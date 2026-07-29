FlyPhotos 2.5.16
De Pluspunten
- Zeer snel
- Minimalistische weergave
- Instelbare transparantie en zoom
De Minpunten
- Geen bewerkingsfuncties
- Geen beheerfuncties
- Verwijderfunctie werkte tijdens de test niet
FlyPhotos is een snelle, minimalistische fotoviewer voor gebruikers die afbeeldingen vooral willen openen en doorbladeren. Het programma reageert soepel en bevat nauwelijks afleidende functies, maar biedt ook geen fotobeheer of beeldbewerking. De functie om foto's te verwijderen werkte tijdens onze test niet. Daardoor is FlyPhotos vooral geschikt als eenvoudige aanvulling op Windows Verkenner.
Prijs: Gratis of 10 euro in de Microsoft Store
Taal: Nederlands
OS: Windows
FlyPhotos downloaden: https://github.com/riyasy/FlyPhotos/releases
FlyPhotos is een snelle, gratis fotoviewer voor Windows en een lichtgewicht alternatief voor uitgebreidere foto-apps. De ontwikkelaar presenteert het programma als een moderne opvolger van de verdwenen Picasa Photo Viewer. De nadruk ligt op snel openen en bekijken, zonder catalogus, ingewikkelde interface of functies om foto's te bewerken. Wie foto's niet alleen wil bekijken maar ook centraal wil bewaren en delen, kan bijvoorbeeld een online fotoalbum met OneDrive maken.
Je kunt FlyPhotos gratis via GitHub downloaden of voor 10 euro aanschaffen in de Microsoft Store. De installatie verloopt zonder bijzonderheden. Daarna kun je afbeeldingen vanuit het Windows-contextmenu openen via Openen met FlyPhotos. Je kunt bestanden ook rechtstreeks naar het FlyPhotos-venster slepen.
FlyPhotos toont foto's in een transparante overlay
FlyPhotos toont een geopende afbeelding in een transparante overlay boven het bureaublad, in plaats van in een traditioneel programmavenster. Onderaan verschijnt een miniaturenbalk met de andere afbeeldingen uit dezelfde map.
Met het muiswiel zoom je in en uit. Vervolgens kun je een ingezoomde afbeelding met de muis verschuiven. De knoppen onderaan dienen om naar de vorige of volgende foto te gaan en afbeeldingen te roteren..
FlyPhotos kiest voor snelheid boven fotobeheer en bewerking
FlyPhotos is bewust een pure fotoviewer. Een catalogus, tags en bewerkingsfuncties ontbreken. FlyPhotos bouwt tijdens het openen een cache op, waardoor volgende foto's zonder lange laadpauzes verschijnen. Navigeren met de pijltjestoetsen of muis verloopt ook in grote fotomappen soepel.
Voor het decoderen van afbeeldingen gebruikt FlyPhotos de beschikbare Windows-codecs. Tijdens het bekijken blijven de oorspronkelijke bestanden ongewijzigd.
FlyPhotos ondersteunt gangbare afbeeldingsformaten en geeft ook bewegende GIF-bestanden weer. HEIC-, HEIF- en raw-bestanden werken wanneer de benodigde Windows-codecs op de computer zijn geïnstalleerd..
Transparantie, zoom en sneltoetsen instellen
De instellingen blijven beperkt tot de weergave en bediening. Je kunt de transparantie van de overlay, het standaardzoomniveau en de achtergrond aanpassen. Daarnaast biedt FlyPhotos verschillende thema's en configureerbare sneltoetsen.
Is FlyPhotos de moeite waard?
FlyPhotos 2.5.16 blinkt uit in één taak: foto's snel openen en doorbladeren. De transparante overlay, miniaturenbalk en soepele navigatie maken het programma prettig voor lokale fotomappen. Daar staat tegenover dat functies voor bewerking, catalogisering en uitgebreid bestandsbeheer ontbreken. Ook werkte het verwijderen van foto's tijdens onze test niet. FlyPhotos is daarom vooral interessant voor gebruikers die naast Windows Verkenner een eenvoudige, lichte fotoviewer zoeken.
Disclaimer: Wij hebben onze review gebaseerd op FlyPhotos 2.5.16. Inmiddels is versie 2.7.0 verschenen. Daarin zouden haperingen bij zoomen en het verschuiven van foto's opgelost moeten zijn. Ook zijn de zoomkwaliteit, ondersteuning voor beeldformaten, sneltoetsen en miniaturenweergave verbeterd. Functies voor fotobewerking en fotobeheer ontbreken nog steeds. Voor de niet-werkende verwijderfunctie wordt geen duidelijke oplossing genoemd.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een fotoviewer en een fotobeheerprogramma?
Welke afbeeldingsformaten moet een goede Windows-fotoviewer ondersteunen?
Waarom opent een fotoviewer sommige afbeeldingen langzaam?
Is een gratis fotoviewer veilig om te installeren?
Welke alternatieven zijn er voor de standaard Foto's-app van Windows?
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