prettig voor lokale fotomappen. Daar staat tegenover dat functies voor bewerking, catalogisering en uitgebreid bestandsbeheer ontbreken. Ook werkte het verwijderen van foto's tijdens onze test niet. FlyPhotos is daarom vooral interessant voor gebruikers die naast Windows Verkenner een eenvoudige, lichte fotoviewer zoeken.

Disclaimer: Wij hebben onze review gebaseerd op FlyPhotos 2.5.16. Inmiddels is versie 2.7.0 verschenen. Daarin zouden haperingen bij zoomen en het verschuiven van foto's opgelost moeten zijn. Ook zijn de zoomkwaliteit, ondersteuning voor beeldformaten, sneltoetsen en miniaturenweergave verbeterd. Functies voor fotobewerking en fotobeheer ontbreken nog steeds. Voor de niet-werkende verwijderfunctie wordt geen duidelijke oplossing genoemd.

Veelgestelde vragen Wat is het verschil tussen een fotoviewer en een fotobeheerprogramma? Een fotoviewer is voornamelijk bedoeld om afbeeldingen snel te openen, vergroten en doorbladeren. Een fotobeheerprogramma biedt daarnaast functies zoals albums, labels, gezichtsherkenning, beoordelingen en zoekfilters. Sommige programma's combineren beide rollen, maar gebruiken daardoor meer opslagruimte en systeembronnen. Een minimalistische viewer zoals FlyPhotos past vooral bij gebruikers die lokale fotomappen bekijken en hun bestanden al via Windows Verkenner organiseren. Welke afbeeldingsformaten moet een goede Windows-fotoviewer ondersteunen? Een praktische Windows-fotoviewer ondersteunt minimaal JPEG, PNG, BMP, TIFF en GIF. Ondersteuning voor HEIC, HEIF, WebP en raw is nuttig wanneer je foto's van moderne smartphones of camera's bekijkt. Bij sommige programma's hangt de daadwerkelijke compatibiliteit af van codecs die in Windows zijn geïnstalleerd. Controleer daarom niet alleen de lijst met formaten, maar test ook bestanden van je eigen telefoon, camera of beeldbewerkingsprogramma. Waarom opent een fotoviewer sommige afbeeldingen langzaam? Grote bestanden, raw-foto's, netwerkopslag en trage gegevensdragers kunnen het openen vertragen. Ook het genereren van miniaturen en het decoderen van moderne beeldformaten vraagt rekenkracht. Een viewer met tijdelijke caching kan volgende afbeeldingen sneller tonen, omdat een deel van de map vooraf wordt ingelezen. Een lokale SSD, actuele codecs en voldoende werkgeheugen helpen vooral bij mappen met honderden foto's of bestanden met een hoge resolutie. Is een gratis fotoviewer veilig om te installeren? Een gratis fotoviewer is doorgaans veilig wanneer je hem downloadt via de officiële website, Microsoft Store of de GitHub-pagina van de ontwikkelaar. Controleer de uitgever, recente updates en eventueel de openbare broncode. Wees voorzichtig met downloads via verzamelsites die eigen installatieprogramma's aanbieden. Maak daarnaast regelmatig back-ups, zeker wanneer een viewer functies bevat waarmee bestanden kunnen worden verplaatst, overschreven of verwijderd. Welke alternatieven zijn er voor de standaard Foto's-app van Windows? Populaire alternatieven zijn IrfanView, ImageGlass, XnView MP, nomacs en FlyPhotos. IrfanView legt de nadruk op snelheid en extra hulpmiddelen, terwijl XnView MP meer beheerfuncties biedt. ImageGlass en nomacs combineren een rustige interface met brede formaatondersteuning. De beste keuze hangt af van de behoefte aan fotobewerking, metadata, miniaturen, raw-ondersteuning en draagbare installatie. Test vooral hoe snel het programma je eigen grote fotomappen verwerkt.